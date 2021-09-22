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Вихлопні гази старих автомобілів призводять до зростання ракових захворювань та алергій в Україні, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вихлопні гази старих автомобілів призводять до зростання ракових захворювань та алергій в Україні, - експерти

Лікарі щороку відзначають, що кількість алергіків у столиці зростає. Особливо збільшення випадків фіксують серед молоді, а найчастіше на алергію хворіють саме жителі мегаполісів.

Про це повідомила алерголог-імунолог Олена Бачинська.

За її словами, люди найчастіше хворіють на такі недуги, як:

  • алергічний риніт;
  • бронхіальна астма.

Бачинська зазначила, що жителі міст набагато частіше звертаються з алергією, ніж жителі сільських регіонів.

Як повідомляється, найбільший внесок в забруднення навколишнього середовища вносять старі автомобілі. Їх кількість вже давно перевищує кількість населення, старі автомобілі наразі завозяться до нас з усього світу без жодного контролю їхньої екологічності.

Серед основних забруднювачів – дрібнодисперсний пил, який потрапляє в наші дихальні шляхи і накопичується в організмі.

"Цікавим є визначення забруднення, яке досліджує Чернівецький університет. Там вже багато років спостерігають за дрібнодисперсним пилом. Ми спостерігаємо за пилом діаметром 2,5 і 10 мікрон, а вони досліджують пил діаметром до 1 мікрону. І ці рівні зараз значно підвищились, адже там такий регіон, де дуже багато привезених машин", – повідомила доктор медичних наук, заступниця директора Інституту громадського здоров'я Олена Турос.

За її словами, забруднене повітря може бути причиною хронічних обструктивних хвороб легенів та раку легенів.

"Від 35% до 45% дози, яка пов'язана з основними забруднюючими речовинами, які можуть проникати в найнижчі шляхи дихальні, нам якраз дають транспорті кабіни, автобуси, в яких не було кондиціонування, де не відкривалися вікна. Не можна такого допускати", – заявила Турос.

Як повідомлялося, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулого тижня у деяких районах Києва рівень оксиду вуглецю перевищував норму у півтора рази, діоксиду азоту – у понад 4 рази, формальдегіду – у 3,5 рази. Але ця проблема залишається поза увагою екологів.

У телеграм-ботах можна знайти оперативні дані про забруднення повітря в Києві. Йдеться про такі сервіси як SaveEcoBot та AqualityBot.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Тобто металургійні підприємства та коксохіми власника корпорації Україна Р.Ахмєтова у повітря викидають виключно невеличку дозу аромату троянд...Шото падли вже мутять.Скоріше за все ватна гніда Гетьманцев придумав як обібрати власників старих авто.
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22.09.2021 09:20
+10
на коней все! зеля сказал
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22.09.2021 09:17
+10
ничего, скоро клован посадить лям деревьев и все наладится, да зеленушки?
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22.09.2021 09:18
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на коней все! зеля сказал
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22.09.2021 09:17 Відповісти
Кінь коштує дорожче євробляхи.
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22.09.2021 09:26 Відповісти
Так пусть ахметка с коломойшей подарят всем жителям по Тесле.
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22.09.2021 10:14 Відповісти
а что - ты сам не в состоянии заработать 30 штук?
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22.09.2021 10:25 Відповісти
дэбэльный вброс от автодилеров никто не желает покупать одноразовое авто с пробегом 30-50 тыс км за 25 штук зеленкой на 3 года НИКТО вот и наняли проститутов писать галимый бред... дайте статистику США плизз где авто по 4 на семью из полтора человека по статистике... а про ГМОГ загрязнение химия в земле и продуктах пластик кругом и везде выбросы от свечных заводиков евреев Коломойского Пинчука и онных и угля татарина Наперстка Ахметовича лексперты продажные проститутки и подстилки не пишут а чому приказано не тявкать а писать бред сивой кобылы...

