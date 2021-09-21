Війська РФ з початку доби двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Біля Кам'янки окупанти застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.

У напрямку населеного пункту Шуми ворог зробив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.

Втрат серед українських захисників немає.

Військовослужбовці Збройних сил України вели активну оборону і придушували вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінських домовленостей озброєння.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території, передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

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