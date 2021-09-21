Радник Байдена Хохштейн заявив про "нез'ясовно низькі" постачання газу з РФ до Європи: Боюся, їй не вистачить для опалення
Новини Цензор.НЕТ Економіка
В адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це заявив старший радник президента США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, слова якого передає Bloomberg.
Причиною цього вважають низькі запаси газу в європейських сховищах, аномально тепле літо 2021 року і скорочення поставок з Росії.
"Боюся, що якщо зима буде холоднішою, ніж зазвичай, у деяких частинах Європи не вистачить газу для опалення", - сказав він.
За його словами, деякі країни зможуть купувати газ за завищеною ціною, тоді як інші будуть змушені нормувати його витрати.
Також Хохштейн зазначив, що російські поставки газу "нез'ясовно менші, ніж зазвичай". Він вважає, що таким чином Росія прагне використовувати цю ситуацію на користь газопроводу "Північний потік - 2".
В середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Вище вона була тільки в березні 2018 року - $969. Причина такої високої ціни полягає в низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.
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Оновлення магістрального газопроводу Комарно - Дроздовичі, що з'єднує українську та польську газотранспортні системи, увійшло у фінальну стадію. Йдеться про 80-кілометровий трубопровід від газовимірювальної станції Дроздовичі на кордоні з Польщею до компресорної станції Комарно у Львівській області, через яку відбувається підключення до всієї ГТС та українських підземних газосховищ.
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Цена на российский газ для многих стран Восточной Европы резко выросла. «Булгаргаз» сообщил, что в сентябре болгарские потребители покупают топливо по $ 435 за тысячу кубометров, а в ноябре стоимость ориентировочно вырастет до $ 530. Это в 2,5 раза выше, чем платили в январе, когда газораспределительная компания брала по $ 213. Почти весь газ Болгария получает из России.
Как будто забыли что основная задача любого бизнеса - приносить прибыль. И основная задача Газпрома (как и любой другой компании) - выполнение договорных обязательств и максимизация прибыли. А вовсе не полное удовлетворение всех газовых Европейских потребностей, тем более что доля Газпрома на Европейском рынке около 30%. Газпром неукоснительно выполняет все договорные обязательства, и ранее всегда выполнял. Украине ограничивалась подача газа когда этот газ вовремя не оплачивался. Ну было ведь, себя-то чего обманывать? Газпром полностью соблюдает Европейское законодательсто, долгосрочные контракты - это ведь не его изобретение, это старая Европейская (Гронингенская) модель, появилась новая модель (в том числе 3 энергопакет) - по требованию Брюсселя Газпром направляет часть газа на свободный рынок.
Отчего же такое раздражение? Происходящее напоминает состояние игрока, впервые вышедшего на фондовый рынок и попавшего прямо на ралли. Человек видит, как ежедневно растут в цене его активы - и, вот оно счастье! Но проходит время, коррекция, а того и гляди обвал, позиции краснеют, инвестор в ужасе хватается за голову! Нет, он конечно слышал, что на свободном рынке такое бывает, но не с ним же и не с его же деньгами!
Обидно, понимаю. Столько лет скакать и радоваться, что наконец нет зависимости от клятого Газпрома и им устанавливаемых клятых цен на газ, короче полная энергетическая безопасность! И вдруг оказывается, что зависимость от Газпрома никуда не делась (газ берем на территории Украины из трубы, по которой российский газ идет в Европу - нет прокачки, нет и газа), и что в добавок цены на газ для Украины устанавливаются на Европейском рынке, и повлиять на них из Украины ну никак нельзя.
И где энергетическая безопасность и разная там диверсификация? Вот Европа сейчас строит новые трубопроводы и терминалы для СПГ. Россия сейчас строит огромные заводы для переработки газа в удобрения, СПГ заводы и газовозы для них.
А что делает Украина? Ждет что депутаты Европарламента обяжут Газпром снищить цену на свободном газовом рынке? Это вообще как? Кстати, появилась информация, что спецпрокурор США Дарем вынес обвинительное заключение, вскрывающее фабрикацию штабом Хиллари Клинтон «российского следа» на выборах 2016 года. Не настораживает?