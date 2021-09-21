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Новини Події П'яні за кермом
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ДТП (4209) пияцтво (578) суддя (1418) Білошицький Олексій (114)

На суддю Колегаєву, що влаштувала в липні п'яну ДТП в Києві, складено адмінпротокол за керування в нетверезому вигляді, - Білошицький

Новини Цензор.НЕТ Події

На суддю Колегаєву, що влаштувала в липні п'яну ДТП в Києві, складено адмінпротокол за керування в нетверезому вигляді, - Білошицький

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що патрульні були змушені відвідати на місці роботи порушницю, яку зловили в стані алкогольного сп'яніння за кермом, і скласти протокол про адміністративне правопорушення за 130 статтею КпАП.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

"Пам’ятаєте резонансний випадок, що стався 21 липня на столичній Оболоні, коли транспортний засіб під керуванням судді Деснянського районного суду Києва потрапив у дорожньо-транспортну пригоду? Тоді патрульні поліцейські склали на водійку протокол про адмінправопорушення за вчинення ДТП (ст. 124 КУпАП). А оскільки жінка, яка керувала авто, мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, її направили на медичний огляд. І згідно із висновком лікаря ще у липні було підтверджено, що водійка дійсно була нетвереза", - сказав Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

На суддю Колегаєву, що влаштувала в липні пяну ДТП в Києві, складено адмінпротокол за керування в нетверезому вигляді, - Білошицький 01

Білошицький пояснив, що протягом більш ніж півтора місяця порушниця перебувала то на лікарняному, то у відпустці, і жодного разу, на численні письмові запрошення поліцейських, так і не з'явилася до управління патрульної поліції у Києві для завершення оформлення відповідного адміністративного матеріалу.

"Тому, після виходу водійки з лікарняного, ми відвідали її за місцем роботи та склали протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП). Адміністративний матеріал ми вже передали для розгляду по суті за територіальною підсудністю — до Оболонського районного суду м. Києва. Тепер чекаємо справедливого рішення суду", - сказав він.

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Олексій Білошицький наголосив, що "кожен, хто нахабно може дозволити собі сісти за кермо нетверезим, — має відповідати за це".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 21 липня 2021 року п'яна суддя Деснянського суду Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі в Києві.

22 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що цю справу "не замнуть".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Ворон ворону глаз не выклюет.
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21.09.2021 16:12
+1
Тю, я думал ей благодарность вынесут, а тут админ.протокол
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21.09.2021 16:56
+1
Самий прикол був, коли товариш з братом виходять з наливайки і сідають в машину. Тут підходять два поліцая і питають чи нетреба їм водій по розцінкам таксі Клас, оце правильний сервіс. Всі залишилися задоволені.
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21.09.2021 17:46
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Ворон ворону глаз не выклюет.
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21.09.2021 16:12 Відповісти
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21.09.2021 16:15 Відповісти
Пьяных водителей нужно сажать.
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21.09.2021 16:21 Відповісти
А Путина-***** казнить.
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21.09.2021 16:27 Відповісти
У меня сосед обвальщик мяса, тоесть из нас нищих и не влиятельных, его тоже пьяным остановили и тоже админка, и тоже его ожидает суд где он наверное лишится прав на какое то время.И все.... Так что судья не судья, неважно, дело в самом законе.
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21.09.2021 16:33 Відповісти
А мого знайомого штрафанули. Тепер не п'є, навіть коли машину поставив. Але для судді то, не велика сума.
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21.09.2021 17:42 Відповісти
смотришь на их рожи, и начинаешь верить в Физиогномику ....
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21.09.2021 16:36 Відповісти
Тю, я думал ей благодарность вынесут, а тут админ.протокол
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21.09.2021 16:56 Відповісти
І шо? Вона ж суддя, хто і що їй зробить, крім таких само судей?
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21.09.2021 17:41 Відповісти
Самий прикол був, коли товариш з братом виходять з наливайки і сідають в машину. Тут підходять два поліцая і питають чи нетреба їм водій по розцінкам таксі Клас, оце правильний сервіс. Всі залишилися задоволені.
показати весь коментар
21.09.2021 17:46 Відповісти
"Теперь ждем справедливого решения суда" - смешно...
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21.09.2021 17:59 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!!
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21.09.2021 19:12 Відповісти
 
 