ПАРАДОКС В ТОМ ЧТО ПРИ АВТОМОБИЛЯХ СССР КОТОРЫЕ ДЫМИЛИ ЧАДИЛИ ЕВРО1-2 и ДИЗЕЛЯ ОСОБЕННО РАБОТАЛО С ПОЛТОРА ДЕСЯТКА В ОДЕССЕ КРУПНЫХ И 3 ДЕСЯТКА СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗДУХ В ОДЕССЕ БЫЛ ЧИСТЫМ!!!!!! А СЕГОДНЯ КОГДА 99% ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОСТО ЗАСТРОИЛИ ВЫСОТКАМИ А ВСЕ ПРОДАЛИ И РАЗНЕСЛИ.... КОГДА БЕГАЮТ 80% НОВЫХ ТИПА АВТО ВОЗДУХ КАЧЕСТВО ЗАНИМАЕТ ВЕРХНИЕ СТРОЧКИ В МИРОВОМ !!!!! ЛИДЕРСТВА ПО КАЧЕСТВУ НИЖЕ НУЛЯ И ВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ тот самый кислород воздух поясните лексперты сей парадокс.........
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22.09.2021 10:47 Відповісти
иди учи уроки, реально бесит уже читать инфузорию, под каждой же новостью....
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22.09.2021 11:42 Відповісти
ничего, скоро клован посадить лям деревьев и все наладится, да зеленушки?
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22.09.2021 09:18 Відповісти
Авжеж найвеличніший є не тільки Великим будівничим, а і садівничим, куди там кормчому Мао.
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22.09.2021 09:30 Відповісти
Поправочка, не лям, а ярд! дерев.
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22.09.2021 14:05 Відповісти
Тобто металургійні підприємства та коксохіми власника корпорації Україна Р.Ахмєтова у повітря викидають виключно невеличку дозу аромату троянд...Шото падли вже мутять.Скоріше за все ватна гніда Гетьманцев придумав як обібрати власників старих авто.
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22.09.2021 09:20 Відповісти
А где коксохим в Киеве? Статью не осилил?!
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22.09.2021 09:38 Відповісти
А где написано в статье что разговор только за Киев? Найти статистку самых грязных городов Украины, где металургическая и другая промышленность, с другими городами где ее нету и сложи 2+2.
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22.09.2021 09:53 Відповісти
Коксохим?.Навалом!! Именно в Киеве,в Харькове.ТЄЦ на угле,золоотвалы,Производство бытовой и сельскохозяйственной химии.Фуры,дизельные грузовики,трактора,маршрутки не в счет?Хотят напасть на раритетные легковые иномарки 80-90 ,х начала 2000хгодов..Явно проплаченные эскулапы и эксперды!!!
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22.09.2021 10:22 Відповісти
А выхлопные газы велосипедистов не влияют на озоновые дыри?
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22.09.2021 09:21 Відповісти
!!
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22.09.2021 10:23 Відповісти
у велосипедиста может быть выхлоп только после горохового супа
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22.09.2021 14:46 Відповісти
Обнаружена новая статья дохода. Все ТС выпущенные до 2019 г будут объявлены не зелеными, соответственно, будут обложены налогами.

"Зё: С заботой о людях"
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22.09.2021 09:22 Відповісти
Пошла бадяга о старых авто...значит зеленое стадо готовит какую то подлянку...

Скорее всего вернут на дороги "экологов"...СО мерить...бабки в пустой бюджет очень нужны..
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22.09.2021 09:23 Відповісти
Если у тебя 15-20 летняя машина с экостандартом евро4, то почему она не отвечает этим стандартам?! Почему мои дети должны дышать дерьмом, из-за того, что тебе взападло починить двигло и заправлятся нормальным бензом?
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22.09.2021 09:37 Відповісти
А нормальный бензин это где? Ты его нормальность как определяешь...по запаху..или по вкусу??
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22.09.2021 09:46 Відповісти
Майже всі старі автівки вже давно на газу. Бензин здебільшого вживають нові, що на гарантії.
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22.09.2021 09:55 Відповісти
Ахмєтов невтішно ридає, як мала дитина бо, йому не вистачає металобрухту. Ото всі його посіпаки і кинулися шукати, як примусити бидло втішити їх пана.

