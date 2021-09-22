За порушення карантину в Києві почнуть штрафувати з 23 вересня, - Держспоживслужба
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Уже в четвер, 23 вересня, Київ разом з рештою регіонів України опиниться в "жовтій" зоні карантину. Після цього в столиці почнуть знову штрафувати за порушення карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За словами Рубана, столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог вже з четверга, 23 вересня.
Держспоживслужба перевірятиме і притягатиме до відповідальності за порушення карантину тільки столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, тому що це компетенція поліції.
У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень.
Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.09.2021 17:49
+5 PREDATOR PREDATOR
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+2 Ned Stark
показати весь коментар21.09.2021 18:00
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У них мозга хватит только "абырвалг" повторить)
У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3289567
ну тепер стає зрозуміло - чому ми в жовтій зоні. Бюджет жадає поповнень.