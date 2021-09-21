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Школи в "жовтій" зоні карантину: Міносвіти пояснило, яким документом можна підтвердити COVID-вакцинацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Школи в

Опівночі четверга, 23 вересня, вся територія України опиниться в "жовтій" зоні карантину. У цій зоні зможуть в очному форматі працювати тільки ті навчальні заклади, де щонайменше 80% працівників мають документи про вакцинацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство освіти України.

Які документи може мати персонал навчального закладу:

  • "Жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);
  • "Зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
  • COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.

Для роботи установи освіти в "жовтій" зоні карантину принаймні 80% персоналу повинні мати один з цих документів.

Також читайте: Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня, - рішення Держкомісії ТЕБ та НС

Автор: Анастасія Потіха
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Я думаю правильнее был бы заголовок "В полночь 23 сентября власть ввергнет в тьму безграмотности все население Украины школьного и студенческого возраста".
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21.09.2021 16:57 Відповісти
тварюки не оставляють вчителям вибору. Хоча й дирекція шкіл ще та: привів один внука у школу прямо в клас, бо внук ще шестилітній і важливо передати його вчительці "із рук в руки". А тут зауч: "чому посторонні в класі та ще й без маски? Он у світі шо страшне робиться". І наказала вчительці зустрічати батьків ще у вестибюлі.

Прикол в тому, що сама зауч і вчителі вештаються по школі без масок. Певно вважають, що не можуть бути переносниками віруів.
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21.09.2021 17:43 Відповісти
То, карантин це, для вчителів, а дітоньки хай по домах розносять?
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21.09.2021 17:47 Відповісти
Не вакциновані педагоги відпочивати, а вакциновані працювати. Хороший стимул робити прививку? Зарплата і в тих і в інших однакова.
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21.09.2021 18:11 Відповісти
 
 