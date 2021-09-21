"Сподіваюся, Росія визнає свою провину", - родичі жертв рейсу МН17 виступають у суді
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", де відбуваються слухання у справі МН17, сьогодні виступають 11 родичів загиблих рейсу МН17.
Рідні загиблих виступають за допомогою відеозв'язку і особисто в залі суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я сподіваюся, що винні вибачатимуться, що Росія визнає свою провину. Особливо важко дивитися, як Росія займається дезінформацією і накладає брехню на брехню. Ми сподіваємося, що суд проллє світло на те що сталося", - наголосила в суді мати однієї із загиблих.
Жінка відмовилася представлятися та заявила, що бажає, щоб у суді звучало лише ім’я її вбитої дитини – Елін Марієка Франкс.
Під час свого виступу вона також показала фото з церемонії прощання з дочкою та продемонструвала деякі речі доньки, які їй повернули після трагедії.
"Я говорю сьогодні як мати, яка втратила дочку. Це назавжди змінило моє життя. Те, що пасажирський літак був збитий ракетою "Бук" – злочин, за який винні мають бути покарані. Моя дочка ніколи не буде нареченою, мамою…ті хто збив літак позбавили її цього. Я не буду бабусею. Ми позбавлені цього. Час зупинився для мене… Вона купила з подругами рушник, на ньому були вишиті їхні імена. Я його упізнала в каталозі речей і я принесла його сьогодні, як символ того, що прекрасне життя може розлетітися на шматки", - сказала жінка під час свого виступу.
Дехто з родичів не знайшов у собі сили виступити особисто, тож від імені своїх клієнтів у суді говорять адвокати. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс намагається заспокоїти родичів загиблих.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
Будь ласка, зачекайте...
А так, в жизни ни разу не видел что бы кацап, за пакость извинился...,
Assassinat de Litvinenko : la Russie est « responsable », affirme la CEDH
21.09.2021 Европейский трибунал по правам человека вынес решение об ответственности РФ
за убийство Александра Литвиненко в 2006 г. и выплате его вдове 100 000 €. Как исполнители
названы Д.Ковтун и А.Луговой, а заказчик путин-ху*ло
Вот и станет явным бессилие европейского правосудия перед путинским режимом, они после поправок к конституции ложили на решения европейских судов. Арест активов за рубежём? А они перекроют газ и Европа им всё простит. Забудьте про правосудие, в мир вернулось право сильного, а слабые могут жаловаться хоть Папе Римскому
не смешите мои тапочки
_Боже, да эти лунатики совершенно неадекватные - даже спустя семь (!) лет после преступления и всего, что фашистская расия сделала после! - до идиотов ничерта ни капельки не дошло. ППЦ...
"Надеюсь, россия признает свою вину..."
Парашка это страна-террорист и атака на самолет, была совершенно сознательной и
целенаправленной!
Единственное "упущение" со стороны кацапов, это то что сбили Боинг, а не самолет ВВС
Украины!
Кацапы виновны и когда это будет доказано, их надо наказать.
А если вместо строгого наказания для террористов и для тех, кто их укрывает, будут
продолжать сюсюкать с парашей в обмен на подачки, то и нет никакого сочувствия Европе.