Підвищення ціни на металобрухт не входить в обцію. Треба щоб держава примусила.
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22.09.2021 09:25 Відповісти
А новые автомобили наверное озон выделяют
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22.09.2021 09:28 Відповісти
Висадити в Усіх мегаполісах по мільярду дерев і хвороб менше буде. Раніше забудови вулиць планували так, щоб протяг був. А зараз як попало. О, ще ідея для зелених - заборонити користуватись парфумами, освіжувачами повітря - набагато менше астматиків буде
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22.09.2021 09:31 Відповісти
Садить деревья, поливать, растить ... Это работать нужно!
Проще запретить авто.
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22.09.2021 09:34 Відповісти
Тогда на улицах будем видеть только президентский караван , полицию и, жиденько так, средний класс
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22.09.2021 09:37 Відповісти
А производство новых автомобилей сколько загрязняет окружающей среды? Или почитайте статьи почему Германия 2/3 комплектующих производит в странах третьего мира, чтобы не загрязнять свою страну и не платить бешенные сборы на екологию.
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22.09.2021 09:31 Відповісти
Комплектуючі виробляють у країнах третього світу, передусім, не через екологію, а через дешеву робочу силу...

Бо, наприклад, шведський Кьонігсег майже усі комплектуючі робить САМ, а шведи більше помішані на екології, ніж німці...
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22.09.2021 09:41 Відповісти
А что случилось?
Эти факты влияния выхлопов транспорта на раковые и аллергические заболевания известны более 20 лет. Их подтвердили Американские, японские, китайские и британские ученые.
Один автомобиль в среднем выбрасывает 20 кг вредных выбросов на 100 км (замеряется при постоянной скорости 80 км./час)
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22.09.2021 09:32 Відповісти
откуда могут взяться 20 кг, если и те 6-7 л на 100 км СГОРАЮТ! Поднимается новая волна паники , похожая на вакцинацию.

И, главное, никто не говорит о тепловозах ж.д., о том, сколько самолетов в воздуже сжигает топливо ТОННАМИ за несколько часов, о грузовых авто, о дизелях маршруток и бусов, о сжигании газа, мазута для отопления в котельных.Также о количестве авто в разввитых странах по сравнениее с Украиной и прочее.
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22.09.2021 10:21 Відповісти
ви не враховуєте пилюку, яка летить з під колес
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22.09.2021 10:31 Відповісти
Т.е. Почитать характеристики авто не судьба?
Например: BMW
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22.09.2021 11:11 Відповісти
А при скорости 50км/час до которых у нас снизили скорость, во сколько раз больше машины стали выбрасывать копоти? Раньше я ездил на 4-5 передаче, теперь приходится на 2-3 коптить. Радуйтесь если ума нету.
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22.09.2021 09:41 Відповісти
У вас з математикою туго... На 100 км при постійній швидкості 80 середній автомобіль буде споживати 6-7-8 л пального. Навіть великий джип споживатиме 10-12 літрів! Які 20 кг???
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22.09.2021 10:01 Відповісти
До того ж, літр пального важить 700 грамів. Тож, поділіть десятку на 0,7.
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22.09.2021 10:30 Відповісти
Не у меня с математикой, это у Вас с ленью.
Слабо набрать в Гугле? Вот как пример : https://bmw.dp.ua/ru/obzor-x3-m
И это не тарантасы 10 летки.
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22.09.2021 11:13 Відповісти
А ви вірите всьому, що у Гуглі написано, навіть коли це елементарній логіці суперечить? Дивіться, машина спалює хай навіть 10 л бензину на 100 км. 1 л бензину важить 0,7 кг, тобто 10 л бензину - це 7 кг, але ажніяк не 20! І так, при спаленні бензину виділяються не лише токсичні речовини, але й кисень, водяна пара і тд, тобто не всі ті 7 кг токсичні!

І так, ссилка не відкривається...
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22.09.2021 11:46 Відповісти
Ссылку проверил, нормальная. Зайдите на сайт BMW и почитайте. Не верите нашим (я тоже не очень им верю) , зайдите на немецкий.
Думаете BMW, VW ... врут, и завышают вредные выбросы своих авто?
Кроме арифметики есть еще химия:
Для полного сгорания 1 килограмма бензина нужно 14,7 килограмм воздуха.
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22.09.2021 12:29 Відповісти
Нажаль, хімія процесу горіння палива дещо складніша. 1 літр бензину містить приблизно 86% вуглецю, який при окисленні до СО2 потребує 2 атоми кисню на 1 атом вуглицю. По пам'яті там приблизно 650 грамів вуглицю, якому потрібно 1700 грамів кисню. Ось і маємо 2,3+ СО2
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22.09.2021 12:32 Відповісти
А ще машини хрущиків та їжачків убивають.
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22.09.2021 10:32 Відповісти
їжачків шкода і навіть дуже шкода
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22.09.2021 11:25 Відповісти
"20 кг вредных выбросов на 100 км" - 20 кг. на 7л топлива?

