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Новини Економіка Бюджет-2022
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"Голос" не підтримає проєкт держбюджету-2022 в такому вигляді. Там немає жодного пріоритету. Це не соціальний документ, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Економіка

"Голос" не підтримує проєкт державного бюджету на 2022 рік у поточному вигляді, оскільки він фактично ні про що: без всякого пріоритету і нічим не відрізняється від попереднього.

Про це заявив глава фракції "Голос" в ВР Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Там немає жодного пріоритету. Це не соціальний бюджет, там на соціалку закладено трохи більше, ніж торік. Це не бюджет медицини, тому що на медицину там закладено менше 5% від ВВП, хоча нам їх обіцяли, і це є одним із базових принципів медичної реформи. Це не бюджет оборони - там трохи змін. І це точно не бюджет розвитку підприємництва - там жодного рядка про підтримку підприємництва", - зазначив він.

Крім цього, за його словами, незрозумілим залишається і питання: звідки брати гроші?

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"І в Мінфіні на нього відповіді немає. Нам розповідають: "закон про олігархів, національна оборона". А скільки грошей надійде від цього закону? Якщо він допоможе побороти олігархів, напевно, у нас має з'явитися більше грошей у бюджеті. Але знаєте, якою була відповідь міністра фінансів? Нуль. Уряд не враховує ці надходження, і ви не побачите їх в дохідній частині бюджету", - заявив Железняк.

"Виходить, влада пішла традиційним шляхом - взяти в борг і ці гроші розділити на витрати, а це неправильно. Не кажучи вже про різні "бонуси", які будуть вписані до другого читання", - резюмував парламентарій.
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Топ коментарі
+1
Значит ничего не откусили.
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21.09.2021 17:32
+1
Яким він був 2,5 років тому, коли ви волали про зубАжіння?
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21.09.2021 18:47
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Чим він гарний?
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21.09.2021 17:15 Відповісти
Відповідь на питання буде, чи лише сморід? Чим цей бюджет гарний?
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21.09.2021 17:29 Відповісти
Хіба під час війни бюджет може бути соціальним?
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21.09.2021 18:39 Відповісти
Яким він був 2,5 років тому, коли ви волали про зубАжіння?
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21.09.2021 18:47 Відповісти
Почему Голос ничего не говорит про мизерные украинские пенсии, которые зеленые шмаркли опустили ниже плинтуса? Почему зеленые гиены повышают пенсии только определенным возрастам? Почему делят пенсов на возраста? Что это за дележка и разделение? Даже при Януковиче все пенсионеры получали повышение, все возраста, никого не делили. И повышали каждый квартал. А сейчас что за хрень такая? То с 85 лет повышают, то в 75, то с 65, то со стажем, то еще придумывают какой -то отбор, все выгадывают, чтобы меньше платить и чтобы пенсионеры скорее вымирали. А другие возраста не люди? Поедьте в Норвегию и посмотрите какие там пенсии и пенсионный фонд уже лопается от денег, а вы, идиоты, сидите и только в носу ковыряетесь уже третий год, скоты. Чтоб вы повыздыхали, зеленые жабы, чтоб не дожили до своих пенсий и чтоб вы были прокляты во веки веков.
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21.09.2021 19:05 Відповісти
непонятные ети из "Голоса".
если попрек листа написано -"бюджет" и рожица арапокемона,
чем то напоминающая арапокемона справа внизу - ето шо не документ?

-"enter"

права буба - трускавечить вас еще и трускавечить... - може хоть дети появятся...
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21.09.2021 17:18 Відповісти
Lyashko said so often
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21.09.2021 17:20 Відповісти
Значит ничего не откусили.
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21.09.2021 17:32 Відповісти
Жєлжзняк не бачить пріоритетів? 😮 Там є один великий пріоритет - розпил бабла між своїми, тьху ти, слово яке, олігархами: Єрмаком, Шефірами, Коломойським і самим Зєлєнскім.
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21.09.2021 17:49 Відповісти
То есть для "Голоса" во время войны поддержка Армии не приоритет?

Для "Голоса" Российская Армия ближе?
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21.09.2021 18:35 Відповісти
Голос справедливості чи справедливість голосу
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21.09.2021 18:36 Відповісти
поддержка или ее отсутствие со стороны безголосых абсолютно ничего не решает. от слова вообще. они что есть в парламенте, что их нет, исчезни они завтра из поля зрения, никто и не вспомнит, что был какой-то "шепот".
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21.09.2021 19:17 Відповісти
 
 