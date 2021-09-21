УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14847 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Україна-НАТО
971 0
НАТО (5165) Залужний (621)

Глава ЗСУ Залужний обговорив безпеку Азово-Чорноморського регіону з головою військового комітету НАТО Бауером

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава ЗСУ Залужний обговорив безпеку Азово-Чорноморського регіону з головою військового комітету НАТО Бауером

Командувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО Робом Бауером, сторони обговорили ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у фейсбуці.

"Провів першу телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. У розвитку нашого військового співробітництва важливу роль відіграють такі особисті предметні розмови і прийдешні зустрічі. Ми обговорили безпеку в і навколо України, приділивши особливу увагу Азово-Чорноморського регіону", - зазначив Залужний.

Він додав, що також  подякував Бауеру за широке представництво країн-членів НАТО на навчаннях "Об'єднані зусилля - 2021".

"Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю з Альянсом, зокрема в рамках Програми розширених можливостей", - підкреслив командувач ЗСУ.

Читайте також: Зеленський: Байден заявив, що Україна має бути в НАТО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 