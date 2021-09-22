Вихлопні гази старих автомобілів призводять до зростання ракових захворювань та алергій в Україні, - експерти
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Лікарі щороку відзначають, що кількість алергіків у столиці зростає. Особливо збільшення випадків фіксують серед молоді, а найчастіше на алергію хворіють саме жителі мегаполісів.
Про це повідомила алерголог-імунолог Олена Бачинська.
За її словами, люди найчастіше хворіють на такі недуги, як:
- алергічний риніт;
- бронхіальна астма.
Бачинська зазначила, що жителі міст набагато частіше звертаються з алергією, ніж жителі сільських регіонів.
Як повідомляється, найбільший внесок в забруднення навколишнього середовища вносять старі автомобілі. Їх кількість вже давно перевищує кількість населення, старі автомобілі наразі завозяться до нас з усього світу без жодного контролю їхньої екологічності.
Серед основних забруднювачів – дрібнодисперсний пил, який потрапляє в наші дихальні шляхи і накопичується в організмі.
"Цікавим є визначення забруднення, яке досліджує Чернівецький університет. Там вже багато років спостерігають за дрібнодисперсним пилом. Ми спостерігаємо за пилом діаметром 2,5 і 10 мікрон, а вони досліджують пил діаметром до 1 мікрону. І ці рівні зараз значно підвищились, адже там такий регіон, де дуже багато привезених машин", – повідомила доктор медичних наук, заступниця директора Інституту громадського здоров'я Олена Турос.
За її словами, забруднене повітря може бути причиною хронічних обструктивних хвороб легенів та раку легенів.
"Від 35% до 45% дози, яка пов'язана з основними забруднюючими речовинами, які можуть проникати в найнижчі шляхи дихальні, нам якраз дають транспорті кабіни, автобуси, в яких не було кондиціонування, де не відкривалися вікна. Не можна такого допускати", – заявила Турос.
Як повідомлялося, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулого тижня у деяких районах Києва рівень оксиду вуглецю перевищував норму у півтора рази, діоксиду азоту – у понад 4 рази, формальдегіду – у 3,5 рази. Але ця проблема залишається поза увагою екологів.
У телеграм-ботах можна знайти оперативні дані про забруднення повітря в Києві. Йдеться про такі сервіси як SaveEcoBot та AqualityBot.
Будь ласка, зачекайте...
ПАРАДОКС В ТОМ ЧТО ПРИ АВТОМОБИЛЯХ СССР КОТОРЫЕ ДЫМИЛИ ЧАДИЛИ ЕВРО1-2 и ДИЗЕЛЯ ОСОБЕННО РАБОТАЛО С ПОЛТОРА ДЕСЯТКА В ОДЕССЕ КРУПНЫХ И 3 ДЕСЯТКА СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗДУХ В ОДЕССЕ БЫЛ ЧИСТЫМ!!!!!! А СЕГОДНЯ КОГДА 99% ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОСТО ЗАСТРОИЛИ ВЫСОТКАМИ А ВСЕ ПРОДАЛИ И РАЗНЕСЛИ.... КОГДА БЕГАЮТ 80% НОВЫХ ТИПА АВТО ВОЗДУХ КАЧЕСТВО ЗАНИМАЕТ ВЕРХНИЕ СТРОЧКИ В МИРОВОМ !!!!! ЛИДЕРСТВА ПО КАЧЕСТВУ НИЖЕ НУЛЯ И ВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ тот самый кислород воздух поясните лексперты сей парадокс.........
"Зё: С заботой о людях"
Скорее всего вернут на дороги "экологов"...СО мерить...бабки в пустой бюджет очень нужны..
Підвищення ціни на металобрухт не входить в обцію. Треба щоб держава примусила.
Проще запретить авто.
Бо, наприклад, шведський Кьонігсег майже усі комплектуючі робить САМ, а шведи більше помішані на екології, ніж німці...
Эти факты влияния выхлопов транспорта на раковые и аллергические заболевания известны более 20 лет. Их подтвердили Американские, японские, китайские и британские ученые.
Один автомобиль в среднем выбрасывает 20 кг вредных выбросов на 100 км (замеряется при постоянной скорости 80 км./час)
И, главное, никто не говорит о тепловозах ж.д., о том, сколько самолетов в воздуже сжигает топливо ТОННАМИ за несколько часов, о грузовых авто, о дизелях маршруток и бусов, о сжигании газа, мазута для отопления в котельных.Также о количестве авто в разввитых странах по сравнениее с Украиной и прочее.
Например: BMW
Слабо набрать в Гугле? Вот как пример : https://bmw.dp.ua/ru/obzor-x3-m
И это не тарантасы 10 летки.
І так, ссилка не відкривається...
Думаете BMW, VW ... врут, и завышают вредные выбросы своих авто?
Кроме арифметики есть еще химия:
Для полного сгорания 1 килограмма бензина нужно 14,7 килограмм воздуха.
Да Вы наверное экологический факультет Международного Шепетовского Унивеситета экологии закончили?
И характеристики авто читаю полностью, а не только расход топлива и цену.
https://bmw.dp.ua/ru/obzor-x3-m и это новая Бэха с ЕВРО-6
Для полного сгорания 1 килограмма бензина нужно 14,7 килограмм воздуха.
Даже при совке проверялся уровень CO в выхлопных газах авто. А сейчас властям похер: маршрутка или грузовик, ржавая бляха или машина с неисправным двиглом - все коптят, всех все устраивает.
"подержанные автомобили сейчас завозятся к нам со всего мира без всякого контроля их экологичности." - вот он источник заработка. Нужен контроль, и сейчас возбудятся разные "эко" организации за доступ к новому корыту.
Или все таки лучше забрать нах старьё у людей , пусть ногами ходят ?
Для кого ети сказки? Старики все время ездили на старых автомобилях и ничего а молодежь мегаполисов вдруг начала страдать алергией и онкоболезнями? А вы не хотите ето связать с тем что молодежь мегаполисов жрет и пьет всякое химическое дерьмище которое вы продаете в своих магазинах? А так же продукты которые в Украине в 80% случав поддельные с хим заполнителями. Дебилы бл....
Не закон, но статья в газете
А не пробували стежити за старими маршрутками? Не пускати фури в столицю (Кільцева, Столичка - хронічні пробки з фур)
А не пробували нарешті штрафувати тих, хто палить траву/листя? Бо в приватному секторі та навколишніх селах такий смог від диму, що не сховатися.
Ні, простіше придумати новий податок для тих, хто не належить до "кормушки" і не їздить на 5-літровому, але новому Мерсі...
А скотовозки которые кагбе новые лишь благоухают розами.
может бы кому-то ПОДУМАТЬ "а что если снизить пошлины для экологичных по их мерках автомобилях?". Можно развивать электромашины. В конце концов производить электромашины. Но это ж работать надо будет.
А всякие експерды за 3 серебряника продадут все что угодно.
В одному літрі газу міститься 454 грами вуглицю на літр і йому потрібно 1211 грамів кисню щоб отримати 1665 грамів СО2.
Соляра більш калорійна і містить 725 грамів вуглицю на літр, якому потрібно 1920 грамів кисню для отримання 2640 грамів СО2.
Ми на разі не розглядали витрати водню, який утворює просту воду при окисленні. Але підчас горіння водень дає високу калорійність тож, виконує значну роботу. В бензині його тільки 10-14%, тоді як в скрапленому газі відсоток водню становить до 20%. А ось цікавіше з етаном- C2H6, пропаном- C3H8 та бутаном-C4H10