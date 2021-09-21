Порошенко розкритикував бюджетну політику монобільшості: працюють на свої конверти, а не в інтересах людей
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Бюджетна політика "Слуг народу" базується не на інтересах людей, а на лобіюванні тіньових доходів.
Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Я наголошую – ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз", – говорить лідер партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.
"Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині – 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?", – зауважив Порошенко.
"Бюджет – це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції", – переконаний Порошенко.
Він наголосив, що для стимулювання інвестицій влада має забезпечити верховенство права і довіру, демократію, права людини, свободу ЗМІ і відсутність переслідування опозиції.
"За всіма цими питаннями Україна за Зеленського демонструє регрес", – констатує п’ятий Президент.
"Одна з найбільших проблем – це брехня. Якщо ви подивитесь на цей бюджет, згадайте – коли Гетманцев лобіював "лотерейку", коли Арахамія лобіював "ігорку", вони казали, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Скільки зараз заклали в доходи від "ігорки" і "лотерейки"? 700 мільйонів. Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені "Слуг народ" у вигляді конвертів "20-40-50", які розносяться по залу", – говорить Порошенко.
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ну хоть аспирину выпей уже, хер с ним с тем лечением))))
Значит нормальных людей в Украине 25%, а в рашке 13%..
И ведь не поспоришь, что 73% и 87% - "мышебратья" по идиотизму и зомбоящику, который способен поиметь вас как угодно
Это ж каким нужно быть тупым чтобы голосовать за вовку сЫкло и вовку х*уйло - а потом бегать и орать про "30ти летний идиотизм" Или то ты процитировал свой диагноз?
или ты считаешь 87% кацапов - "нормальными"?
Кстати, вот типичный пример/диагноз идиотизма у такого как ты зебила:
вони вирішать що треба скласти 11 та 5 - отримають 16% та будуть верещати про "найвеличнейшего Ыканамиста вовОчку"
Порошенко мог бьі и сам показать пример всей Украине , как владелец и управляющий кондитерки .
Ось вона, чудодійна формула добробуту. Пеціного, Пеціного добробуту....Ну не українців же...)))
Ну і для чістопоржать, як ви любите. Факти "супротиву" Порошенка та його "подельніків" ( до речі, призвіща, будьте ласкаві) наданню Україні безвізу.
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Так що все ж таки - ТИ ЗБРЕХАВ! за пенсію...