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Новини ПодіїЗа кордоном Російські терористи збили Боїнг
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"Сподіваюся, Росія визнає свою провину", - родичі жертв рейсу МН17 виступають у суді

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", де відбуваються слухання у справі МН17, сьогодні виступають 11 родичів загиблих рейсу МН17.

Рідні загиблих виступають за допомогою відеозв'язку і особисто в залі суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я сподіваюся, що винні вибачатимуться, що Росія визнає свою провину. Особливо важко дивитися, як Росія займається дезінформацією і накладає брехню на брехню. Ми сподіваємося, що суд проллє світло на те що сталося", - наголосила в суді мати однієї із загиблих.

Жінка відмовилася представлятися та заявила, що бажає, щоб у суді звучало лише ім’я її вбитої дитини – Елін Марієка Франкс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сподіваємося, що Росія прислухається. Закликаємо обвинувачених взяти відповідальність", - вісім родичів жертв рейсу МН17 виступили в суді

Під час свого виступу вона також показала фото з церемонії прощання з дочкою та продемонструвала деякі речі доньки, які їй повернули після трагедії.

"Я говорю сьогодні як мати, яка втратила дочку. Це назавжди змінило моє життя. Те, що пасажирський літак був збитий ракетою "Бук" – злочин, за який винні мають бути покарані. Моя дочка ніколи не буде нареченою, мамою…ті хто збив літак позбавили її цього. Я не буду бабусею. Ми позбавлені цього. Час зупинився для мене… Вона купила з подругами рушник, на ньому були вишиті їхні імена. Я його упізнала в каталозі речей і я принесла його сьогодні, як символ того, що прекрасне життя може розлетітися на шматки", - сказала жінка під час свого виступу.

Дехто з родичів не знайшов у собі сили виступити особисто, тож від імені своїх клієнтів у суді говорять адвокати. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс намагається заспокоїти родичів загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чергове судове засідання у справі МН17 розпочалося в Нідерландах

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
не надейтесь ! никогда не признает... даже если натыкать носом - не признает! это такая лживая тварь, какой мир еще не знал!!!
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21.09.2021 14:59
+15
Наивные люди, родственники жертв сбитого Боинга....... где это видано, чтоб преступник, просто так, признавал свои преступления??? особенно когда преступник - мацковский кацап.
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21.09.2021 15:03
+12
Наивные родственники жертв, когда вы поймёте что имеете дело с кацапами (узнайте значение этого слова), а не с людьми!!! *****, даже кличка "пу#ин" не подходит...
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21.09.2021 15:16
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не надейтесь ! никогда не признает... даже если натыкать носом - не признает! это такая лживая тварь, какой мир еще не знал!!!
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21.09.2021 14:59 Відповісти
"Нет у них методов против Кости Сапрыкина"(С)
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21.09.2021 15:11 Відповісти
Кацапы такие существа, которые таки признают вину, но только перед (если точно знают!), во время и после пи##юлин!!! Проверено...

А так, в жизни ни разу не видел что бы кацап, за пакость извинился...,
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21.09.2021 16:22 Відповісти
ОПГ кооператива Озеро скажет НАСТАМНЕТ и не было....
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21.09.2021 15:00 Відповісти
вне всяких сомнений
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21.09.2021 15:28 Відповісти
Наивные люди, родственники жертв сбитого Боинга....... где это видано, чтоб преступник, просто так, признавал свои преступления??? особенно когда преступник - мацковский кацап.
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21.09.2021 15:03 Відповісти
Даже когда суд вынесет приговор эти казламордые скоты не признают своей вины. НИКОГДА!
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21.09.2021 15:03 Відповісти
Родственники погибших требуют денежной компенсации в 50 тысч евров....
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21.09.2021 15:03 Відповісти
задорнов объяснил все про самолет...россия ржала...несчастные родственники погибших столкнутся с истинно русским хамством и цинизмом (они и своих-то не жалеют)
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21.09.2021 15:04 Відповісти
Буду краток: нихера.
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21.09.2021 15:05 Відповісти
С начала этого года на РАБссии рухнуло 10 самолетов вертолетов....,подохло 53 хмыря.....это типа Бумеранг прилетел от Боинга....
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21.09.2021 15:08 Відповісти
Всё тайное со временем становится явным ...

Assassinat de Litvinenko : la Russie est « responsable », affirme la CEDH

21.09.2021 Европейский трибунал по правам человека вынес решение об ответственности РФ

за убийство Александра Литвиненко в 2006 г. и выплате его вдове 100 000 €. Как исполнители

названы Д.Ковтун и А.Луговой, а заказчик путин-ху*ло
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21.09.2021 15:08 Відповісти
Всё тайное со временем становится явным ...

Вот и станет явным бессилие европейского правосудия перед путинским режимом, они после поправок к конституции ложили на решения европейских судов. Арест активов за рубежём? А они перекроют газ и Европа им всё простит. Забудьте про правосудие, в мир вернулось право сильного, а слабые могут жаловаться хоть Папе Римскому
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21.09.2021 22:48 Відповісти
это кого вы считаете сильным ??????????? засрашку ??????????