Да Вы наверное экологический факультет Международного Шепетовского Унивеситета экологии закончили?
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22.09.2021 11:01 Відповісти
Не-е-е, я читать умею!!
И характеристики авто читаю полностью, а не только расход топлива и цену.
https://bmw.dp.ua/ru/obzor-x3-m и это новая Бэха с ЕВРО-6
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22.09.2021 11:15 Відповісти
Ну читать у нас почти все умеют. Жаль думать не научились....
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22.09.2021 11:36 Відповісти
Это-то и плохо, что мозг не включают!
Для полного сгорания 1 килограмма бензина нужно 14,7 килограмм воздуха.
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22.09.2021 12:31 Відповісти
Ну в сгорании участвует в основном кислород, коего в 14,7 кг. воздуха - ~3,087 кг.
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22.09.2021 12:45 Відповісти
Соглашусь с авторами новости. Много раз бывал в странах ЕС, в городах миллионниках, но такого грязного воздуха как в Киеве там нет даже в пробках.

Даже при совке проверялся уровень CO в выхлопных газах авто. А сейчас властям похер: маршрутка или грузовик, ржавая бляха или машина с неисправным двиглом - все коптят, всех все устраивает.
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22.09.2021 09:32 Відповісти
И катализатор пробит ломом а вместо лямбда зонда стоит заглушка. Этими гавриками надо бы заняться не говор уже о тех у кого нет катализатора
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22.09.2021 09:35 Відповісти
в новом двигателе бензин или дизель горит как-то по-другому? в новом движке законы физики не действуют?
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22.09.2021 09:35 Відповісти
Между евро6 в новой машине и неисправной бляхе разница гигантская. Когда быдло перестанет удалять катализаторы и начнет чинить двигатели, то таких проблем с воздухом не будет
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22.09.2021 09:41 Відповісти
Ага. Прям парфюмы и кислород выдают новые двигатели. Кстати ты забыл как во время локдауна в прошлом году Киев накрыл смог, хотят все автомобилисты сидели по домам и дороги были пустые? Как то не вяжется прямая зависимость от автомобилей к загрязнению воздуха. Может нужно начать думать головой и закрывать металургические заводы в городах, прекращать массовые застройки и вырубки парков, а так же делать развязки чтобы небыло пробок, вместо пороть ерунду?
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22.09.2021 09:47 Відповісти
"а так же делать развязки чтобы небыло пробок" - так не пойдет. На это нужно потрптить денег. Проще запретить - и заработать денег.

"подержанные автомобили сейчас завозятся к нам со всего мира без всякого контроля их экологичности." - вот он источник заработка. Нужен контроль, и сейчас возбудятся разные "эко" организации за доступ к новому корыту.
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22.09.2021 11:06 Відповісти
евро6 на ослиной моче с укрнафты?
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22.09.2021 11:38 Відповісти
Горит так же. Но вот газовоздушная смесь в него поступает другая, за счёт чего достигается более полное сгорание топлива.
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22.09.2021 09:45 Відповісти
да, есть такое. но разница в процентах измеряется, в единицах, даже не в десятках. на общем фоне это не даст никакого результата.
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22.09.2021 10:30 Відповісти
Даёшь всем новые машины !!!
Или все таки лучше забрать нах старьё у людей , пусть ногами ходят ?
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22.09.2021 09:36 Відповісти
Лучше ввести талон на право выбросов СО и пердячих газов.
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22.09.2021 09:38 Відповісти
Экологический техосмотр и контроль СО2 - 1650 гривен.

