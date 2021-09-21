На суддю Колегаєву, що влаштувала в липні п'яну ДТП в Києві, складено адмінпротокол за керування в нетверезому вигляді, - Білошицький

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що патрульні були змушені відвідати на місці роботи порушницю, яку зловили в стані алкогольного сп'яніння за кермом, і скласти протокол про адміністративне правопорушення за 130 статтею КпАП.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

"Пам’ятаєте резонансний випадок, що стався 21 липня на столичній Оболоні, коли транспортний засіб під керуванням судді Деснянського районного суду Києва потрапив у дорожньо-транспортну пригоду? Тоді патрульні поліцейські склали на водійку протокол про адмінправопорушення за вчинення ДТП (ст. 124 КУпАП). А оскільки жінка, яка керувала авто, мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, її направили на медичний огляд. І згідно із висновком лікаря ще у липні було підтверджено, що водійка дійсно була нетвереза", - сказав Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Білошицький пояснив, що протягом більш ніж півтора місяця порушниця перебувала то на лікарняному, то у відпустці, і жодного разу, на численні письмові запрошення поліцейських, так і не з'явилася до управління патрульної поліції у Києві для завершення оформлення відповідного адміністративного матеріалу.

"Тому, після виходу водійки з лікарняного, ми відвідали її за місцем роботи та склали протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП). Адміністративний матеріал ми вже передали для розгляду по суті за територіальною підсудністю — до Оболонського районного суду м. Києва. Тепер чекаємо справедливого рішення суду", - сказав він.

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Олексій Білошицький наголосив, що "кожен, хто нахабно може дозволити собі сісти за кермо нетверезим, — має відповідати за це".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 21 липня 2021 року п'яна суддя Деснянського суду Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі в Києві.

22 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що цю справу "не замнуть".