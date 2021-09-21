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газ (2588) Європа (866) США (14513) Північний потік (1366) опалювальний сезон (548) Хохштейн (6)

Радник Байдена Хохштейн заявив про "нез'ясовно низькі" постачання газу з РФ до Європи: Боюся, їй не вистачить для опалення

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Радник Байдена Хохштейн заявив про

В адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це заявив старший радник президента США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, слова якого передає Bloomberg.

Причиною цього вважають низькі запаси газу в європейських сховищах, аномально тепле літо 2021 року і скорочення поставок з Росії.

"Боюся, що якщо зима буде холоднішою, ніж зазвичай, у деяких частинах Європи не вистачить газу для опалення", - сказав він.

Читайте також: Взимку в Європі можлива газова криза: Росія вповільнила поставки, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - міністр енергетики Литви Крейвіс

За його словами, деякі країни зможуть купувати газ за завищеною ціною, тоді як інші будуть змушені нормувати його витрати.

Також Хохштейн зазначив, що російські поставки газу "нез'ясовно менші, ніж зазвичай". Він вважає, що таким чином Росія прагне використовувати цю ситуацію на користь газопроводу "Північний потік - 2".

В середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Вище вона була тільки в березні 2018 року - $969. Причина такої високої ціни полягає в низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.
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Топ коментарі
+13
А вони не бажали американського газу, бажали тільки расєйській. Ну то час розплати прийшов. Ще, придурки запустіть "Північний потік 2", то кацапи перший рік вам зроблять реально дешевий газ, а тотім будете платити таку ціну, яку вони обкатують сьогодні. Повірили кацапам? Як там пані Меркель?
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21.09.2021 15:42
+11
вы их больше облизывайте....
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21.09.2021 15:15
+11
Также Хохштейн отметил, что российские поставки газа "необъяснимо меньше, чем обычно". Он считает, что таким образом Россия стремится использовать эту ситуацию в пользу газопровода "Северный поток - необъяснимое - Хохштейн сам объяснил,(Не хотите сертификации трубы - хрен рашистский гейропе,а не газ)Не видит начало газового рашистского шантажа только слепой и этот шантаж разрешили Байден с Меркель
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21.09.2021 15:15
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Суть свободного рынка подразумевает несколько поставщиков и каналов поставок для бесперебойного функционирования и безопасности,а не монополизм и газовый кризис и шантаж от одного из поставщиков товара на рынок.
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21.09.2021 17:56 Відповісти
Польша и Норвегия строят новую политику и экономику в Европе....Британия активно помогает обоитм странам....,как говорят от Граблей до Кораблей...
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21.09.2021 16:47 Відповісти
Польские СПГ в Гданьске похоронят ГрязьПром...
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21.09.2021 16:51 Відповісти
Полякам треба коннектор построить в Украину.И всё будет тип топ.А если турки пророют канал в обход Босфора,то танкера пойдут в Одессу.Для этого Украине треба строить СПГ.
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21.09.2021 17:26 Відповісти
На кордоні з Польщею оновлюють магістральний газопровід

Оновлення магістрального газопроводу Комарно - Дроздовичі, що з'єднує українську та польську газотранспортні системи, увійшло у фінальну стадію. Йдеться про 80-кілометровий трубопровід від газовимірювальної станції Дроздовичі на кордоні з Польщею до компресорної станції Комарно у Львівській області, через яку відбувається підключення до всієї ГТС та українських підземних газосховищ.
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21.09.2021 18:00 Відповісти
польша получает 8,5 млрд кубов регазифицированного газа из спг купленного в америке, кацапы поставили 200 млрд кубов, польский спг это 4 процента,от поставок газпрома, да газпром если просто пернет , будет больше газа чем у польши, кого там польша хоронить то будет своими крошками?
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22.09.2021 00:19 Відповісти
Не повезло вам рюсские юолваны......сделав ставку на Гитлера в августе 1939 года...вы просрали и Ссср и Варшавский Договор...в августе 1991 года... как говорил классик коммунизма Карл Маркс...,нам надо понять одну вещь...нищий и безгамотный народ не бывает реформатором РАБссии голой босой и без ШТАНОВ....
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21.09.2021 17:06 Відповісти
Senator S 01a656ec Совсем с головой плохо?
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22.09.2021 09:40 Відповісти
Ты, вероятно, новенький здесь. Это один из местных ярких дегенератов. Его тексты стоит автоматически игнорировать.
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22.09.2021 13:03 Відповісти
Чуть глубже изучи историю. А именно КТО, где и когда готовил немецких танкистов, летчиков, подводников.

