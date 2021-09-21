Школи в "жовтій" зоні карантину: Міносвіти пояснило, яким документом можна підтвердити COVID-вакцинацію

Опівночі четверга, 23 вересня, вся територія України опиниться в "жовтій" зоні карантину. У цій зоні зможуть в очному форматі працювати тільки ті навчальні заклади, де щонайменше 80% працівників мають документи про вакцинацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство освіти України.

Які документи може мати персонал навчального закладу:

"Жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"Зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.

Для роботи установи освіти в "жовтій" зоні карантину принаймні 80% персоналу повинні мати один з цих документів.

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