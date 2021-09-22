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За порушення карантину в Києві почнуть штрафувати з 23 вересня, - Держспоживслужба

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За порушення карантину в Києві почнуть штрафувати з 23 вересня, - Держспоживслужба

Уже в четвер, 23 вересня, Київ разом з рештою регіонів України опиниться в "жовтій" зоні карантину. Після цього в столиці почнуть знову штрафувати за порушення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За словами Рубана, столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог вже з четверга, 23 вересня.

Держспоживслужба перевірятиме і притягатиме до відповідальності за порушення карантину тільки столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, тому що це компетенція поліції.

У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
с "велюра" начните )))
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21.09.2021 17:49
+5
Ви вже хоч нове слово придумайте.Бо карантин не може тривати роки.Саме значення цього слова означає інші цифри.
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21.09.2021 17:54
+2
Ще в Трускавець можна, там ж у зелених друга вища освіта намічається
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21.09.2021 18:00
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с "велюра" начните )))
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21.09.2021 17:49 Відповісти
Ще в Трускавець можна, там ж у зелених друга вища освіта намічається
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21.09.2021 18:00 Відповісти
Ви вже хоч нове слово придумайте.Бо карантин не може тривати роки.Саме значення цього слова означає інші цифри.
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21.09.2021 17:54 Відповісти
Ну как это придумать?

У них мозга хватит только "абырвалг" повторить)
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21.09.2021 18:37 Відповісти
Я уже придумал － АВО （антивирусная операция）.....
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22.09.2021 09:59 Відповісти
А как еще "пополнять бюджет"?
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21.09.2021 18:47 Відповісти
ха что штрафовать людей а ну ??на 34 к вы с инфекцией головы...
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21.09.2021 19:18 Відповісти
пи"дить качественно штрафователей будут
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21.09.2021 19:58 Відповісти
Держспоживслужба перевірятиме і притягатиме до відповідальності за порушення карантину тільки столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, тому що це компетенція поліції.
У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3289567

ну тепер стає зрозуміло - чому ми в жовтій зоні. Бюджет жадає поповнень.
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21.09.2021 20:19 Відповісти
Хотел бы я посмотреть, как депутаты будут придерживаться карантина, все должны быть в масках, и дистанция должна быть не менее 1,5м между собой.
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21.09.2021 21:29 Відповісти
Так депутатам это всё до лампочки, карантин это не для них, а для простого народа, неужели не понятно?
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21.09.2021 23:19 Відповісти
дали команду фас новостям чтоб раздували опять цей бред. коли ви успокоитеся все лже новости и не будете надувать всех с цифрами лживой пландемии и барановируса
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22.09.2021 10:35 Відповісти
 
 