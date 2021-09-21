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"Пішли вибухові темпи": в KSE прогнозують, що через тиждень захворюваність на COVID-19 в Україні перевищить середньоєвропейський рівень

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Спалах захворюваності коронавірусом в Україні вже почався. Зараз темпи COVID-заражень порівнянні з тими, що є в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

За його словами, Україна рухається великими темпами на шляху збільшення захворюваності.

"В Україні вже почався спалах захворюваності COVID-19. Зараз пішли вибухові темпи, які співмірні з тим, що ми спостерігаємо в Європі", - сказав Ганіченко.

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Він додав, що кількість нових випадків за тиждень збільшилася на 68%.

"Уже на наступному тижні Україна зможе перетнути позначку великого плато і захворюваність в Україні через тиждень переважатиме над середньоєвропейським рівнем", - додав директор KSE.

Як відомо, з 23 жовтня Україна перейде в "жовту" зону адаптивного карантину.
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Топ коментарі
+9
Завязывайте со страшилками, люди забили на пандемию и коронавирис
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21.09.2021 14:39
+9
Всім все пох. Україна обрала середньовічний метод боротьби з епідемією - виживуть ті, що зуміли набути імунітет, хто не зумів - по новенькому асфальту на цвинтар.
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21.09.2021 14:43
+8
" Сейчас пошли взрывные темпы"

Роста заболеваемости СOVID пока среди своих знакомых не вижу. А вот "взрывные темпы" у слуг народа от вагнергейта и деолигархации очевидны.
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21.09.2021 14:43
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Завязывайте со страшилками, люди забили на пандемию и коронавирис
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21.09.2021 14:39 Відповісти
Всім все пох. Україна обрала середньовічний метод боротьби з епідемією - виживуть ті, що зуміли набути імунітет, хто не зумів - по новенькому асфальту на цвинтар.
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21.09.2021 14:43 Відповісти
К сожалению я, моя жена и дети с внуками на той неделе заразились ковидом, хотя мы в него не верили. Пять дней пролежал овощем, сейчас легче
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21.09.2021 15:01 Відповісти
КОВИДу, как и любому другому вирусному заболеванию, глубоко по барабану, верите вы в него или нет...
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21.09.2021 15:15 Відповісти
Чим лікувалися ? Всі вже одужали ?
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22.09.2021 06:54 Відповісти
Київська школа економіки не може розумітися на вірусах.
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21.09.2021 14:41 Відповісти
А це неважливо. Вони ж вже побачили що "Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Сейчас темпы COVID-заражений соизмеримы с теми, что есть в Европе." І байдуже що захворюванність завжди була порівнянна європейською, а в окремих випадках навіть вища. Що з того.
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21.09.2021 14:46 Відповісти
ну да скоро время МАЙДАНОВ пора открывать сезон новых штаммов Ковида ну как там спецслужбы и правительства готовы к очередной порции пиз..жа про тему вакцинируйся или ты умрешь оцы мы все умрем без вакцин и сказок про вирус лабораторного происхождения есть больше шансов выжить когда рухнет ЦИВИЛИЗЩАЦИЯ а к этому эти подонки во власти и ведут не понимая что сами себе пилят ноги на которых собственно и стоит власть разрушая социум и общество.. то...потом пеняйте на себя...
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21.09.2021 14:51 Відповісти
Я БОЛЕЕ ЧЕМ УВЕРЕН ЧТО если бы с 00 часов одного дня ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ перестали передвигаться люди грузы (заранее заготовив в странах во всех запасы топлива еды ресурсов ископаемых продуктов питания ) те грузы коммерческие суда самолеты поезда грузовые перевозки только в костюмах космонавтов.. и сроком на 3-6 месяцев и к черту туризм и прочее и посмотрели бы интересный факт как и куда исчез бы локальный в каждой стране Ковид да да за незаконную попытку пересечения границ срок наказания 15-20 лет лишения свободы и штраф 1.000.000 долларов США-Евро..и точно бы поняли ПРИРРОДНАЯ ИЛИ ЛАБОРАТОРНАЯ СУЩНОСТЬ ВИРУСА а так если нет а ведь сие реально локально вирус бы сам себя бы сожрал или перетравился в обычный грипп насморк корь ветрянку... не так сложно и экономически выгодно всему миру локализоваться и закрыться друг от дружку на 3-6 месяцев и точка а нет значит кому это выгодно нагнетание страстей и подбрасывание дровишек в некий Ковидный страх...ПОЧЕМУ ответ очевиден власть пытается создать страх хаос и по сути вся власть на земле мечтает построить вселенскую ХУНТУ...
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21.09.2021 14:58 Відповісти
Возможно в Ваших словах здравая мысль есть, вот только ее сложно разглядеть за сумбурностью изложения.
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21.09.2021 15:16 Відповісти
" Сейчас пошли взрывные темпы"

