Пєсков про рішення ЄСПЛ у справі про вбивство Литвиненка: Голослівні твердження, прислухатися до них не готові
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У Кремлі заявили, що рішення Європейського суду з прав людини, який визнав РФ відповідальною за вбивство ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка, є голослівним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Навряд чи ЄСПЛ володіє якимись повноваженнями, технологічними можливостями володіти інформацією з цього приводу. ... Ви знаєте, що досі немає жодних результатів цього розслідування, тому робити такі твердження, як мінімум, голослівно", - сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
На питання, чи готові в Кремлі погодитися з вердиктом ЄСПЛ, Пєсков відповів: "Ми не готові прислухатися до таких рішень".
Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) назвав Росію відповідальною за смерть Олександра Литвиненка у Великій Британії, і постановив, що російська сторона має виплатити його вдові Марині Литвиненко 100 тис. євро компенсації.
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Хоча бувають тут і більш провокаційні брязкала - і "павел судоплатов" якось заблукав, і "богдан сташинский"... Тому ідеологічна пильність uber alles.
Вот так купленные русскими бюрократы в Европе "пеклись о людях и верховенстве права".
И вот есть решение ЕСПЧ по резонансному российскому делу и не кто-нибудь, а пресс-секретарь президента страны (т.е. это мнение главы государства), говорит : "А в гробу мы видели ваши решения ЕСПЧ".
Вот так бы сейчас кинуть эту новость распечатанную в морду председателю ПАСЕ и Регламентного комитета ПАСЕ, которые топили за россию. Причём публично, на сессии, чтобы по телевизору показали. А потом ещё и в глаза плюнуть коррупционерам. И пусть выгонят из зала на месяц . . . Зато правда и все видеть будут.