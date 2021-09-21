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Пєсков про рішення ЄСПЛ у справі про вбивство Литвиненка: Голослівні твердження, прислухатися до них не готові

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков про рішення ЄСПЛ у справі про вбивство Литвиненка: Голослівні твердження, прислухатися до них не готові

У Кремлі заявили, що рішення Європейського суду з прав людини, який визнав РФ відповідальною за вбивство ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка, є голослівним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Навряд чи ЄСПЛ володіє якимись повноваженнями, технологічними можливостями володіти інформацією з цього приводу. ... Ви знаєте, що досі немає жодних результатів цього розслідування, тому робити такі твердження, як мінімум, голослівно", - сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

На питання, чи готові в Кремлі погодитися з вердиктом ЄСПЛ, Пєсков відповів: "Ми не готові прислухатися до таких рішень".

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) назвав Росію відповідальною за смерть Олександра Литвиненка у Великій Британії, і постановив, що російська сторона має виплатити його вдові Марині Литвиненко 100 тис. євро компенсації.

Також читайте: Позиція РФ щодо окупованого Криму перебуває за межами можливих обговорень, - Пєсков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
только к писькову надо прислушиваться..
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21.09.2021 14:07
+4
судя по твоему пригожинскому нику - твоему высеру грош цена, а твое место у параши, путинский троль!!!!
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21.09.2021 14:16
+3
где ваши доказательства? а доказательства доказательств? а доказательства доказательств доказательств?.....
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21.09.2021 14:18
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только к писькову надо прислушиваться..
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21.09.2021 14:07 Відповісти
письков не прячься откатывайся
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21.09.2021 14:07 Відповісти
Хороший повод для ЕСПЧ 3.14дорнуть рашкосрaнь из своих рядов.
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21.09.2021 14:08 Відповісти
Не для того их принимали обратно в ПАСЕ что из-за таких мелочей выгонять.
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21.09.2021 14:11 Відповісти
Есть ещё Божий суд, от него не отмахнешься
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21.09.2021 14:31 Відповісти
Кацапы сцут на ЕС, ЕС выражает озабоченность. Дожились...
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21.09.2021 14:09 Відповісти
Короче пошлют лесом, для этого и изменили Конституцию.
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21.09.2021 14:10 Відповісти
помиляєшся,вони як завжди тихенько заплатять,постійно так роблять по всіх справах ЄСПЧ і все справа закрита і поверненню до неї не буде
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21.09.2021 14:53 Відповісти
Маалчать, скотина! Кто вообще позволил пасть открывать?!
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21.09.2021 14:11 Відповісти
Усы все знают, усы потому и рыжие чтобы не было видно на них следов от вылизывания дупы бункерфюрера.
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21.09.2021 14:12 Відповісти
Формально Песков прав, в уголовных делах ЕСПЧ должно выносить решение только после судов в странах где было преступление, а суда в Британии еще не было.
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21.09.2021 14:14 Відповісти
судя по твоему пригожинскому нику - твоему высеру грош цена, а твое место у параши, путинский троль!!!!
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21.09.2021 14:16 Відповісти
Перелік з вікіпедії. Що не ****** Тітов - то зашквар.

Хоча бувають тут і більш провокаційні брязкала - і "павел судоплатов" якось заблукав, і "богдан сташинский"... Тому ідеологічна пильність uber alles.
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21.09.2021 14:31 Відповісти
А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ЁРШИК!!!
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21.09.2021 14:15 Відповісти
Кароче, іхтамнет. І не було.
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21.09.2021 14:17 Відповісти
где ваши доказательства? а доказательства доказательств? а доказательства доказательств доказательств?.....
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21.09.2021 14:18 Відповісти
кацапы в который раз показывают, что они ни к кому прислушиваться не хотят и не будут... мацковские звери идут своей, античеловеческой тропой.....
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21.09.2021 14:30 Відповісти
Допоки касапію не буде знищено, як Рейган з Бушем розвалили совок - доти будуть пількови з ****** срати на весь світ.
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21.09.2021 14:35 Відповісти
За неуважение к суду , ЕСПЧ стоит открьіть дело против Пескова , которое обязательно зацепит Путина , т.к. Песков его официальньій "голос".
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21.09.2021 15:24 Відповісти
ГНАТЬ НАДО ЭТИХ "СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ" ИЗ В*С*Е*Х ЕВРОПЕЙСКИХ ИНСТИТУТОВ!!!!
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21.09.2021 15:46 Відповісти
действительно.... а вот если б в Эвропе кто-то взял за попец лизку песькову.... папаня тут же прислушался..... но.... Эвропа в 1000 раз обойдется - озабоченностью.....
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21.09.2021 18:11 Відповісти
Разрешите напомнить : в своё время россию вернули в ПАСЕ (несмотря на протесты Украины и других стран) ради денежного взноса ежегодного в бюджет организации. Но поскольку признать это было "не комильфо", то аргументировали тем, что если русские не будут допущены до проведения парламентских сессий ПАСЕ, они выйдут из организации, а если выйдут, то это, видишь ли, будет ударом по российским гражданам, потому что тогда россия не будет подлежать Европейскому Суду по правам человека . . .

Вот так купленные русскими бюрократы в Европе "пеклись о людях и верховенстве права".

И вот есть решение ЕСПЧ по резонансному российскому делу и не кто-нибудь, а пресс-секретарь президента страны (т.е. это мнение главы государства), говорит : "А в гробу мы видели ваши решения ЕСПЧ".

Вот так бы сейчас кинуть эту новость распечатанную в морду председателю ПАСЕ и Регламентного комитета ПАСЕ, которые топили за россию. Причём публично, на сессии, чтобы по телевизору показали. А потом ещё и в глаза плюнуть коррупционерам. И пусть выгонят из зала на месяц . . . Зато правда и все видеть будут.
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22.09.2021 00:09 Відповісти
 
 