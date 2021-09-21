Цензор.НЕТ поліпшив позиції серед топукраїнських онлайн-медіа з якісною інформацією, - рейтинг ІМІ
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Сайт "Цензор.НЕТ" поліпшив свої позиції в рейтингу загальнонаціональних інтернет-медіа, який складений на основі щоквартального моніторингу Інституту масової інформації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ІМІ.
Моніторинг на предмет дотримання професійних стандартів проходив у липні-серпні 2021 року серед 23 загальнонаціональних інтернет-медіа. Інформація розміщувалася в онлайн-медіа аналізувалася з погляду дотримання балансу думок і точок зору, достовірності і відокремлення фактів від коментарів.
Як зазначають укладачі звіту, дотримання стандарту балансу думок і точок зору покращилося, порівняно з попереднім періодом моніторингу, майже на 2% і становить 94% в середньому серед всіх досліджуваних медіа.
Рівень дотримання стандарту достовірності знизився на 1,2%, порівняно з попереднім періодом моніторингу, і становить 94,8%. Дотримання стандарту відокремлення фактів від коментарів погіршилося, якщо порівняти з попереднім періодом моніторингу, майже на 2% і становить 90,4% в середньому серед всіх досліджуваних медіа.
Сайт "Цензор.НЕТ" поліпшив свої показники на 2% порівняно з попереднім моніторинговим періодом. На думку авторів дослідження, на "Цензор.НЕТ" не зафіксовано порушень достовірності та відокремлення фактів від коментарів, проте низці матеріалів дещо не вистачало балансу.
Будь ласка, зачекайте...
(а к новому дизайну пока тяжело привыкаем!!)))))))
)))
Але я вже звикла до нового дизайну.
как в том старом анекдоте - если б не знал что рыбалка успокаивает - поубивал бы всех)))
Цензор-комы-выбрать картинку(перед смайлами)-вставить-сохранить-отправить
Щас кинул ***** от 10.29)))
Реально не вистачає!
Верю.
Уровень соблюдения стандарта достоверности снизился
Соблюдение стандарта отделения фактов от комментариев ухудшилось
я так понял врать стали больше, факты перемешиваем с комментами но чутка более даем слово оппонентам. Я бы это лрогрессом не назвал..
Бачу ЗМІ Бєні (тсн), Гриценків (Дзеркало), Садового (24), Фіали (НВ і УП), Княжицького (Еспресо), Ахметова (сєводня)