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Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу" в Трускавці, як це було влітку 2019 року.
Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Зеленський збирає свою фракцію на нове навчання в Трускавці, як це було влітку 2019 року", - заявили "УП".
За словами співрозмовників видання, зустріч триватиме до 2 жовтня.
На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, зокрема про кадрові рішення.
Топ коментарі
+45 Старый зольдат
показати весь коментар21.09.2021 15:06
+28 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.09.2021 15:08
+27 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.09.2021 15:04
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Будь ласка, зачекайте...
У меня унутри завёлся к вам такой стремительный карамболь! (с)
согласно сценарію, ага
облучить их можно, обучить нельзя...
Такой себе просто революционный реформатор.
Вот всех бы Слуг Наркомана вместе с ЗЕ там и покрошить в мелкий винегрет и скормить свиньям, чтобы даже могил не осталось.
Для будущего было бы самое то.
Чому?
Та тому що навіть в «землі обітованій» , де течуть молочні ріки в кисіль них берегах , при них молоко «прогіркне» , а кисіль пліснявою вкриється....
Это оно?
Откуда у вас будущее, босота?!
слуги учаться? слуги умеют...
Нет слов...
https://www.youtube.com/watch?v=ztglt_uw-9Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite