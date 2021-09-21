На хабарі затримано члена Громадської ради Міноборони Шатиліна і чиновника МО Собана, що має зв'язки з Микитасем і Татаровим, - Бутусов

15 вересня ДБР затримало на хабарі високопосадовця Міноборони Сергія Собана і Андрія Шатиліна, колишнього члена Громадської ради Міноборони та колишнього помічника Слуги народу Ірини Верещук.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

15 вересня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання на гарячому з хабарем 20 тисяч доларів чиновника Міноборони і посередника.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, затримано начальника Центрального управління капітального будівництва Міноборони Сергій Собана і посередника - Андрія Шатиліна, бізнесмена, відомого як колишнього члена Громадської ради Міноборони, колишнього радника директора готелю Міноборони "Козацький" у Києві і колишнього помічника на громадських засадах "слуги народу" Ірини Верещук. Верещук відразу оформила собі Шатиліна помічником після обрання депутатом, проте в жовтні 2019 році заявила, що позбавила Шатиліна цього статусу", - сказано в повідомленні.

Так, згідно з даними слідства, вони вимагали від представника товариства 30 тис. доларів США за сприяння в ухваленні сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в смт. Гостомель Київської області. Також за ці кошти вони обіцяли надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення іншої земельної ділянки в смт. Гостомель у користування на умовах оренди й укладення з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України договорів про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, зокрема на території військового містечка.

За даними джерела, у схемі також брав участь голова Гостомельської територіальної громади Юрій Прилипко.

Раніше ЗМІ повідомляли , що Сергій Собан у 2015 році уклав договір на будівництво зі структурами з групи Максима Микитася.

"Затримання Собана проводиться в рамках великого кримінального розслідування, яке ДБР веде проти підозрюваного в корупції заступника міністра оборони Ігоря Халимона. ... І після звільнення з посади Халимона залишили в статусі радника в МО, і він як і раніше вирішує будь-які питання. Але чи доведуть цю справу до суду, з огляду на те, що Собан має контакти з Татаровим, а Тарана "кришує" від підозри і звільнення особисто глава Офісу президента Андрій Єрмак, викликає великі питання", - наголошується в матеріалі.

Детальніше читайте в матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.