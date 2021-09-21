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Совсун про держбюджет-2022: Додатково 15 млрд грн на ремонт доріг і 0 грн на закупівлю книжок, вибір пріоритетів зрозумілий

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Совсун про держбюджет-2022: Додатково 15 млрд грн на ремонт доріг і 0 грн на закупівлю книжок, вибір пріоритетів зрозумілий

Щоб забезпечити новими книжками українських видавництв усі бібліотеки, за підрахунками Інституту книги, потрібно 300 млн грн.

Про це заявила в Facebook народна депутатка "Голосу" Інна Совсун, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні вона відвідала нараду в Мінкульті з приводу закупівлі книжок для бібліотек, яку координує Український інститут книги.

Там нардепка з'ясувала, що в проєкті держбюджету на 2022 рік на бібліотечні закупівлі не закладено грошей.

"В Уряді та Мінфіні не розуміють, навіщо підтримувати українських видавців, "вони ж просто бізнесом займаються". Нащо виділяти на це державні гроші?

Читайте також: Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт

І тут геніально відповіла представниця Українського інституту книги: "Можна подумати, асфальтоукладачі не бізнесом займаються".

Нагадаю колегам з Уряду, що у нас під боком величезний російський книжковий ринок, один з найбільших у світі. Росіяни не пошкодують жодних нафтових грошей, щоб проковтнути український ринок, який тільки стає на ноги.

Не всі українські видавці пережили карантин. У центрі Львова і Харкова закриваються книгарні. Що вже казати про маленькі містечка та села, де українських книжкових магазинів ніколи не було. Де в людей менше коштів, ніж у столиці, де немає 100500 фестивалів, концертів та кінопрем'єр, де єдиний спосіб дорослим та дітям якісно провести дозвілля й познайомитися з українською книжкою — піти в бібліотеку", - вказує Совсун.

Читайте також: Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності"

За її інформацією, щороку на закупівлю книжок з бюджету виділяється все менше грошей: у 2018 — було 121 млн грн, 2019 — вже 87 млн грн, 2020 — 48 млн грн, 2021— 50 млн грн.

"Останні роки цього вистачало на книжки для трохи більше ніж 600 бібліотек. Тоді як в Україні 15 тис. бібліотек, якими користується 12 млн читачів і читачок. Щоб забезпечити новими книжками українських видавництв всі бібліотеки, за підрахунками Інституту книги, потрібно 300 млн грн. Це мізерна сума на фоні 15 млрд грн додатково на ремонт доріг. Але на 2022 рік на бібліотечні вирішили не виділяти ні копійки. Що ж, вибір пріоритетів між асфальтом і книжками зрозумілий. Але ми ще поборемося", - запевнила нардепка.

Совсун про держбюджет-2022: Додатково 15 млрд грн на ремонт доріг і 0 грн на закупівлю книжок, вибір пріоритетів зрозумілий 01
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Топ коментарі
+14
Какие книги?? Там половина зеленого стада читает по слогам...

А мартыну арпхамии только программа компартии китая интересна...
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21.09.2021 15:54
+6
Избиратели клоуна книжек не читают. Им видосиков достаточно.
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21.09.2021 15:55
+4
військовикам перестали виплачувати утримання,

освітянам - порізали штати і зарплати,

а мілованя і його шобло книжок нє чітаєт - їх сбєркніжкі єсть в одній з країн ЄС
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21.09.2021 15:59
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Какие книги?? Там половина зеленого стада читает по слогам...

А мартыну арпхамии только программа компартии китая интересна...
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21.09.2021 15:54 Відповісти
Избиратели клоуна книжек не читают. Им видосиков достаточно.
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21.09.2021 15:55 Відповісти
По приколу.
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21.09.2021 15:57 Відповісти
А по темі є що сказати? Тобто нормально, що книги не купують?
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21.09.2021 16:13 Відповісти
У бібліотеки? З якого це дива?
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21.09.2021 16:48 Відповісти
А я змушую? Я питаю, чи нормальною для тебе є така ситуація?
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21.09.2021 16:50 Відповісти
Я не хочу, щоб за мої податки зелені збільшували витрати на утримання ВР, КМ, ОП, МВС, ГПУ...
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21.09.2021 16:55 Відповісти
Из 15 лярдов на дороги, 30% пойдет в карман зе-мародера. А с книг ничего не поимеешь. Вот такая арифметика для лошар, которые повелись на дешевые приколы два года назад
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21.09.2021 15:56 Відповісти
Электронные библиотеки - быстро, выгодно, удобно.
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21.09.2021 15:56 Відповісти
військовикам перестали виплачувати утримання,

освітянам - порізали штати і зарплати,

а мілованя і його шобло книжок нє чітаєт - їх сбєркніжкі єсть в одній з країн ЄС
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21.09.2021 15:59 Відповісти
Офшорах
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21.09.2021 16:02 Відповісти
Дивлячись які книги.Та й в інтернеті є все.А ще зорова інформація не менше засвоюється,ніж читання.
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21.09.2021 16:00 Відповісти
Не понял, а в чем проблема? Каждый человек судит о других по себе. Вот коМАНДА зашмыганого и монофракция ЗЕбанутых в своем большинстве не умеет читать, так зачем им книги?
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21.09.2021 16:06 Відповісти
на книгах багато не вкрадешь
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21.09.2021 16:15 Відповісти
на фуя плебсу книги, хай квартал дивляться
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21.09.2021 16:23 Відповісти
Ну звісно, на книжках багато не вкрадеш, не те що на великому крадівництві
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21.09.2021 16:31 Відповісти
Читаешь вот это комментарии и офигеваешь) В большинстве своём, 90% думаю это комментируют проплаченные, ну или сидящие на зарплате клоуны и больные на голову, потерявшие связь с реальностью люди) Короче ноу комментс) Несите свою ахинею дальше) Надеюсь здравомыслящие фильтруют это всё))
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21.09.2021 16:34 Відповісти
Научись правильно расставлять знаки препинания (запятые), когда несешь ахинею
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21.09.2021 16:41 Відповісти
При всій повазі до книг, друкування книг, а головне читання паперових книг стає раритетною технологію поширення інформації (.

Потрібна державна програма створення електронних бібліотек, де можна буде знайти всю потрібну інфу без потреби шарити у російському або навіть англійському сегменті..
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21.09.2021 17:05 Відповісти
 
 