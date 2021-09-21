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олігарх (688) Арахамія (1001)

Голосів бракує: Арахамія розраховує на підтримку ОПЗЖ щодо закону про олігархів, Бойко спростовує

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голосів бракує: Арахамія розраховує на підтримку ОПЗЖ щодо закону про олігархів, Бойко спростовує

Лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розраховує, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" підтримає проєкт закону про олігархів у разі нестачі голосів "Слуги народу".

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар Арахамії в кулуарах Верховної Ради.

За інформацією лідера фракції влади, законопроєкт має намір підтримати "Опозиційна платформа - За життя", оскільки "вони орієнтовані на народ, а весь народ підтримує закон проти олігархів".

У той же час лідер фракції ОПЗЖ Юрій Бойко під час погоджувальної ради 20 вересня заявив, що фракція не голосуватиме за закон про олігархів. На офіційному сайті ОПЗЖ розміщено повідомлення, що фракція в жодному разі не голосуватиме за проєкт закону №5599, та інші законопроекти, спрямовані на узурпацію влади в Україні

На питання, коли цей законопроект буде винесений на розгляд, Арахамія зазначив: у середу або четвер.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів Верховна Рада планує розглянути 23 вересня. За словами нардепа Олексія Гончаренка, для голосування закону про олігархів у Раді виникла ситуативна коаліція депутатів групи "За майбутнє" Ігоря Коломойського і "Слуг народу".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
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21.09.2021 16:05
+19
Какая компашка вырисовывается Слуги+ОПЖЗ.
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21.09.2021 16:05
+18
"для голосования закона об олигархах в Раде возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Майбутнє" Игоря Коломойского и "Слуг народа"."

дУпататы коломойского об'єдналися с дУпататами коломойского щоб гососувати "проти" олігарха коломойского
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21.09.2021 16:16
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Привезуть якогось кашперовського, який проведе над зе-стадом сеанси кодування психіки - НЛП.
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21.09.2021 16:53 Відповісти
пхахах коалиция бени и слуг против олигархов собрали госоловать)

зеБилы,вам уже в рты срут)а вы чавкаете и добавки просите
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21.09.2021 16:23 Відповісти
То ж бєня сказав, що він ніразу не олігарх.

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21.09.2021 17:02 Відповісти
У нас немає демократії. Засадничий принцип демократії - одна людина, один голос. Олігарх може скупити голоси, підкупити виборців або через ЗМІ сформувати громадську думку. Геть олігархів з політики, хай займаються чесним бізнесом !
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21.09.2021 16:23 Відповісти
Вони чесним не вмыють
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21.09.2021 16:30 Відповісти
какой нах закон)какого херА бенЮ не задерживают! За то что он на 100 лярдов обокрал Украину!вывел с Привата!

для каких дебилоидов это цирк рассчитан)
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21.09.2021 16:25 Відповісти
ЖОПОБЛОК + СН = братья навек?...
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21.09.2021 16:26 Відповісти
Этот заголовок сделал мой день))
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21.09.2021 16:27 Відповісти
Вполне ожидаемо, что СН расчитывает на партию Медвечука, с которым якобы борется.
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21.09.2021 16:28 Відповісти
какого ещё опж им не хватает... у их же монокаалиция есть
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21.09.2021 16:30 Відповісти
Моно стало Стерео
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21.09.2021 16:32 Відповісти
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели Крымской платформы обречены на провал.....потом тихо сказал что Расея это и есть провал
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21.09.2021 16:30 Відповісти
От так, зажопники "ориентированы на народ"))) Виктор Фёдорович благодарочку шлет😂🤣😂
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21.09.2021 16:31 Відповісти
Ну так низко опускаь народ как слуги народа, они конечно не будут.
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21.09.2021 16:33 Відповісти
А почему бы СН не объединится ОПЖЗС под общей вывеской ОПЖЗС ? Тогда бы было как-то понятнее Who is who ,
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21.09.2021 16:31 Відповісти
Одного поля ягоды...
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21.09.2021 16:33 Відповісти
Потому-что в опзж не берут кретинов типа юрченка
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21.09.2021 22:19 Відповісти
Якщо ОПЗЖ орієнтована на народ, то на кого ж орієнтована СН?
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21.09.2021 16:33 Відповісти
Скоты уродов ориентированы на бородатую бабушку
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21.09.2021 16:35 Відповісти
Такий він дивний. Це що, злодії в законі будуть голосувати проти своїх паханів?
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21.09.2021 16:34 Відповісти
рассчитываем на поддержку наших союзников, - заявил арахамия
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21.09.2021 16:36 Відповісти
Господи за що нам таке покарання. Скільки дебілів у владі той поїхав у США чекає у Байдена відповіді на його план трансформації за 237 млрд?ходить у кедах футболці і сорочці
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21.09.2021 16:44 Відповісти
Я ещё такой голомытьи не слышала...
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21.09.2021 17:30 Відповісти
Президентський законопроєкт про олігархів не покликаний боротися із впливом багатіїв на високопосадовців. Мета цього документа - ще більше посилити контроль Банкової над усіма гілками влади. Про це в етері програми "Час новин. Підсумки" з Віталієм Ковачем заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Ростислав Павленко.

Він наголосив, що Венеційська комісія, на розгляд якої потрапив законопроєкт, уже має до нього серйозні зауваження.
"Законопроєкт про те, що президент може будь-кого назвати олігархом, внести до певного реєстру, потім ця людина не зможе фінансувати політичні партії чи брати участь у приватизації чи підтримувати різні мітинги. Дуже добре видно, що президент бере собі додаткові повноваження й отримує важелі, які потім можуть бути використані з корупційною метою, бо там ще є можливість вилучати з цього списку", - зауважив депутат.
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21.09.2021 17:41 Відповісти
А шо так?
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21.09.2021 18:03 Відповісти
А де ж "прославнена, турборежимна" монобільшість? ОПЗЖ вже "обпеклися" на Ялинковичу і вдруге на такі самі граблі наступити остерігаються.
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21.09.2021 19:00 Відповісти
Вчора на "Прямому" в програмі Світлани Орловської "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ" була нардеп СН, але в додепутатську свою діяльність в структурах Ахметова Людмила Буймістер. Треба сказати, що це взагалі непересічна подія з липня, коли члени партії і фракції "Євросолідарність" в знак протесту проти брехні та гівна з боку Мосейчук-Скобеєввої та її "гостей" (зокрема, на Ірину Геращенко, це стало останньою краплею терпіння) відмовились приходити на ту її пердячку на Г+Г. Бо у відповідь слуги уродів забойкотували і "Прямий; але от, Буймістер прийшла вчора... Мало того, вона здала зрозуміти, що в СН існує велика група, яка категорично проти цього "закону". Вона сама вчора нещадно критикувала "закон", і навіть критикувала члена фракції/групи "Довіра" олігарха Верейського Бакунця, які готові пдтримати "закон". Ще більше того, вона дуже схвально відзивалась про Разумкова, з чого можна зробити висновки: 1) що Ахметов зі своїми людьми цей "закон" блокуватимуть; 2) що Разумков відійшов до сфери впливу Ахметова; 3) якщо уродам не вдасться знести Разумкова з посади - вони зноситимуть Шмигаля - оскільки дві особи Ахметова на ключових посадах, це явно перебор.
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22.09.2021 12:33 Відповісти
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