Глава ЗСУ Залужний обговорив безпеку Азово-Чорноморського регіону з головою військового комітету НАТО Бауером

Командувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО Робом Бауером, сторони обговорили ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у фейсбуці.

"Провів першу телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. У розвитку нашого військового співробітництва важливу роль відіграють такі особисті предметні розмови і прийдешні зустрічі. Ми обговорили безпеку в і навколо України, приділивши особливу увагу Азово-Чорноморського регіону", - зазначив Залужний.

Він додав, що також подякував Бауеру за широке представництво країн-членів НАТО на навчаннях "Об'єднані зусилля - 2021".

"Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю з Альянсом, зокрема в рамках Програми розширених можливостей", - підкреслив командувач ЗСУ.

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