Роста заболеваемости СOVID пока среди своих знакомых не вижу. А вот "взрывные темпы" у слуг народа от вагнергейта и деолигархации очевидны.
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21.09.2021 14:43 Відповісти
разве 73% єто волнует? они озабочены тем, чтобы вислюк оманський та його кодло как можно быстрее получили контроль над СМИ в Украине..
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21.09.2021 14:43 Відповісти
опять ростов?
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21.09.2021 14:47 Відповісти
Сейчас пошли взрывные темпы, - и эти взрывные темпы в Украине начали взрывники - соросятники из KSE
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21.09.2021 14:45 Відповісти
Хто всрався? Соросята!
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21.09.2021 14:52 Відповісти
Маєш рацію,вони це вміють робити в бідних країнах,це їхній хліб
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21.09.2021 15:00 Відповісти
Жарте ще. щоб від страху здихали .
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21.09.2021 14:46 Відповісти
Мілованов запустив на повну потугу усі свої аріфмометри.
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21.09.2021 14:51 Відповісти
А поки наші санепідеміки сперечаються з сантехніками про те, як для кого краще адаптувати наш жорстко необов'язковий карантин, у Польщі уряд прийняв рішення про запис на третю дозу вакцини. Наразі йдеться лише про медперсонал та осіб, старших 50-ти років. І це при тому що повністю вакциновано лиш трохи більше половини населення країни. разом з тими, хто "виробив імунітет самостійно" це становить майже 70 відсотків дорослого населення, однак, цього замало, щоб в країні виробився "колективний імунітет" проти коронавірусу і можна було уникнути посилення карантину. А позаяк рівень вакцинації по регіонах відрізняється суттєво,у найбільших ваукцинопофігістських може бути запроваджено і повний лохдаун...
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21.09.2021 14:53 Відповісти
Прогнозисты прогнозируют даже погоду....
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21.09.2021 14:54 Відповісти
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21.09.2021 14:57 Відповісти
... на Ваш розсуд - який Суд над ТИХИМИ вбивцями варто застосовувати - ... ? ...
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21.09.2021 15:06 Відповісти
ну прям как у Красной плесени:

"Девки сразу станут рады, они с**т без шоколада,
С шоколадом - значит надо! Если надо - угости!"

Кто не понял - если надо, значит сделаем "желтый уровень"
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21.09.2021 15:14 Відповісти
Давайте тотальные темпы уже, а то не верится!! Полудурки! Простудой должны 90% заболеть, что бы еще какую то х-ню придумать.
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21.09.2021 15:49 Відповісти
мені дивно, що ріст захворювання, яке не є застудою інне повинно залежити від погоди все ж збільшується з холодами. Може ж частина ніби ковідних хворіє застудою?
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21.09.2021 18:31 Відповісти
Ага. На параде 24.08 2021 все были без масок и президент и ни какой короны-вируса. А ТЕПЕРЬ при поднятии тарифов и цен врубают вспомнили за нЁго. Это власть считает Народ за недоразвитых, которые не могут выйти на протест?
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21.09.2021 20:33 Відповісти
 
 