За порушення карантину в Києві почнуть штрафувати з 23 вересня, - Держспоживслужба

Уже в четвер, 23 вересня, Київ разом з рештою регіонів України опиниться в "жовтій" зоні карантину. Після цього в столиці почнуть знову штрафувати за порушення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За словами Рубана, столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог вже з четверга, 23 вересня.

Держспоживслужба перевірятиме і притягатиме до відповідальності за порушення карантину тільки столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, тому що це компетенція поліції.

У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень.

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