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Новини Політика України Бюджет-2022
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Порошенко розкритикував бюджетну політику монобільшості: працюють на свої конверти, а не в інтересах людей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко розкритикував бюджетну політику монобільшості: працюють на свої конверти, а не в інтересах людей

Бюджетна політика "Слуг народу" базується не на інтересах людей, а на лобіюванні тіньових доходів.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я наголошую – ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз", – говорить лідер партії "Європейська Солідарність".

Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.

"Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині – 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?", – зауважив Порошенко.

"Бюджет – це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції", – переконаний Порошенко.

Він наголосив, що для стимулювання інвестицій влада має забезпечити верховенство права і довіру, демократію, права людини, свободу ЗМІ і відсутність переслідування опозиції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вимагаю розслідування, чому влада дозволила незаконні вибори в Держдуму РФ на території України, - Порошенко. ВIДЕО

"За всіма цими питаннями Україна за Зеленського демонструє регрес", – констатує п’ятий Президент.

"Одна з найбільших проблем – це брехня. Якщо ви подивитесь на цей бюджет, згадайте – коли Гетманцев лобіював "лотерейку", коли Арахамія лобіював "ігорку", вони казали, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Скільки зараз заклали в доходи від "ігорки" і "лотерейки"? 700 мільйонів. Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені "Слуг народ" у вигляді конвертів "20-40-50", які розносяться по залу", – говорить Порошенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Петр Алексеевич, та забей ты на этих зебилов. Пусть щимят зубожилых и дальше, ведь как говорила лисуня:

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21.09.2021 14:38
+16
Скільки цей Сивочолий буде ставити палки в колеса веліку, що летить у прірву! Доколє!
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21.09.2021 14:39
+14
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21.09.2021 14:47
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Петр Алексеевич, та забей ты на этих зебилов. Пусть щимят зубожилых и дальше, ведь как говорила лисуня:

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21.09.2021 14:38 Відповісти
Оніщенко-кадиров дав публічні покази що порошенко давав йому мільйони доларів, цілі сумки готівки прямо в адміністрації Президента для підкупу депутатів які мали проголосувати зміни до Конституції України які б дозволили імпелементувати путінські хотєлкі - легальний статус терористичної армії та фінансування з бюджету України терористів ОРДЛО. Тому хто як не порошенко знає про конверти для депутатів. А своїм депутанам порошенко скільки кладе в конверти?
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21.09.2021 14:43 Відповісти
А де був Толік Гриценко? Чому не зупинив свавілля?
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21.09.2021 14:44 Відповісти
а де ви були коли патріоти голосували за кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка?
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21.09.2021 14:45 Відповісти
Я так розумію, що патріоти, які голосували за пана Гриценка знаходяться в сусідній палаті
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21.09.2021 14:48 Відповісти
Якби патріоти добрались до порошенка він би вже був ліквідований як ворог України.
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21.09.2021 14:55 Відповісти
я смотрю ты с каждой неделей все хуже и хуже)))))

