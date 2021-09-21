Голосів бракує: Арахамія розраховує на підтримку ОПЗЖ щодо закону про олігархів, Бойко спростовує

Лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розраховує, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" підтримає проєкт закону про олігархів у разі нестачі голосів "Слуги народу".

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар Арахамії в кулуарах Верховної Ради.

За інформацією лідера фракції влади, законопроєкт має намір підтримати "Опозиційна платформа - За життя", оскільки "вони орієнтовані на народ, а весь народ підтримує закон проти олігархів".

У той же час лідер фракції ОПЗЖ Юрій Бойко під час погоджувальної ради 20 вересня заявив, що фракція не голосуватиме за закон про олігархів. На офіційному сайті ОПЗЖ розміщено повідомлення, що фракція в жодному разі не голосуватиме за проєкт закону №5599, та інші законопроекти, спрямовані на узурпацію влади в Україні

На питання, коли цей законопроект буде винесений на розгляд, Арахамія зазначив: у середу або четвер.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів Верховна Рада планує розглянути 23 вересня. За словами нардепа Олексія Гончаренка, для голосування закону про олігархів у Раді виникла ситуативна коаліція депутатів групи "За майбутнє" Ігоря Коломойського і "Слуг народу".