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Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський знову збирає

Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу" в Трускавці, як це було влітку 2019 року.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський збирає свою фракцію на нове навчання в Трускавці, як це було влітку 2019 року", - заявили "УП".

За словами співрозмовників видання, зустріч триватиме до 2 жовтня.

На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, зокрема про кадрові рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання "слуг народу" в Трускавці коштувало партії 11,2 млн грн

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
УРЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!! В ТРУСКАВЕЦ!!!!!

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21.09.2021 15:06
+28
кто б его научил официальному протоколу ... хотя бы в закордонных вояжах!!! ***! пойти на Мемориал в мятой расхристаной рубахе и футболке с кедиками???? почему охрана в пиджаках а отэто в...хрен пойми чем! лучше б не ходил...
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21.09.2021 15:08
+27
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21.09.2021 15:04
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21.09.2021 15:04 Відповісти
нууу.. наконец-то! теперь их станут не только учить нажимать на кнопки, но проведут курс закрепления эитх "знаний".. а то за 2 года многие разучились))
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21.09.2021 15:16 Відповісти
Не "разучились" а "нюх потеряли"!!!
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21.09.2021 15:29 Відповісти
а чому не в Оман?
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21.09.2021 15:52 Відповісти
Дорого дуже - "папа" грошей не дає! Та й "рилом не вийшли" - "не виправдали довір"я"... Їх же збирають щоб вручить "другий конверт"... (з анекдота)
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21.09.2021 15:58 Відповісти
Там дехто з тих макак в уряд пішов
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21.09.2021 15:40 Відповісти
Мне тоже после пансиона всё другим кажется.
У меня унутри завёлся к вам такой стремительный карамболь! (с)
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21.09.2021 15:48 Відповісти
Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое! (с)
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21.09.2021 15:51 Відповісти
И за чей счет сей банкет? Вітаю всіх ЗЕбілів країни - ви зробили це разом, точніше вас зробили раком!
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21.09.2021 15:05 Відповісти
"ви вАінствующєє мєньшенство" (с) + "гєті кАзли мєшают нам жить" (с) = РАстов ПАПА
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21.09.2021 15:45 Відповісти
будєт большоє од пуза вєєром

согласно сценарію, ага
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21.09.2021 15:05 Відповісти
ишачина из амэрики подвезет

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21.09.2021 15:09 Відповісти
Сходняк назначен сразу после проталкивания закона о олигархах, будут договариваться.
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21.09.2021 15:05 Відповісти
Будуть "кадрові перестановки"... Прем'єр-міністр?..
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21.09.2021 16:23 Відповісти
"я вас, б.ядей, два года собирал!" (тм)
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21.09.2021 15:06 Відповісти
УРЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!! В ТРУСКАВЕЦ!!!!!

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21.09.2021 15:06 Відповісти
Вот именно оно!!!
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21.09.2021 15:20 Відповісти
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21.09.2021 16:08 Відповісти
ети абизьяны необучаемые изначально включая главную мелкую мартышку.
облучить их можно, обучить нельзя...
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21.09.2021 16:56 Відповісти
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21.09.2021 16:10 Відповісти
кто б его научил официальному протоколу ... хотя бы в закордонных вояжах!!! ***! пойти на Мемориал в мятой расхристаной рубахе и футболке с кедиками???? почему охрана в пиджаках а отэто в...хрен пойми чем! лучше б не ходил...
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21.09.2021 15:08 Відповісти
Вспомните один из его первых указов: в ОП можно заходить в шортах.

Такой себе просто революционный реформатор.
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21.09.2021 15:12 Відповісти
та в ОП пусть хоть без трусов бегают...))) но нА люди.. да закордон - будьте любезны ! по цивилизованному )))) шоб не стыдно было сказать - смотри-смотри вот то махонькое и есть... ))))))
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21.09.2021 15:18 Відповісти
Та нет ему дела ни до чего, ты разве не видишь как его отходосы ломают? Сейчас одно в голове - главное их пережить, немножко восстановиться, а потом дальше можно закидываться, то есть занюхиваться... Тогда и костюмчик натянет и может даже проявит инициативу немного поработать, к примеру запишет видосик или как минимум сделает селфи
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21.09.2021 15:20 Відповісти
не могу представить, чтоб какой-то другой Президент пошел у нас к Памятнику Небесной Сотни или Воинам АТО в кедах и футболке ....
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21.09.2021 15:28 Відповісти
Просто никто серьезно не считает его президентом, не сами "слуги", ни оппозиция, ни он сам... Потому на такие мелочи уже не обращают внимания, в упор не замечают... Скоро будут плевать даже на то что он там гундосит на отходосах...
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21.09.2021 15:37 Відповісти
да просто Ленка все шмотки бедолаги постирала...
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21.09.2021 15:23 Відповісти
ну так надел бы ее сарафан и кокошник ))))
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21.09.2021 15:30 Відповісти
"ах, мечты, мечты..."(с)
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21.09.2021 15:31 Відповісти
Взимку у Трускавці розпал сезону. 😊 Нема, би на шахті у Павлоград зібрати! Вангую, що це збіговиська буде у період різдв'яно-новорічних св' ят. Хоча можливо і у жовтні. Білі гриби пішли непогано. 😊
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21.09.2021 15:08 Відповісти
Так павлоградські шахти вони почали закривати, Беня і Ахметка поставляють російське вугілля і як завди, спочатку чуточку дешевше, а коли цей рідкісний вид зелених макак знищать свої шахти, то московія підніме ціни, як сьогодні на газ.
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21.09.2021 16:12 Відповісти
"Будет большой разговор о будущем," - в Ростові.
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21.09.2021 15:09 Відповісти
Курва, а цей курултай не можна провести в ВРУ, щоб людські гроші не витрачати. Всерівно мізгів не прибавиться, доведено, безуглою, тищенком та іншими слугами не українського народу.
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21.09.2021 15:09 Відповісти
Форма одягу - білі балахони та босоніж
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21.09.2021 15:09 Відповісти
В трениках с выпуклыми коленями и в майке.
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21.09.2021 15:14 Відповісти
и в кедах Абэбас
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21.09.2021 15:41 Відповісти
у вашей шобльі нет будущего
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21.09.2021 15:10 Відповісти
Большой разговор о будущем. Наверное ремонт Лукьяновского СИЗО к этому времени планируется закончить. Будут справедливо камеры делить.
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21.09.2021 15:14 Відповісти
интересно сравнить совместное трускавецкое фото инструкторов по йоге, парикмахеров, домохозяек, безработных в 2019 и 2021 - перпуганные рожи тогда и сытые и наглые сегодня...
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21.09.2021 15:15 Відповісти
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21.09.2021 15:16 Відповісти
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21.09.2021 16:26 Відповісти
Единственный вопрос к украинцам: Неужели у этих никчёмных шкодных тварей есть будущее?
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21.09.2021 15:16 Відповісти
73% от 61,37% явившихся, - просто напоминаю.
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21.09.2021 15:32 Відповісти
...лядь.

