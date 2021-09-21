"Пішли вибухові темпи": в KSE прогнозують, що через тиждень захворюваність на COVID-19 в Україні перевищить середньоєвропейський рівень

Спалах захворюваності коронавірусом в Україні вже почався. Зараз темпи COVID-заражень порівнянні з тими, що є в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

За його словами, Україна рухається великими темпами на шляху збільшення захворюваності.

"В Україні вже почався спалах захворюваності COVID-19. Зараз пішли вибухові темпи, які співмірні з тим, що ми спостерігаємо в Європі", - сказав Ганіченко.

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Він додав, що кількість нових випадків за тиждень збільшилася на 68%.

"Уже на наступному тижні Україна зможе перетнути позначку великого плато і захворюваність в Україні через тиждень переважатиме над середньоєвропейським рівнем", - додав директор KSE.

Як відомо, з 23 жовтня Україна перейде в "жовту" зону адаптивного карантину.