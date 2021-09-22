Вихлопні гази старих автомобілів призводять до зростання ракових захворювань та алергій в Україні, - експерти

Лікарі щороку відзначають, що кількість алергіків у столиці зростає. Особливо збільшення випадків фіксують серед молоді, а найчастіше на алергію хворіють саме жителі мегаполісів.

Про це повідомила алерголог-імунолог Олена Бачинська.

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За її словами, люди найчастіше хворіють на такі недуги, як:

алергічний риніт;

бронхіальна астма.

Бачинська зазначила, що жителі міст набагато частіше звертаються з алергією, ніж жителі сільських регіонів.

Як повідомляється, найбільший внесок в забруднення навколишнього середовища вносять старі автомобілі. Їх кількість вже давно перевищує кількість населення, старі автомобілі наразі завозяться до нас з усього світу без жодного контролю їхньої екологічності.

Серед основних забруднювачів – дрібнодисперсний пил, який потрапляє в наші дихальні шляхи і накопичується в організмі.

"Цікавим є визначення забруднення, яке досліджує Чернівецький університет. Там вже багато років спостерігають за дрібнодисперсним пилом. Ми спостерігаємо за пилом діаметром 2,5 і 10 мікрон, а вони досліджують пил діаметром до 1 мікрону. І ці рівні зараз значно підвищились, адже там такий регіон, де дуже багато привезених машин", – повідомила доктор медичних наук, заступниця директора Інституту громадського здоров'я Олена Турос.

За її словами, забруднене повітря може бути причиною хронічних обструктивних хвороб легенів та раку легенів.

"Від 35% до 45% дози, яка пов'язана з основними забруднюючими речовинами, які можуть проникати в найнижчі шляхи дихальні, нам якраз дають транспорті кабіни, автобуси, в яких не було кондиціонування, де не відкривалися вікна. Не можна такого допускати", – заявила Турос.

Як повідомлялося, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулого тижня у деяких районах Києва рівень оксиду вуглецю перевищував норму у півтора рази, діоксиду азоту – у понад 4 рази, формальдегіду – у 3,5 рази. Але ця проблема залишається поза увагою екологів.

У телеграм-ботах можна знайти оперативні дані про забруднення повітря в Києві. Йдеться про такі сервіси як SaveEcoBot та AqualityBot.