Ми завершуємо період безжальної війни і відкриваємо нову еру безжальної дипломатії, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США після виведення військ з Афганістану відкривають еру "безжальної дипломатії" замість "безжальної війни". Президент Джо Байден вважає, що військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це Байден заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.
За його словами, США мають намір дивитися в майбутнє, а не "продовжувати вести війни минулого", оскільки на сьогодні світ перебуває на переломному етапі історії.
"Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші погляди на те, щоб направити ресурси на вирішення проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього", - зазначив Байден.
Він уточнив, що світ має зосередитися на перемозі над пандемією COVID, вихід з кліматичної кризи і формуванні нових правил в світовій торгівлі, технологіях і протидії загрозам тероризму.
"Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані, і в міру того, як ми завершуємо цей період безжальної війни, ми відкриваємо нову еру безжальної дипломатії - використання сили нашої допомоги в цілях розвитку нових способів інвестувати у натхнення людей по всьому світу, оновлення і захист демократії", - додав Байден.
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-как на ×y|~|?
- Альо, матера ?
-як не матера ? а хто?
після відповіді запитує - Як к ё..... ні матері ?
Мясо говядина высший сорт без жил - 25
Мясо свинина полужирная лопатка - 75
Соль - 2
Сахар - 0,1
Селитра или Нитрит натрия - 0,03
Мускатный орех или Кардамон молотые - 0,03
Всё ,ничего лишнего.
Чудо в пір"ї" - я на своїй темі рік тому (на прохання читачів) викладав рецепт саме ковбаси "докторської" А брав його з зошита , який випадково "лежав не в тому місці" і залишився у мене в руках Належав він технологу ковбасного цеху Багато там було різних рецептів різних ковбас та інших м"ясопродуктів От тільки там (крім основного рецепту) були поміточки олівцем - скільки додавать того, що в основному рецепті не вказувалося - казеїн технічний (його з "обрату" молочного виробляли і використовували для виробництва клею для паперу), порошок целюлози, борошно Якщо в ковбасу офіційно йшли добавки рослинного походження (наприклад перлова крупа в ковбаски "Дачні") то вказувалося , наскільки тої крупи можна було було додать більше, щоб ковбаса залишалась "їстівною"
"Старий мій, у подібних випадках, казав опоненту: "Те , що ти тільки жуєш, я вже давно переварив і висрав!"
Осталось 11 тысяч солдат для обучения этого афганского стада..
И.Сталин.
Безжалостная обеспокоенность это вам не шубу в трусы заправлять.