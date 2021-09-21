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Святкували День здоров'я: На Миколаївщині 13 учнів гімназії заразилися ротавірусною інфекцією

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Святкували День здоров'я: На Миколаївщині 13 учнів гімназії заразилися ротавірусною інфекцією

На Миколаївщині 13 учнів гімназії заразилися ротавірусною інфекцією.

Про це в Facebook повідомив Миколаївський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед дітей Новоодеської гуманітарної гімназії зареєстровано групове захворювання на ротавірусну інфекцію. Станом на 20.09.2021 загальна кількість хворих складає 13 осіб. Роботу гімназії тимчасово призупинено", - сказано в повідомленні.

За результатами епідрозслідування встановлено, що діти з гімназії 14.09.2021 приймали участь у щорічному святкуванні Дня здоров’я, який проводився у природного джерела води на околиці міста. Всього у святі приймали участь 158 дітей та 14 вчителів. При цьому діти та вчителі вживали воду з джерела. Харчувались окремо, харчові продукти кожен брав з собою.

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Перші ознаки захворювання з’явилися 16 вересня (підвищення температури тіла, багаторазовий рідкий стілець, блювання, пронос).

До інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні госпіталізовано 7-х дітей, також 1 дитину - до міської дитячої лікарні №2 м.Миколаєва . Інші хворі отримують амбулаторне лікування.

Крім того, лікарі склали перелік осіб, які брали участь у святкуванні. За ними встановлено медико-санітарне спостереження. Також відібрали для дослідження воду з природного джерела, але результатів поки ще нема.

Увага ! Не вживайте воду з невідомих джерел.
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Топ коментарі
+2
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21.09.2021 16:04
+1
попілі водіци з фєкальнимі стокамі...
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21.09.2021 16:00
+1
"Рота..."
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21.09.2021 16:05
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попілі водіци з фєкальнимі стокамі...
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21.09.2021 16:00 Відповісти
фикалии еще не самое страшное. На р. Южный Бун стоит Южноукраинская АЭС.
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21.09.2021 16:06 Відповісти
Уж лучше водопроводную пить.
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21.09.2021 16:48 Відповісти
не факт, що заразилися із джерела. Адже явно не всі захворіли. І певно, що місцеві часто пють воду з того джерела. Скоріше всього - хтось із учасників свята був носієм, а пити могли з одного стакана.
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21.09.2021 17:36 Відповісти
Ротовирусная инфекция это как??😀
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21.09.2021 16:04 Відповісти
"Рота..."
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21.09.2021 16:05 Відповісти
блин! а Вы знали что "рота"вирусная инфекция получила своё название (лат. rota - «колесо») из=за того, что внешний вид частиц напоминает «колесо с широкой ступицей, короткими спицами и чётко очерченным ободком» (с) ... ??? а не из-за места откуда они попадают )))))
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21.09.2021 16:09 Відповісти
Основной механизм передачи ротавирусов - фекально-оральный: через загрязнённые руки, поверхности и вещи Возможна также передача аэрогенным путём при тесном контакте с инфицированным. Источником ротавируса являются фекалии заражённого человека, которые могут содержать более 10 триллионов вирусных частиц на грамм, при этом для передачи инфекции другому человеку требуется менее ста частиц.
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21.09.2021 19:49 Відповісти
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21.09.2021 16:04 Відповісти
 
 