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22.09.2021 09:37 Відповісти
Врачи ежегодно отмечают, что количество аллергиков в столице растет. Особенно увеличение случаев фиксируют среди молодежи, а чаще всего аллергией болеют именно жители мегаполисов
Для кого ети сказки? Старики все время ездили на старых автомобилях и ничего а молодежь мегаполисов вдруг начала страдать алергией и онкоболезнями? А вы не хотите ето связать с тем что молодежь мегаполисов жрет и пьет всякое химическое дерьмище которое вы продаете в своих магазинах? А так же продукты которые в Украине в 80% случав поддельные с хим заполнителями. Дебилы бл....
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22.09.2021 09:37 Відповісти
Пердячие заводы и коксохимы как бы ни при чом...

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22.09.2021 09:41 Відповісти
Нужно пополнить бюджет за счет увеличения экологических поборов с автовладельцев...а нормы выбросов в атмосферу и сточных вод промышленных предприятий это только дкеларация а по факту тьма тараканья.
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22.09.2021 09:48 Відповісти
А запретили почему-то только бабушкам сухую траву сжигать на огородах. Забота об экологии она такая.
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22.09.2021 09:48 Відповісти
Можешь закон показать?
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22.09.2021 11:20 Відповісти
https://xn--80aulcp5a5c.dp.ua/stati/1047-shtrafy-za-szhiganie-listev-i-sukhoj-travy

Не закон, но статья в газете
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22.09.2021 11:39 Відповісти
Журналисты слышали звон, но не знают о чём он. Закона, который обязывает штрафовать домовладельцев, сжигающих листья, не существует.
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22.09.2021 13:00 Відповісти
а кстати недавно бабка погибла, задохнулась, сжигала стерню на огороде.
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22.09.2021 13:01 Відповісти
Запретить весь Радянсько-СНГовский автопром-хлам!
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22.09.2021 09:51 Відповісти
правильно! на металлолом к ахметовским пунктам!
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22.09.2021 09:54 Відповісти
в западных областях, что поближе к Польше, сововских жигулей в потоке машин увидеть сложновато.
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22.09.2021 10:26 Відповісти
Спорный вопрос. В Черновцах, например, каждый день можно "любоваться" ВАЗами в неограниченном количестве, причём любых моделей. А иногда даже можно увидеть такие раритеты, как ГАЗ-24, или Москвич - 412. По правде говоря я и сам думал, что последнего в природе уже не существует. ))) И это в 80-ти км от границы, правда с Румынией.
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22.09.2021 12:39 Відповісти
Побільше БЛЯхєрів!
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22.09.2021 09:52 Відповісти
Всё просто: готовится новый закон об ограничении выбросов на предприятиях, вот промышленники и заказывают всяких экологов-шмакологов, чтоб те несли пургу про старые автомобили и прочую хрень.
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22.09.2021 09:54 Відповісти
Старі авто майже всі давно переведені на газ, і вихлопа там не більше, ніж з середньостатистичної кухонної плити (яких в рази більше, ніж машин).
А не пробували стежити за старими маршрутками? Не пускати фури в столицю (Кільцева, Столичка - хронічні пробки з фур)
А не пробували нарешті штрафувати тих, хто палить траву/листя? Бо в приватному секторі та навколишніх селах такий смог від диму, що не сховатися.
Ні, простіше придумати новий податок для тих, хто не належить до "кормушки" і не їздить на 5-літровому, але новому Мерсі...
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22.09.2021 09:55 Відповісти
Дадада, вот так выходишь на улицу в Киеве - одни жигуляторы дымят.