ну хоть аспирину выпей уже, хер с ним с тем лечением))))
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21.09.2021 14:59 Відповісти
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21.09.2021 14:54 Відповісти
За гроші порошенка депутати ВРУ проголосували в першому читанні путінські зміни до Конституції України і дозволили існування терористичних банд за гроші державного бюджету України! Лишилось тільки проголосувати в другому читанні ці зміни до Конституції, але нарід України припинив цю катастрофу викинувши на помийку порошенка з його бандою!
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21.09.2021 14:44 Відповісти
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21.09.2021 14:47 Відповісти
А увидеть ЭТО невозможно... Всё шито-крыто.
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21.09.2021 14:54 Відповісти
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21.09.2021 14:57 Відповісти
тебя пучит. сделай клизму.
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21.09.2021 14:49 Відповісти
Дай номер свого психіатра, я подзвоню йому- хай збільшить тобі дозу галоперидолу.
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21.09.2021 14:55 Відповісти
експерду Ігорю Li, ці казочки будете розповідати зебілам, вони повірять. Навіщо Порошенко було щось робити через Кадирова і навіщо взагалі це потрібно було робити?Де логіка? Просто застарілий фейк, як і про "розіп'ятого мільчіка в трусіках". А реальні речі про "вагнерівців", про домовленності в Омані Вас не турбують?
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22.09.2021 11:57 Відповісти
порошенко купляв голоси депутатів ВРУ за долари і передавав ці долари через Оніщенка-кадирова в руки тимошенко. Не всі хотіли брати гроші у порошенка безпосередньо. Оніщенко отримував сумки з готівкою в Адміністрації Президента, де була обладнана комната-сховище грошей. Охоронці порошенка виносили сумки з доларами в підземний паркінг і завантажували в машину на якій Оніщенко транспортував ці гроші до отримувачів. Так порошенко організовував політичну топ-корупцію в Україні і продава національні інтереси путіну.
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22.09.2021 12:05 Відповісти
Нехай забиває, і шурує на пенсію, хоч пику цю не бачити
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21.09.2021 14:48 Відповісти
Скільки цей Сивочолий буде ставити палки в колеса веліку, що летить у прірву! Доколє!
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21.09.2021 14:39 Відповісти
хотiлося шо б завжди..
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21.09.2021 15:27 Відповісти
А люди теперь хоть и с мандатами, но из-за моности того большинства вынуждены выделываццо, шоп хоть шото получить в свои опустевшие конверты...
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21.09.2021 14:42 Відповісти
Где ж ты раньше был, Петя ?! Аж целых 8% набрал на прошлых выборах....
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21.09.2021 14:47 Відповісти
ну в недоделанных государствах, с переходным режимом, в среднем так и есть 8% нормальных. остальные дегенераты.
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21.09.2021 14:51 Відповісти
не ведися на чергову брехню зебота! Насправді на останніх виборах було ось що (цитую): "Рейтинг партий по результатам местных выборов: "СН" - 14,5%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батькивщина" - 8,5%, - данные "Рейтинга"."
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21.09.2021 17:16 Відповісти
это глас отчаяния. быдло не способно на понимание причинно следственных связей, между своей тупостью, и результатом.
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21.09.2021 17:39 Відповісти
и то верно.. вот в Украине вас 73%, а в рашке 87%..

Значит нормальных людей в Украине 25%, а в рашке 13%..

И ведь не поспоришь, что 73% и 87% - "мышебратья" по идиотизму и зомбоящику, который способен поиметь вас как угодно
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21.09.2021 14:54 Відповісти
Тридцать лет идиотизма и позора сколько процентов делали?
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21.09.2021 14:56 Відповісти
и не говори.. 30 лет обработки вас, ватников и зебилов, зомбоящиком показали - что вы ничем друг от дружки не отличаетесь)
Это ж каким нужно быть тупым чтобы голосовать за вовку сЫкло и вовку х*уйло - а потом бегать и орать про "30ти летний идиотизм" Или то ты процитировал свой диагноз?
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21.09.2021 14:59 Відповісти
Так процентов сколько?
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21.09.2021 15:02 Відповісти
идиотов в Украине и рашке? ну, для особо тупых повторю - вас 73...87%
или ты считаешь 87% кацапов - "нормальными"?
Кстати, вот типичный пример/диагноз идиотизма у такого как ты зебила:

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21.09.2021 15:04 Відповісти
Ты ничего не понимаешь, расти большой.
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21.09.2021 17:11 Відповісти
А все-таки в нас на 10 відсотків дебілов менше. Це прогрес, чи недомальовано?
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22.09.2021 11:59 Відповісти
Петя набрав 8%? Правда? А скільки ж Вава?
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21.09.2021 16:25 Відповісти
Пётр Алексеевич работает исключительно ради людей, даже есть забывает и спать, всё работает и работает!!! Языком с трибуны....
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21.09.2021 14:48 Відповісти
Пусть лучше так, чем как раньше.
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21.09.2021 14:57 Відповісти
Ну как раньше у него уже не получится, дураков мало...
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21.09.2021 14:58 Відповісти
Кацап сопливий, ти нафіга всю ботоферму спалив?
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21.09.2021 15:25 Відповісти
у порохоботов скверная привычка - когда им говорят правду, они начинают плеваться говном.
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21.09.2021 16:15 Відповісти
Зебіл і правда? Це жарт?
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21.09.2021 16:34 Відповісти
Ти в усьому правий, і ботоферма ваша лайно, і плюю я на вас.
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21.09.2021 18:35 Відповісти
Кацапсинка, соплива, що хтів сказати? Те що ти тупий, і не можеш відрізнити Ram від Rem? Так я ж тобі говорив що ти безмозгле.
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21.09.2021 18:38 Відповісти
Шкода, що Порох не уточнив, що згадані ним 5% квартального росту ВВП України - це другий квартал поточного року до другого кварталу минулого... А в минулому році падіння ВВП до ІІкв. 2019-го становило 11% (так пригадую, не хочеться лізти в довідники, уточняти...)
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21.09.2021 15:00 Відповісти
та то вже занадто складно буде для зебілів))