Также раскури ГДЕ конструкторі клепали образцы и где их испытывали
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22.09.2021 12:57 Відповісти
Байден все больше напоминает песонаж из "Горячие головы"
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21.09.2021 17:16 Відповісти
Подигрывали кацапам,пусть теперь спасибо продажным немцам скажут.Тото еще будет,пуйло только разминает свой орган,скоро продажные европейцы ощутят все тяжесть уступок сумасшедшим кацапам.
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21.09.2021 17:17 Відповісти
Ну то есть москали действуют так,как и предсказывала и говорила со всех площадок Украина.Вы приходите в магазин за хлебом,где хлеб других поставщиков закончился.Но лежит вонючий мордовский калач из отрубей по супер дорогой необоснованной цене с предъявой на монополию в комплексе с политическими требованиями.Ну то есть понимаете,шо москали,тупо не умеют спокойно вести бизнес как это принято в цивилизованных странах.С правилами рынка,бизнес этикой и уважением к клиенту.Украина когда то покупала у москалей 50 лярдов газа и получила войну,а не партнёрские рыночные отношения
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21.09.2021 17:20 Відповісти
Газпром контракт выполняет.
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22.09.2021 09:43 Відповісти
А где же спасительный американский или Катарский СПГ???? Терминалы в Польше и Прибалтике стоят пустые.
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21.09.2021 17:57 Відповісти
Они не хочуть. В Азию дороже. А в Европу пусть Газпром качает.
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22.09.2021 09:42 Відповісти
Рюсские депилы однажды орали : Трамп НАШ Америку возьмем на Абордаш...,Тушонки Рузвельта и Ножек Буша уже не будет...,,,будут только Доктрины Байдена...
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21.09.2021 18:02 Відповісти
Рюссишэ бараны....вы были дебилами ими и подохните...
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21.09.2021 18:05 Відповісти
Цена на газ упала с 1000 долларов до 700...Норвегия Рулит...рюссишэ бараны...
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21.09.2021 18:13 Відповісти
Сегодня стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского хаба TTF открыла торги на уровне $883,2 за 1 тыс. куб. м., по ходу торгов достигала почти $920 долларов, а к 10:19 мск упала до $853. После этого цена отскочила и в 10:39 уже составляла $862
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21.09.2021 19:05 Відповісти
так в чем дело? трахните меркельшу всей Эвропой......
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21.09.2021 18:15 Відповісти
Кацап! Пуйло знову зробив вас вєлікімі(без штанів). Хрєново, що сидиш ти на пляшці, як і сидів
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21.09.2021 18:26 Відповісти
извините... у вас белый билет или желтые трусы?
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21.09.2021 18:57 Відповісти
Шуфріч, та інші власники українських родовищ газу, врятують європейців. Звісно газ вони європейцям продадуть втридорого, але продадуть. Українці? Нехай гріються думками про щасливе майбутнє без Тімошенко. Все одно в них нема грошей за газ по європейських цінах
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21.09.2021 18:21 Відповісти
Ты достал сказками о счастливом будующем со своей воровкой.
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22.09.2021 10:48 Відповісти
В 2020 году страны Восточной Европы вынудили «Газпром» переписать контракты, чтобы формула цены учитывала европейские котировки. В этом году восточноевропейские клиенты «Газпрома» оказались в шоке. По формуле, которой они добились, стоимость топлива выросла в 2−4 раза. Зато в прошлом году они наслаждались низкими ценами, отмечают эксперты.

Цена на российский газ для многих стран Восточной Европы резко выросла. «Булгаргаз» сообщил, что в сентябре болгарские потребители покупают топливо по $ 435 за тысячу кубометров, а в ноябре стоимость ориентировочно вырастет до $ 530. Это в 2,5 раза выше, чем платили в январе, когда газораспределительная компания брала по $ 213. Почти весь газ Болгария получает из России.
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21.09.2021 18:42 Відповісти
і що? єврейський союз - багатий, то хай платять москалям за газ в 2 і 3 рази більше! Тим більше кацапні треба бабло, щоб знову вбухати його в армію, що підтримувати розростання своєї ракової пухлини на сусідів!
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22.09.2021 05:03 Відповісти
Их не поймёшь, то им много кацапского газа, то мало. Пора уже вообще перекрыть этот вонючий газ.
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22.09.2021 09:03 Відповісти
Читаешь некоторые коменты и просто ох...ешь.

Как будто забыли что основная задача любого бизнеса - приносить прибыль. И основная задача Газпрома (как и любой другой компании) - выполнение договорных обязательств и максимизация прибыли. А вовсе не полное удовлетворение всех газовых Европейских потребностей, тем более что доля Газпрома на Европейском рынке около 30%. Газпром неукоснительно выполняет все договорные обязательства, и ранее всегда выполнял. Украине ограничивалась подача газа когда этот газ вовремя не оплачивался. Ну было ведь, себя-то чего обманывать? Газпром полностью соблюдает Европейское законодательсто, долгосрочные контракты - это ведь не его изобретение, это старая Европейская (Гронингенская) модель, появилась новая модель (в том числе 3 энергопакет) - по требованию Брюсселя Газпром направляет часть газа на свободный рынок.

Отчего же такое раздражение? Происходящее напоминает состояние игрока, впервые вышедшего на фондовый рынок и попавшего прямо на ралли. Человек видит, как ежедневно растут в цене его активы - и, вот оно счастье! Но проходит время, коррекция, а того и гляди обвал, позиции краснеют, инвестор в ужасе хватается за голову! Нет, он конечно слышал, что на свободном рынке такое бывает, но не с ним же и не с его же деньгами!

Обидно, понимаю. Столько лет скакать и радоваться, что наконец нет зависимости от клятого Газпрома и им устанавливаемых клятых цен на газ, короче полная энергетическая безопасность! И вдруг оказывается, что зависимость от Газпрома никуда не делась (газ берем на территории Украины из трубы, по которой российский газ идет в Европу - нет прокачки, нет и газа), и что в добавок цены на газ для Украины устанавливаются на Европейском рынке, и повлиять на них из Украины ну никак нельзя.

И где энергетическая безопасность и разная там диверсификация? Вот Европа сейчас строит новые трубопроводы и терминалы для СПГ. Россия сейчас строит огромные заводы для переработки газа в удобрения, СПГ заводы и газовозы для них.

А что делает Украина? Ждет что депутаты Европарламента обяжут Газпром снищить цену на свободном газовом рынке? Это вообще как? Кстати, появилась информация, что спецпрокурор США Дарем вынес обвинительное заключение, вскрывающее фабрикацию штабом Хиллари Клинтон «российского следа» на выборах 2016 года. Не настораживает?
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22.09.2021 09:31 Відповісти
Один из немногих адекватных комментариев!
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22.09.2021 09:50 Відповісти
Шантаж , он и в Африке (Европе)- шантаж !
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22.09.2021 11:04 Відповісти
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