А скотовозки которые кагбе новые лишь благоухают розами.
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22.09.2021 09:57 Відповісти
власникам старих аво - приготуватись....
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22.09.2021 10:04 Відповісти
Ага. Думаешь владельцы новых авто останутся в стороне? Нетушки. Если власти что то делают то не ради екологии и не ради людей. А ради того чтобы открыть еще одну кормушку и пошарить у народа по карманах. К тому же а сколько новых авто в Украине? Лично я прикинул среди своих НЕ БЕДНЫХ знакомых, ни у кого нет автомобиля моложе 5 лет. Может только учителя получающие по 4000Евро в месяц могут себе позволить купить новую тачку
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22.09.2021 10:11 Відповісти
Перевести Киев на конную тягу
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22.09.2021 10:07 Відповісти
Маю знайомого еколога, котрий курить по дві пачки на день, але страждає від вихлопних газів.
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22.09.2021 10:08 Відповісти
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22.09.2021 10:13 Відповісти
Звичайно, що до нас звозять увесь автохлам з Європи та Америки. Ми ж дупа світу. До цього треба вже починати звикати. А алергікам взагалі байдуже від чого пчихати та задихатис: від амброзії, від старих автівок чи від чоловіка курця.
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22.09.2021 10:18 Відповісти
Авто зараз -одноразовые.,как салфетки и носовички.
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22.09.2021 10:25 Відповісти
Ну и кто это старьё-евробляхи впустил в Украину? Теперь а теперь дышите, Шура, дышите....
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22.09.2021 10:27 Відповісти
Шо за кипишь по пустякам? Если люди у нас жрут всякую химию и пальмовое масло, то дышать выхлопными газами - это вполне нормально
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22.09.2021 10:39 Відповісти
да, жрать молочные продукты при отсутвии коров - нормально, мясо при отсутствии свиноферм - тоже жрите, брызганные с неба все товары с полей, в том числе и зерно -- жрите, сахар при полном уничтожении сахзаводов -- тоже жрите"! а вот онко --- от машин
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22.09.2021 11:29 Відповісти
Тоесть предлагается всяие металургические комбинаты (с кипра) признать "карошими", владельцев машин БУ признать врагами. Может сразу напишите - давайте грузину васадзе поможем. Купим все вместе его деу-анус, по цене ЕС.

может бы кому-то ПОДУМАТЬ "а что если снизить пошлины для экологичных по их мерках автомобилях?". Можно развивать электромашины. В конце концов производить электромашины. Но это ж работать надо будет.

А всякие експерды за 3 серебряника продадут все что угодно.
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22.09.2021 10:49 Відповісти
Владельцы новых авто и неадекватные противники *евроблях* не радуйтесь. Даже если вы наворовали на новую машину то через год-два она станет тоже *евробляхой* которую обложат налогами и вы не сможете продать.
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22.09.2021 12:45 Відповісти
Проблема в тому що, фізику не обдуриш. І не важливо машина стара чи нова. Важливо тільки скільки палива вона споживає. При спалюванні 1 літра палива значення має тільки вуглець і водень, які місцяться в тому літрі палива і кисень з повітря (чи закис азота, який вкачують деякі фріки). 1 літр бензину важить 750 гр і містить 87% вуглецю що, становить 652 грами, якому під час горіння потрібно 1740 грамів кисню з повітря. Отже при згоранні 1 літру бензину 652 гр вуглицю приєднує до себе 1740 гр кисню і ми маємо 2392 грами СО2. Цей процес діє в циліндрах ДВС незалежно від віку двигуна. Значення має тільки кількість бензину, який цей двигун споживає.

В одному літрі газу міститься 454 грами вуглицю на літр і йому потрібно 1211 грамів кисню щоб отримати 1665 грамів СО2.

Соляра більш калорійна і містить 725 грамів вуглицю на літр, якому потрібно 1920 грамів кисню для отримання 2640 грамів СО2.

Ми на разі не розглядали витрати водню, який утворює просту воду при окисленні. Але підчас горіння водень дає високу калорійність тож, виконує значну роботу. В бензині його тільки 10-14%, тоді як в скрапленому газі відсоток водню становить до 20%. А ось цікавіше з етаном- C2H6, пропаном- C3H8 та бутаном-C4H10
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22.09.2021 13:12 Відповісти
PS: уточнення, в скрапленому природному газі, який складається в основному з метану (СН4) 20% вуглецю і 80% водню.
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22.09.2021 13:38 Відповісти
Всё правильно, вы ещё больше повысте цены на растаможку новых автомобилей, тогда украинцы быстрее то вымрут
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22.09.2021 16:16 Відповісти
Правильно,нечего холопам на самоходных повозках ездить.Это только для барина.
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22.09.2021 18:16 Відповісти
Наблюдаем активизацию ахметовских денег в кармане Бутусова. И экологиня Татьяна уже высказалась против травы и автомобилей, и эта алерголог всё правильно рассказывает. Нужно притащить ещё какого-нибудь горняка и ветерана для полной картины. А Ахметов с трубой совершенно не при чём.
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23.09.2021 10:48 Відповісти
 
 