вони вирішать що треба скласти 11 та 5 - отримають 16% та будуть верещати про "найвеличнейшего Ыканамиста вовОчку"
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21.09.2021 15:06 Відповісти
Ось що буває коли відірваний від корита.
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21.09.2021 15:02 Відповісти
Хто про що - а свині про корито!
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21.09.2021 15:26 Відповісти
Про свиней.
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21.09.2021 18:51 Відповісти
Що ти хрюкнуло?
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21.09.2021 19:01 Відповісти
Від тебе почув.
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21.09.2021 19:39 Відповісти
А сколько процентов роста производства показали фабрики "Рошен" , и кто ответит за спад !?

Порошенко мог бьі и сам показать пример всей Украине , как владелец и управляющий кондитерки .
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21.09.2021 15:31 Відповісти
Та ти економіст від Бога! Шнобелівську премію ідіоту! Ти, звичайно, ніколи не чув про формулу - попит породжує пропозицію. Так от, стосовно продуктів харчування, ця формула, як Отче наш, так яе продукція має граничний, і не дуже великий, термін реалізації, і виробники повинні скорочувати виробництво коли покупна спроможність впала.
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21.09.2021 18:44 Відповісти
Коли Пеця і ВПП працювали на лобіювання своїх тіньових доходів, то це було дуже корисно Україні і українцям. А коли дурачок Зеля і Слуги олігархів працюють на лобіювання своїх тіньових доходів, то це не корисно для України і українців, а в першу чергу для самого Пеці.

Ось вона, чудодійна формула добробуту. Пеціного, Пеціного добробуту....Ну не українців же...)))
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21.09.2021 15:34 Відповісти
поддерживаю 100%, пока не забанили и не заспамили!
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21.09.2021 16:19 Відповісти
Як там з безвізом? З'ясували, хто його дав, ВР чи ЄС?
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21.09.2021 16:40 Відповісти
О, уже прогрес. Все-таки ЄС, а не ВР, як ви стверджувати. Хоча до психічного здоров'я вам ще, як до неба рачки.

Ну і для чістопоржать, як ви любите. Факти "супротиву" Порошенка та його "подельніків" ( до речі, призвіща, будьте ласкаві) наданню Україні безвізу.
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21.09.2021 19:23 Відповісти
Підтримуєш? А в нього що, сам не стоїть? А тобі не гидко за чужий триматись? Чи ви голубки?
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21.09.2021 18:47 Відповісти
Ну, ну. Цікаво. Давайте в деталях.
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21.09.2021 16:39 Відповісти
в їхніх методичках "в деталях" відсутнє. Там тільки загальними фразами.

Не забувайте брехню спамити - це дозволено правилами форуму.
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21.09.2021 17:07 Відповісти
Ти вже знайшов "тіньові доходи" брехло?
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21.09.2021 18:45 Відповісти
эту страну не вылечит и Порох, народ падок на популизм. Всем хочется волшебника, который все сделает всем хорошо. Работать не-не
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21.09.2021 15:42 Відповісти
это ничтожество забыло как на себя любимого из бюджета выделялись громаднейшие суммы. мало того и ирише давал порулить фондами из бюджета! а в это время мне "чернобыльскую пенсию" платили при этом уроде, аж...170 гривен! и это не считая отмены положенных ПО ЗАКОНУ льгот "чернобыльцам"!
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21.09.2021 15:43 Відповісти


