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Новини Політика України
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нерухомість (324) Арахамія (1001) Слуга народу (2544) Клочко Андрій (38)

Арахамія про купівлю матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомості на 14,5 млн грн: Там немає ніякої зради. Це сімейні справи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія про купівлю матір'ю

Керівник фракції "СН" Давид Арахамія вважає, що в питанні можливої ​​причетності нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка до покупки його матір'ю нерухомості на 14,5 млн грн мають розбиратися антикорупційні органи.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія нагадав, що на сьогодні немає інформації про те, що ця нерухомість придбана за допомогою Клочка.

"Наскільки мені відомо, він уже прокоментував цю ситуацію. Там немає ніякої зради ... Я його питав про це, він тоді вранці вийшов на брифінг і був дуже ображений через ці звинувачення з приводу того, що хтось комусь щось подарував", - зазначив нардеп.

Читайте також: Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення

Глава фракції "СН" нагадав, що Клочко сказав про те, що його мамі допомагала його сестра.

"Доросла людина, яка з чоловіком займається бізнесом, може купувати своїй мамі що завгодно. Якби у мене, наприклад, був брат-бізнесмен, який нормально заробляє, і він купив би щось моїй матері, то ви б мене звинувачували, що це зробив я?! Це сімейні справи", - пояснив політик.

Також читайте: До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко

Арахамія також висловив упевненість, що з приводу цього питання було відкрито провадження за фактом публікації в ЗМІ.

Як повідомлялося раніше, 70-річна мати нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Наталя - впродовж останніх двох років стала власницею відразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.
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Топ коментарі
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21.09.2021 14:50
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21.09.2021 14:33
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21.09.2021 14:33
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21.09.2021 14:33 Відповісти
настає час коли треба їх писдити за брехню
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21.09.2021 14:38 Відповісти
Сморід АграхіміЇ !
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21.09.2021 14:49 Відповісти
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21.09.2021 14:48 Відповісти
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21.09.2021 14:33 Відповісти
мамой клянусь
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21.09.2021 14:35 Відповісти
Зрады нет, это мама депутата копила себе на домик 50 лет, недоедала.))
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21.09.2021 14:36 Відповісти
перед тем как писать зайди и почитай хоть что-то, и хоть где-то
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21.09.2021 17:14 Відповісти
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21.09.2021 14:43 Відповісти
В семье крупного киевского мафиози наметился кризис.
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21.09.2021 14:36 Відповісти
Ну и рожа, вот сразу видно шо ця людина ничого не крала.))
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21.09.2021 14:38 Відповісти
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21.09.2021 14:59 Відповісти
Эта рожа, так и смотри, чтоб не треснула с голодухи...
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12.10.2021 22:19 Відповісти
Где-то заплакал в сторонке Янык....
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21.09.2021 14:42 Відповісти
у слуг всё просто...

клочко должен одеть футболку "мамалюбитмиллионы"

и всё
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21.09.2021 14:43 Відповісти
что-то много на сегодня агрохимии. общество может получить передоз.

хотя остальному нариду нравицца.
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21.09.2021 14:45 Відповісти
дятел. не сестра купила маме а потом подарила а мама купила на себя
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21.09.2021 14:46 Відповісти
Так співпало, що 70 річна мамуня цього слуги за два роки його депутатства наколядувала аж стільки лямів, кожного дня встаючи з рання і спускаючись в підземні переходи столиці або продаючи картоплю та інші овочі, які сама зібрала на городині. А чому ж коли була молодшою цього не робила, здоров'я ж більше було. Не мама а Термінатор якийсь.
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21.09.2021 14:47 Відповісти
Валяльщицы много зарабатывают, это точно.
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21.09.2021 14:51 Відповісти
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21.09.2021 14:49 Відповісти
В Украине не нужно никаких антикорупционных органов и судов, достаточно арахимии ,который оправдание выносит ,без суда и следсвия и приговора .
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21.09.2021 14:49 Відповісти
Запишусь в семью Клочко, ненадолго. Обещаю вести себя хорошо. Заранее благодарен.
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21.09.2021 14:49 Відповісти
Там котов, не уважают...
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12.10.2021 22:15 Відповісти
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21.09.2021 14:50 Відповісти
не...ну вы обратили внимание...как хламидия выбилась в первые ряды после поулыбался на футболе каламойше? )))) прямо чревовещатель... на все вопросы имеет свой ...бред )))
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21.09.2021 14:53 Відповісти
В Слуге народа все как на подбор - лживые наглые приматы!
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21.09.2021 15:00 Відповісти
Ну, какой презик, таковы и слуги его, чего уж скрывать.
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12.10.2021 22:12 Відповісти
Арахимия, мы все так и поняли: "Семейные дела."! Теперь любопытно посмотреть твои "Семейные дела."! А язЕлоховские. тоже такие же семейные дела???

В общем, "95" и есть семья, с бабушкой бородатым...

PS: Я уже и забыл, когда в последний раз говорил: "Хуже не бывает!" ...
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21.09.2021 15:06 Відповісти
Эта Арахимия нормального дурня включает
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21.09.2021 15:15 Відповісти
Когда уже эту абизьяну украинцы возьмут за хвост, раскрутят и закинут обратно на пальму?
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21.09.2021 15:32 Відповісти
Абезян...
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21.09.2021 16:19 Відповісти
И пруд она строит есть видео даже нашёл случайно смотреть...
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21.09.2021 16:24 Відповісти
Наговариваете вы на нашу семью.Грех это

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21.09.2021 16:43 Відповісти
А брехать, разве это не грех???
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12.10.2021 22:07 Відповісти
У вас мозгов не хватает зайти в интернет и почитать откуда этот дом? Вы специально информацию про сестру пропускаете? Вам лишь бы человека пооскорблять
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21.09.2021 17:13 Відповісти
Пані Ірина, до думки зєбанатів на цьому форумі не дослухаються.
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21.09.2021 18:14 Відповісти
ЧЕРГОВЕ ФЕЙК ВКИДАННЯ, ЯК ЖЕ СТАРАЮТЬСЯ ПОЛІТ КОНКУРЕНТИ ЯКІ ГРАБУВАЛИ МИНУЛІ РОКИ КРАЇНУ, ПІДСТАВИТИ ПРЕЗИДЕНТА І ЙОГО КОМАНДУ
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21.09.2021 17:16 Відповісти
Ребята, там же все прозрачно было написано, что это сестра помогла маме депутата, у неё как бы есть бизнес свой, вы чего накинулись то?
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21.09.2021 17:55 Відповісти
А в действительности, никакого бизнеса у неё не было и нет. Вы забываете, кто ********** в Украине - брехло самое настоящее, вот и все слуги точно такие же.
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12.10.2021 22:04 Відповісти
Если у своих, то это семейные дела. Так какого черта лезите в карманы граждан Украины
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21.09.2021 19:13 Відповісти
Ну, тогда, нечего заглядывать в карманы простых украинцев со своим дебильным декларированием и налоговой амнистией, не лезьте в наши семейные дела.
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21.09.2021 19:35 Відповісти
Вы суки народа, покрываете друг друга, потому что, все вы дармоеды, хапуги и ворьё сплошное. Откуда вы сволочи взялись на наши головы, грабите Украину без стыда и совести. Да о каком стыде и совести я говорю, у вас этого никогда не было и никогда не будет, потому что вы там одна банда.
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12.10.2021 21:58 Відповісти
 
 