Вот всех бы Слуг Наркомана вместе с ЗЕ там и покрошить в мелкий винегрет и скормить свиньям, чтобы даже могил не осталось.

Для будущего было бы самое то.
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21.09.2021 15:17 Відповісти
Найбільша проблема в Україні - ЗЕ-влада!

Чому?

Та тому що навіть в «землі обітованій» , де течуть молочні ріки в кисіль них берегах , при них молоко «прогіркне» , а кисіль пліснявою вкриється....

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21.09.2021 16:20 Відповісти
І за чиї гроші банкет?
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21.09.2021 15:19 Відповісти
да уж не за свои ))) ессественно за державные !
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21.09.2021 17:47 Відповісти
Будет большой разговор о будущем Источник: https://censor.net/ru/n3289515 Будут решать, кто на зону паровозом пойдёт.
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21.09.2021 15:22 Відповісти
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21.09.2021 15:24 Відповісти
лектор в Трускавце))
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21.09.2021 17:47 Відповісти
"Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как это было летом 2019 года", - заявили "УП".

Это оно?

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21.09.2021 15:25 Відповісти
Готують переворот в Раді і в Кабміні. І заодно будуть лякалки, якщо не послухають голосувати за "Банкові закони"...
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21.09.2021 15:26 Відповісти
"Какое житие твое, пес смердящий?!"(с)

Откуда у вас будущее, босота?!
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21.09.2021 15:29 Відповісти
В трех решениях СНБО были введены санкции против 28 человек причастных к контрабанде. С тех пор ни один из них не арестован и не находится под следствием. О чьем будущем, зебобики, речь? Точно не о вашем. Вы - это уже прошлое, попользовались и выбросили.
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21.09.2021 15:29 Відповісти
страна катиться в пропасть, у прислуги уродов опять тренинги

слуги учаться? слуги умеют...
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21.09.2021 15:30 Відповісти
У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламид лизергиновой кислоты или ЛСД....

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21.09.2021 15:36 Відповісти
а прямой эфир будет??????????
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21.09.2021 15:40 Відповісти
с пометкой 18+ разве что
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21.09.2021 15:44 Відповісти
О, а че не в "Велюре" у Тищенко? Поддержали бы бюджет однопартийца, уроды.
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21.09.2021 15:44 Відповісти
а за чей счет банкет ?
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21.09.2021 15:45 Відповісти
звісна річ за рахунок спонсорів які не сплачують податки)
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21.09.2021 15:49 Відповісти
Они еще не доучились, дайте им еще 100 дней!

Нет слов...
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21.09.2021 15:46 Відповісти
після цього буде висунення Зе на другий строк ?
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21.09.2021 15:47 Відповісти
трускавецький бурситет
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21.09.2021 15:49 Відповісти
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21.09.2021 15:49 Відповісти
На повышение квалификации
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21.09.2021 15:54 Відповісти
пару прислуг заберут с передозировкой
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21.09.2021 15:58 Відповісти
Ох уж эти "вебинарщики".... сплошное "повышение квалификации"
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21.09.2021 16:05 Відповісти
З трьохденних "бакалаврів" будуть робити одноденних "магістрів". Просто Косоворотка буде лякати, щоб трималися купи, бо знає, що відповідати прийдеться йому і зразу після їх розпаду.
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21.09.2021 16:07 Відповісти
У Зелі та його прихвостнів майбутнього не має, лише наркотичне спяніння
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21.09.2021 16:11 Відповісти
зеленский молодец, он доказал, что имея в стране всю власть, можно сделать жизнь населения реально хуже чем было до его прихода. зато население может поржать от пуза
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21.09.2021 16:13 Відповісти
Будет большой разговор о будущем: кому в подполье... кому - в Ростов... кому в Оман на лыжах....
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21.09.2021 16:16 Відповісти
Будет большой разговор о будущем полете на марс, - СМИ
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21.09.2021 17:28 Відповісти
Как следует обращаться с шутами

https://www.youtube.com/watch?v=ztglt_uw-9Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
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21.09.2021 19:17 Відповісти
Зеленский и ЗЕ-слуги - это уже позорное прошлое...
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21.09.2021 19:43 Відповісти
 
 