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21.09.2021 16:43 Відповісти
Троляка, з тебе "чорнобелець" як з лайна куля.
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21.09.2021 18:50 Відповісти
порохнявое! когда ты в штаны срал под столом, я в июне 1986 года, отсыпал дамбу на канале возле 4 энергоблока ЧАЭС, что б радиоктивная вода не попала в реки!
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21.09.2021 19:03 Відповісти
брешеш, падлюка! 197грн (чи близько того) пенсії нам (інв. ІІІгр, перша категорія) платили ще за прем'єрства Пустовойтенка! А в 2014/15рр наша пенсія складала від двох тисяч і вище. В 2016-му з-за Гройсмана наші пенсії стали знову так-сяк конкурентними з цінами на продукти харчування.
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21.09.2021 19:24 Відповісти
сам ты тупорылая порохнявая падлюка! на пенсии с 2016 года(в 2014 когда исполнилось 50 лет не дали - "мало стажа") на "минимальной" пенсии! ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ПЕНСИЯ 170(СТО СЕМЬДЕСЯТ) ГРИВЕН, КОТОРЫЕ МНЕ НЕ ПЛАТЯТ - ИХ ЗАЩИТЫВАЮТ ТИПА В МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ! пробовал судиться с ПФ но тут ковид и завертелось! в Польше с женой на зароботках, что б не здохнуть от "покращень" этой и и особенно прошлой "власти", что б им тварям на том свете в сковородки смолы побольше добавляли!!!
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21.09.2021 20:00 Відповісти
Та то додаткові чорнобильські нарахування до пенсії, то не пенсія. От брехло.
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21.09.2021 22:11 Відповісти
Вірю, вірю. Як троляці можна не вірити? Тільки от математика... тобі зараз за 60, і ти цілими днями сереш в інеті під полським прапором. Тобі самому не смішно?
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21.09.2021 19:29 Відповісти
57 лет. на пенсии с 2016. работаю в Кракове. живу в Днепропетровской области. в чернобыле был месяц(водитель КАМАЗ) в июне 1986 года в возрасте 22 года. вопросы есть порохобот?
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21.09.2021 20:04 Відповісти
Хрінова легенда, ботяра. Ти пів-доби сидиш в інеті в будній день! В Польщі - так не працюють. В 22 роки, в СРСР, в 1986 році, тобі, соплі зелені, видали Камаз?!!! Ти придурок?
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21.09.2021 20:57 Відповісти
аааа, я тепер врубився... Ти, мабуть, все ж таки "ліквідатор", але без чорнобильської інвалідності (хоча, можливо, і маєш на неї об'єктивні медичні підстави, на ІІІ-тю групу - але, вона тобі чомусь невигідна, ти від неї відмовився. Буває і таке: заробіток більший, ніж пенсія.) Якщо тобі нема 60-ти - то тобі чорнобильська пенсія "не положена"! - такий Закон. Але статус "ліквідатора" в тебе є: але лише друга категорія, а не перша, як в мене. І ці 170грн в 2014-му - це не твоя пенсія! Так от: це, відповідно до чорнобильского закону - це т.зв. "харчові", для другої категорії -25% до "базової" (так назову); в мене - 50%. "Базова" - в різних областях - різна. В 2014-му 50%"базової" за харчування в нас була 325грн (вже точно не згадаю; нині в нас - 391грн; я їх і отримую). В вас ці 50%"базової" було 340грн (також, видать, +/-, ти точно не назвав, звідки і взялось названі тобою 170грн - 25%). В Києві "ліквідатори" по першій категорії зараз отримують десь 550грн - це називалоь в ЗМІ.

Так що все ж таки - ТИ ЗБРЕХАВ! за пенсію...
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21.09.2021 22:40 Відповісти
ни единой буквы неправды! я ликвидатор 2 категории. мне положена ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ пенсия в размере 30% от минимальной пенсии. "170 гривен" - это юлькины 30% от минималки...2004 года! с тех пор и не меняли ни азиров ни сеня-кролик! мало того, они твари, эти гроши мне не рлатят - все аходит типа в мою "минимальную пенсию"! вот так нас "наградили"! а доплата на питание у нас в днепропетровской области - 204 гр. вот такие дела малята...
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22.09.2021 04:10 Відповісти
 
 