не смешите мои тапочки
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22.09.2021 00:55 Відповісти
Это в цивилизованном мире силу меряют уровнем экономики, технологий. Орды варваров покорили Рим, намного опережающий их в развитии
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25.09.2021 03:15 Відповісти
У путина на всех буков хватит, и все попадут в его рай, летайте и долетите, у гитлера тоже просили остановится, но рубикон, как и у путина, был пройден...
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21.09.2021 15:13 Відповісти
Наивные родственники жертв, когда вы поймёте что имеете дело с кацапами (узнайте значение этого слова), а не с людьми!!! *****, даже кличка "пу#ин" не подходит...
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21.09.2021 15:16 Відповісти
Ну по первое там ни так есть супер вина тех кто кнопки нажимал , а есть полная вина с отягчающим именно тех кто этим обезьянам такое оружие дал . А это как уже всему МИРу известно были Путин и кремлевское руководство ЭРЭФии.
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21.09.2021 15:16 Відповісти
Фразу Гиркина-Стрелкова типа "Птичка упала...." никто не забыл...,все свои действия этот хмырь координитровал с Генштабом РАБссии...,и доложил о сбитом Боинге в 16:20 по Моск.времени...,а в 16:30 телеканал Лайф ньюс дал єту новость в єфир....
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21.09.2021 15:21 Відповісти
не признает свою вину никогда!!! инфантильная и изнеженная благополучием и зажиточностью Европа должна наконец-то понять что с лютыми волками по соседству жить - по волчьи выть. с мокшандским мордором надо не сюсюскаться и не искать трусливую возможность уговорить, поладить почти любой ценой, а всегда отвечать жестко с позиции силы. много раз многие уже сказали - кацапстан понимает только язык силы
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21.09.2021 15:22 Відповісти
ага. надейтесь дальше
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21.09.2021 15:23 Відповісти
Пытаться взывать или пробудить человеческие чувства в свинособаках бесполезное занятие
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21.09.2021 15:30 Відповісти
"Я надеюсь, что виновные извинятся, что Россия признает свою вину."

_Боже, да эти лунатики совершенно неадекватные - даже спустя семь (!) лет после преступления и всего, что фашистская расия сделала после! - до идиотов ничерта ни капельки не дошло. ППЦ...
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21.09.2021 15:37 Відповісти
нужно лучше сосать трубу, иначе не признает.
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21.09.2021 15:44 Відповісти
Розпочинайте будувати ПП 3 з ******...
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21.09.2021 15:51 Відповісти
Угу, мав пес хату ...
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21.09.2021 15:54 Відповісти
Ніколи кацапи нічого не визнають. Це Орда **********. Та Орда зразка 1200-років, яка мала велике військо йшла на цивилізацію величезними силами, яких не змогли зупинити ніхто, крам наших русинів(українців) і хвороб, які покосили їх сили тут в нас. А сьогодні ця Орда, яка йде з московії ослаблена, але коварна і підступна. Вона нищить Європу брехнею і біженцями, продаючи їм свій вонючий газ, щоб наростити сили і вдарити зненацька, спочатку по одних, а потім захопити все і знищити, перетворивши залишки в своїх в своїх рабів і переміститися на землі Європи, а свої залишити китайцям. Хан Ху@ло так бачить розвиток подій.
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21.09.2021 15:56 Відповісти
Поки деякі європейські уряди грають в піддавки з путінською Росією, доти путін нічого не визнає. Він взагалі гуляє на європейські гроші за нафтогаз, якщо шо. Що, за стільки років не можна було почати купувати в інших країн?
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21.09.2021 16:11 Відповісти
И не надейтесь! В самом деле, ну нельзя же быть такими наивными, особенно по тношению к расейке.
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21.09.2021 16:15 Відповісти
там русаков в той Голландии, что тараканов...там раша тудей круглые сутки им мозги моет...какие признания...то украинцы сшибли, а на них сваливают...святые...
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21.09.2021 17:22 Відповісти
надеетесь???? а в Нидерландах идиоты похлеще чем в раше......
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21.09.2021 18:14 Відповісти
Жаль людей, но какая жалкая позиция!

"Надеюсь, россия признает свою вину..."

Парашка это страна-террорист и атака на самолет, была совершенно сознательной и

целенаправленной!

Единственное "упущение" со стороны кацапов, это то что сбили Боинг, а не самолет ВВС

Украины!

Кацапы виновны и когда это будет доказано, их надо наказать.

А если вместо строгого наказания для террористов и для тех, кто их укрывает, будут

продолжать сюсюкать с парашей в обмен на подачки, то и нет никакого сочувствия Европе.
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21.09.2021 18:50 Відповісти
Я что-то не помню, чтобы Россия, как государство, когда-то признавала свою вину, хотя она виновна в невообразимом количестве преступлений.
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22.09.2021 14:00 Відповісти
 
 