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ВМС (1184) США (14513)

Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У місті Балтимор, США, проходить підготовка українських екіпажів патрульних катерів типу Айленд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 01

Відповідно до програми, українські військові моряки під керівництвом іноземних інструкторів відпрацювали вправи з боротьби за живучість корабля під час умовного виникнення пожежі класу "BRAVO", що означає займання горючих речовин.

Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 02

За легендою, умовне займання було виявлено у машинному приміщенні катеру, після чого аварійною партією було відпрацьовано норматив з ліквідації пожежі та її наслідків. Військові на практиці закріплювали теоретичні знання з експлуатації спеціального обладнання та одягання пожежних костюмів FFE (Firefighting Ensemble), від чого залежить успішність виконання завдання.

Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 03

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Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 04

Варто зазначити, що для нового екіпажу, це перші практичні заняття безпосередньо на катері, на якому вони вже невдовзі проходитимуть службу в Україні. Керівник занять відмітив дії українських моряків в кращій бік та зазначив, що з поставленим завданням військовослужбовці впоралися добре.

Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Хорошая новость, всегда радует, когда военнослужащие занимаются профессиональной подготовкой, а не, как лет 10 назад, побелкой бордюров...
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21.09.2021 16:46
+3
Вкрай довго воно починається з малого і малим та небоєздатним закінчується... Добре, що є хоч щось. Але з флотом в Україні просто якась заклята і невезуча тема.
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21.09.2021 17:12
+2
Пречудесно. Но ці катера виконують у нас представницькі функції зустрічі і супроводу іноземних делегацій. Такі собіь охайні кораблі-секретарки в офісі ВМС.

Чекаємо, може британці нам народять бодай один боєздатний МРК, який зможе більше , ніж торгувати фейсом а акваторії Чорного моря.
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21.09.2021 16:45
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Пречудесно. Но ці катера виконують у нас представницькі функції зустрічі і супроводу іноземних делегацій. Такі собіь охайні кораблі-секретарки в офісі ВМС.

Чекаємо, може британці нам народять бодай один боєздатний МРК, який зможе більше , ніж торгувати фейсом а акваторії Чорного моря.
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21.09.2021 16:45 Відповісти
Хорошая новость, всегда радует, когда военнослужащие занимаются профессиональной подготовкой, а не, как лет 10 назад, побелкой бордюров...
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21.09.2021 16:46 Відповісти
Паршива новина. Тягломотина, бюрократія... Один небойовий катер в рік - у нас і через сто років такими темпами не буде боєздатного флоту.
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21.09.2021 16:51 Відповісти
Все начинается с малого...
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21.09.2021 16:58 Відповісти
Вкрай довго воно починається з малого і малим та небоєздатним закінчується... Добре, що є хоч щось. Але з флотом в Україні просто якась заклята і невезуча тема.
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21.09.2021 17:12 Відповісти
Мы сейчас за бугром катерочки приобретаем, а китаезы достроили купленный у нас авианосец, доделали, вооружили его как следует, скопировали конструкцию, наделали его улучшенных копий и теперь показывают дулю всему миру. На картинке; первый (бывший наш) авианосец "Ляонин" а далее его уже китайские копии авианосец "Шандунь" и практчески почти такой же авианосец "Ппи Ся" или по простому"Пипися")) А далее строить научились и пошло...

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21.09.2021 18:48 Відповісти
Пардон, очепятка: "Ппи Ся"→ "Пипи Ся"
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21.09.2021 18:54 Відповісти
Та ладно вжі ті авіаностці і крейсери. Коли читаєш, що країна третього світу Індонезія будує два фрегати, Вануату купила патрульний катер, Туркменістан!!! купив корвет.. Я вже мовчу за Єгипет та Пакистан, які регулярно отримують нові бойові одиниці... А ми, колись тертя по військовій могутності країна світу... млять старий патрульний катер два роки намагаємося отримати. І ще шість маленьких річних МБАКів за шість років... І це нам капєц дорого.
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21.09.2021 19:44 Відповісти
это те страшно дорогие в обслуживании корабли?
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21.09.2021 16:47 Відповісти
ну страшно дешевий корвет вінниця десь догниває біля пірсу, не знаю чи порізали вже чи ні
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21.09.2021 16:49 Відповісти
....вставай страна огромная, вставай на смертный бой !

...с рашистской силой тёмною, с проклятою ордой !

...пусть ярость благородная, вскипает, как волна !

...идёт война народная , священная война !
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21.09.2021 16:50 Відповісти
ці катери мають вкрай опосередковане відношення до боротьби з росією. але принаймні хоч якесь висвітлення надводної обстановки і присутність прапору в акваторії.
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21.09.2021 16:53 Відповісти
Балтимора
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21.09.2021 17:28 Відповісти
Или так
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21.09.2021 17:32 Відповісти
еще надо научить раны перевязывать и в свисток дуть на спасательном жилете
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21.09.2021 19:22 Відповісти
 
 