Війська РФ з початку доби двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Біля Кам'янки окупанти застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.
У напрямку населеного пункту Шуми ворог зробив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.
Втрат серед українських захисників немає.
Військовослужбовці Збройних сил України вели активну оборону і придушували вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінських домовленостей озброєння.
Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території, передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.
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