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Цензор.НЕТ поліпшив позиції серед топукраїнських онлайн-медіа з якісною інформацією, - рейтинг ІМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Цензор.НЕТ поліпшив позиції серед топукраїнських онлайн-медіа з якісною інформацією, - рейтинг ІМІ

Сайт "Цензор.НЕТ" поліпшив свої позиції в рейтингу загальнонаціональних інтернет-медіа, який складений на основі щоквартального моніторингу Інституту масової інформації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ІМІ.

Моніторинг на предмет дотримання професійних стандартів проходив у липні-серпні 2021 року серед 23 загальнонаціональних інтернет-медіа. Інформація розміщувалася в онлайн-медіа аналізувалася з погляду дотримання балансу думок і точок зору, достовірності і відокремлення фактів від коментарів.

Цензор.НЕТ поліпшив позиції серед топукраїнських онлайн-медіа з якісною інформацією, - рейтинг ІМІ 01

Як зазначають укладачі звіту, дотримання стандарту балансу думок і точок зору покращилося, порівняно з попереднім періодом моніторингу, майже на 2% і становить 94% в середньому серед всіх досліджуваних медіа.

Рівень дотримання стандарту достовірності знизився на 1,2%, порівняно з попереднім періодом моніторингу, і становить 94,8%. Дотримання стандарту відокремлення фактів від коментарів погіршилося, якщо порівняти з попереднім періодом моніторингу, майже на 2% і становить 90,4% в середньому серед всіх досліджуваних медіа.

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Сайт "Цензор.НЕТ" поліпшив свої показники на 2% порівняно з попереднім моніторинговим періодом. На думку авторів дослідження, на "Цензор.НЕТ" не зафіксовано порушень достовірності та відокремлення фактів від коментарів, проте низці матеріалів дещо не вистачало балансу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
браво!

(а к новому дизайну пока тяжело привыкаем!!)))))))
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21.09.2021 17:30
+6
Намльный дизайн

)))
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21.09.2021 17:39
+4
Ми раби своїх звичок!

Але я вже звикла до нового дизайну.
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21.09.2021 17:40
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браво!

(а к новому дизайну пока тяжело привыкаем!!)))))))
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21.09.2021 17:30 Відповісти
Намльный дизайн

)))
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21.09.2021 17:39 Відповісти
Ми раби своїх звичок!

Але я вже звикла до нового дизайну.
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21.09.2021 17:40 Відповісти
ну...пока форматирование...иногда выводит из себя...(и вот эта межстрочка "энтерная"))))

как в том старом анекдоте - если б не знал что рыбалка успокаивает - поубивал бы всех)))
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21.09.2021 17:43 Відповісти
Дизайн як на Gazeta.ua. Я ошивався там кілька років.
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21.09.2021 17:46 Відповісти
Я не ошивалась на газеті, але цей новий дизайн мене цілком влаштовує
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21.09.2021 18:01 Відповісти
Дійсно,тепер з смарта на UC можу закидувати гіфкі-мемки про всю зелену нечисть))),оптимізували версію смарт=комп,молодці!
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21.09.2021 19:13 Відповісти
Можете поділитися як з телефону "закидати" картинки або гіфки? Дякую
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21.09.2021 22:17 Відповісти
Так,трохи пїзнїше
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22.09.2021 07:21 Відповісти
Картинка-тыц-Copy image url

Цензор-комы-выбрать картинку(перед смайлами)-вставить-сохранить-отправить

Щас кинул ***** от 10.29)))
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22.09.2021 10:44 Відповісти
Я це легко робив і до цього зі смарту. А от можливості сортування коментарів тепер немає взагалі. Реально не вистачає для швидкого аналізу діяльності подолякоботів.
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22.09.2021 09:49 Відповісти
Хай хочаб можливість сортування коментарів зроблять як було.

Реально не вистачає!
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22.09.2021 09:46 Відповісти
Г+г зі своїм ТСН майже на одному рівні з сєпарською страна.ua.
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21.09.2021 17:40 Відповісти
прямий навіть не попав в рейтинг
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21.09.2021 17:43 Відповісти
Там блевотного Поплавского часто крутить начали.
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21.09.2021 17:45 Відповісти
№100
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21.09.2021 17:48 Відповісти
Тут йдеться не про телеканали вцілому, а про видання новин в Інтернеті і випуски новин. Не попав у рейтинг, бо не популярний у піпла. Піпл, так історично склалося,більше хаває г+г Наталки Скабєєвої.
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21.09.2021 20:53 Відповісти
Чому вхід не реагує на Оперу і Хром? До зміни дизайну все працювало. Пакращувачі, *ля.
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21.09.2021 17:43 Відповісти
Я на Хромі. Що у Вас не так ?
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22.09.2021 06:25 Відповісти
Суспільне і Громадське на 1-м месте?

Верю.
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21.09.2021 17:46 Відповісти
соблюдение стандарта баланса мнений и точек зрения улучшилось,

Уровень соблюдения стандарта достоверности снизился

Соблюдение стандарта отделения фактов от комментариев ухудшилось

я так понял врать стали больше, факты перемешиваем с комментами но чутка более даем слово оппонентам. Я бы это лрогрессом не назвал..
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21.09.2021 18:11 Відповісти
Сейчас практически все сми Украины стали вылизывальщиками жопы зеленого клоуна и его плядского шапито. Обьетивную информацию мало у кого встретиш. Респект Юрию, что не опустился до уровня 100 долларовых шлюх, которые по команде пропагандона пололяка постят заказеую хрень
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21.09.2021 18:18 Відповісти
першачки слабенькі. ДТ це плітки з кухні а коменти, як завжди без висновку та перспективи, а ісаак бабель, як його предок, демонструє зверхність і відсутнє тонке чуття позиції. А Бутусов прогресує. Ви гляньте, УП, ДТ практично без коментів відвідувачів.
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21.09.2021 18:22 Відповісти
колись Коржакова за книги про Бориса не приймали в члени спілки письменників рейху. Він звернувся до одного з членів за роз"ясненнями -чому?. Той його спита, який тираж книжок. Коржаком відповів що перша вийшла тиражем в россії 2.5 млн. а за кордоном 1.5 мнл. Член віповів просто - а в них по 2-3 тис. і тобі просто завидують. Так і організатори опитування - взяли видання з орбіти Пінчука, Єрмака т.і і оголосили їх першими.
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21.09.2021 18:52 Відповісти
Не бачу видань Пінчука... Пінчук - це ICTV, СТБ, Новий і газета Факти... Тут цього добра нема!
Бачу ЗМІ Бєні (тсн), Гриценків (Дзеркало), Садового (24), Фіали (НВ і УП), Княжицького (Еспресо), Ахметова (сєводня)
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21.09.2021 19:28 Відповісти
 
 