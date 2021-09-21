Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У місті Балтимор, США, проходить підготовка українських екіпажів патрульних катерів типу Айленд.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
Відповідно до програми, українські військові моряки під керівництвом іноземних інструкторів відпрацювали вправи з боротьби за живучість корабля під час умовного виникнення пожежі класу "BRAVO", що означає займання горючих речовин.
За легендою, умовне займання було виявлено у машинному приміщенні катеру, після чого аварійною партією було відпрацьовано норматив з ліквідації пожежі та її наслідків. Військові на практиці закріплювали теоретичні знання з експлуатації спеціального обладнання та одягання пожежних костюмів FFE (Firefighting Ensemble), від чого залежить успішність виконання завдання.
Варто зазначити, що для нового екіпажу, це перші практичні заняття безпосередньо на катері, на якому вони вже невдовзі проходитимуть службу в Україні. Керівник занять відмітив дії українських моряків в кращій бік та зазначив, що з поставленим завданням військовослужбовці впоралися добре.
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Чекаємо, може британці нам народять бодай один боєздатний МРК, який зможе більше , ніж торгувати фейсом а акваторії Чорного моря.
...с рашистской силой тёмною, с проклятою ордой !
...пусть ярость благородная, вскипает, как волна !
...идёт война народная , священная война !