"Пішли вибухові темпи": в KSE прогнозують, що через тиждень захворюваність на COVID-19 в Україні перевищить середньоєвропейський рівень
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Спалах захворюваності коронавірусом в Україні вже почався. Зараз темпи COVID-заражень порівнянні з тими, що є в Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.
За його словами, Україна рухається великими темпами на шляху збільшення захворюваності.
"В Україні вже почався спалах захворюваності COVID-19. Зараз пішли вибухові темпи, які співмірні з тим, що ми спостерігаємо в Європі", - сказав Ганіченко.
Він додав, що кількість нових випадків за тиждень збільшилася на 68%.
"Уже на наступному тижні Україна зможе перетнути позначку великого плато і захворюваність в Україні через тиждень переважатиме над середньоєвропейським рівнем", - додав директор KSE.
Як відомо, з 23 жовтня Україна перейде в "жовту" зону адаптивного карантину.
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Роста заболеваемости СOVID пока среди своих знакомых не вижу. А вот "взрывные темпы" у слуг народа от вагнергейта и деолигархации очевидны.
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Кто не понял - если надо, значит сделаем "желтый уровень"