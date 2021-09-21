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До кінця року в Україні працюватимуть 600 "Активних парків" за програмою Зеленського "Здорова Україна", - Гутцайт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До кінця року в Україні працюватимуть 600

До кінця 2021 року по всій Україні відкриють 600 "Активних парків".

Про це написав у Facebook міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року відкриють 600 "Активних парків" по всій Україні! "Активні парки - локації здорової України" - це проєкт президента України, який направлений на оздоровлення всієї нації та створення вільного доступу до рухової активності. Вже 100 таких парків відчинили свої "двері" для містян, а до кінця року українці отримають ще 500 таких!", - сказав чиновник.

За його словами, це не просто побудова спортивних локацій. Там є відповідні спортивні елементи, біля яких розміщені QR-коди з доступом до онлайн тренувань від відомих чемпіонів та українських зірок.

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"Тренування поділені на рівні: від простого до складного. Таким чином, ви зможете вдосконалювати свої напрацювання та ставати з кожним разом усе сильніше! А можете граючи, зробити виклик своїм друзям, та наввипередки позмагатися, хто перший пройде всі рівні. Якщо ви не впевнені, що правильно цим користуєтесь, то на кожній локації є координатор, який залюбки вам усе підкаже", - підкреслив міністр.

Головне, додав Гутцайт, що цим можуть користуватися всі верстви населення: від наймолодших до старшого покоління.

За словами міністра, основна мета проста - зробити спорт ближчим до людей.

Нагадаємо, проєкт "Активні парки" входить в загальнонаціональну програму президента України Володимира Зеленського "Здорова Україна".

До кінця року в Україні працюватимуть 600 Активних парків за програмою Зеленського Здорова Україна, - Гутцайт 01
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Топ коментарі
+7
Это будет в тех парках, что бубочка с Ленкой высадил миллиард деревьев?
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21.09.2021 16:59
+5
а ты видимо один из 73% в крайне тяжелом состоянии) у нас педаля уже давно в каждом парке по новым тренажерным комплексам поставил так что нехер вам ущербным зеленым соплям примазываться...
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21.09.2021 17:01
+3
турники покрасят советские?
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21.09.2021 16:57
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А как жиж ковид? А карантин?
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21.09.2021 16:55 Відповісти
турники покрасят советские?
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21.09.2021 16:57 Відповісти
какое отношение ишак имеет к местным громадам, их бюджетам и паркам? ПЗДЦ!
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21.09.2021 17:44 Відповісти
Не только покрасят, а и нарисуют на них QR-коды. Диджитализация турников называется. Ждем диджитализации канализационных люков. Скорее всего зебилы назовут их "Врата подземелья для поиска дна"
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21.09.2021 17:56 Відповісти
Это будет в тех парках, что бубочка с Ленкой высадил миллиард деревьев?
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21.09.2021 16:59 Відповісти
Государственный подход.Молодцы.
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21.09.2021 16:59 Відповісти
Урбан площадки притягивают малых харьковчан и их родителей ,как магнитом.Позабыты гаджеты.
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21.09.2021 17:00 Відповісти
а ты видимо один из 73% в крайне тяжелом состоянии) у нас педаля уже давно в каждом парке по новым тренажерным комплексам поставил так что нехер вам ущербным зеленым соплям примазываться...
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21.09.2021 17:01 Відповісти
А шмаркляні поставлять у тих парках таблички, що то Шмаркля зробило, і зелений лохторат буде сцяти та верещати, прославляючи своїх бохів.
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21.09.2021 17:22 Відповісти
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21.09.2021 17:09 Відповісти
Это именно то, что надо для ограбленной ЗЕлядями и воюющей с Роисей Украины - парки с интерактивными столбиками.

Вот теперь-то точно и война закончится, и коррупция, и организованная преступность, и эпоха бедности.

Все, как и хотели зебилы - столбики с QR-кодами вместо денег.
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21.09.2021 17:12 Відповісти
Зеленые долбо..бы. спортивные плоощадки как раз вопрос местных властей. Вкопали 2 трубы за 100 грн и рядом плакат с хвастливыми лозунгами за 500.
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21.09.2021 17:18 Відповісти
песочниц понаделать, это вам не предприятий с технологиями
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22.09.2021 10:25 Відповісти
А в 600 парков поместится миллиард деревьев?
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22.09.2021 10:35 Відповісти
 
 