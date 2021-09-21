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Ми завершуємо період безжальної війни і відкриваємо нову еру безжальної дипломатії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми завершуємо період безжальної війни і відкриваємо нову еру безжальної дипломатії, - Байден

США після виведення військ з Афганістану відкривають еру "безжальної дипломатії" замість "безжальної війни". Президент Джо Байден вважає, що військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це Байден заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

За його словами, США мають намір дивитися в майбутнє, а не "продовжувати вести війни минулого", оскільки на сьогодні світ перебуває на переломному етапі історії.

"Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші погляди на те, щоб направити ресурси на вирішення проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього", - зазначив Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден проведе саміт із COVID-19 на Генасамблеї ООН

Він уточнив, що світ має зосередитися на перемозі над пандемією COVID, вихід з кліматичної кризи і формуванні нових правил в світовій торгівлі, технологіях і протидії загрозам тероризму.

"Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані, і в міру того, як ми завершуємо цей період безжальної війни, ми відкриваємо нову еру безжальної дипломатії - використання сили нашої допомоги в цілях розвитку нових способів інвестувати у натхнення людей по всьому світу, оновлення і захист демократії", - додав Байден.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Трепещите "безжалостные режимы" бульбаша, кима, х№йла и иже с ними. Вам будет противостоять "безжалостная дипломатия" беззубой демократии.
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21.09.2021 18:12
+10
Ага. Говорят, что Олег Петрович ed2c8e0a вытирал свою жопу натуральной газетой аж до развала совка пока не появилась туалетная бумага.
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21.09.2021 18:14
+10
Після того як я попрацював на м"ясокомбінаті у молодості то я і в радянську "голодуху" на ковбасу ту "натуральну"років десять дивиться не міг! Зараз до м"яса додають соєвий порошок щоб зробить "варьонку" а при Союзі туди порошкову целюлозу додавали! Це говорить тобі людина що сама це робила - своїми руками!
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21.09.2021 18:22
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21.09.2021 17:57 Відповісти
Трепещите "безжалостные режимы" бульбаша, кима, х№йла и иже с ними. Вам будет противостоять "безжалостная дипломатия" беззубой демократии.
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21.09.2021 18:12 Відповісти
Байдєн, нє малчі, давай ПДЧ, нє тармазі
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21.09.2021 17:58 Відповісти
НАТО було створене на противагу Варшавского договору,совок розвалився і НАТО свою функцію виконало.В ******** реаліях треба створювати новий Війсково політичний блок під назвою "Міжмор*я".Де будуть країни Балтії,Польша,Україна,Словакія,Чехія,Молдова,Румунія,Грузія,Азербайджан та Турція,ну і звичайно Велика Британія.
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21.09.2021 20:04 Відповісти
Переведите зеленскому, желательно по буквам, иначе не поймет
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21.09.2021 17:58 Відповісти
-Альйо, єта байдєн? А єта наівєлічайчий лідєр і прєтєндєнт в нату.

-как на ×y|~|?
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21.09.2021 17:58 Відповісти
колись був старий український анекдот. Молодий сільський хлопець з Полісся, студент першого курсу дзвонить по міжміському звязку додому, і як завжди, номер на перший раз відповідає не той.

- Альо, матера ?

-як не матера ? а хто?

після відповіді запитує - Як к ё..... ні матері ?
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21.09.2021 18:14 Відповісти
Ти вже надипломатив.
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21.09.2021 17:58 Відповісти
Старенький уже
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21.09.2021 17:59 Відповісти
Думаешь помнит как и ты колбасу по 2.20?
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21.09.2021 18:06 Відповісти
Говорят по 2,20 была натуральная.Сейчас такой нету .
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21.09.2021 18:11 Відповісти
Ага. Говорят, что Олег Петрович ed2c8e0a вытирал свою жопу натуральной газетой аж до развала совка пока не появилась туалетная бумага.
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21.09.2021 18:14 Відповісти
Вы культурный человек.Сразу видно что вы не жили в совке
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21.09.2021 22:05 Відповісти
Після того як я попрацював на м"ясокомбінаті у молодості то я і в радянську "голодуху" на ковбасу ту "натуральну"років десять дивиться не міг! Зараз до м"яса додають соєвий порошок щоб зробить "варьонку" а при Союзі туди порошкову целюлозу додавали! Це говорить тобі людина що сама це робила - своїми руками!
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21.09.2021 18:22 Відповісти
Колбаса варёная "Докторская" (в % на 100 кг сырья):

Мясо говядина высший сорт без жил - 25
Мясо свинина полужирная лопатка - 75
Соль - 2
Сахар - 0,1
Селитра или Нитрит натрия - 0,03
Мускатный орех или Кардамон молотые - 0,03

Всё ,ничего лишнего.
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21.09.2021 22:09 Відповісти
"На заборе "Х**" написано а там дрова лежат!"

Чудо в пір"ї" - я на своїй темі рік тому (на прохання читачів) викладав рецепт саме ковбаси "докторської" А брав його з зошита , який випадково "лежав не в тому місці" і залишився у мене в руках Належав він технологу ковбасного цеху Багато там було різних рецептів різних ковбас та інших м"ясопродуктів От тільки там (крім основного рецепту) були поміточки олівцем - скільки додавать того, що в основному рецепті не вказувалося - казеїн технічний (його з "обрату" молочного виробляли і використовували для виробництва клею для паперу), порошок целюлози, борошно Якщо в ковбасу офіційно йшли добавки рослинного походження (наприклад перлова крупа в ковбаски "Дачні") то вказувалося , наскільки тої крупи можна було було додать більше, щоб ковбаса залишалась "їстівною"

"Старий мій, у подібних випадках, казав опоненту: "Те , що ти тільки жуєш, я вже давно переварив і висрав!"
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22.09.2021 04:53 Відповісти
Я тебе написал рецепт колбысы утверждённый ГОСТОм , а ты говоришь что это ерунда.И сам пишешь про какую то тетрадку которую кроме тебя никто не видел ,да и ты сам её не видел-придумал какую то ерунду .Вот как раз ты и подтвердил поговрорку про забор своей вымышленной тетрадкой 😂
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23.09.2021 15:59 Відповісти
"На заборе "Х**" написано - а там дрова лежат!" Якби у нас усе по ГОСТ робили, то нам-би в Союзі ОБХСС не потрібне було-б Я тобі написав, як в ті часи "схеми" провертали для крадіжок і випуску "лівої", необлікованої продукції А ти мені про ГОСТ торочиш Ти випадково не з "полум"яних комуністів"? Ну з тх що "Не могу поступиться принципами!"?
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23.09.2021 16:04 Відповісти
Женщины Афганистана очень рады такой бесхребетной политике старичка Байдена.
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21.09.2021 17:59 Відповісти
США не первые кто проиграл Афганистану войну.
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21.09.2021 18:00 Відповісти
А США вели войну в Афганистане??
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21.09.2021 18:06 Відповісти
Упали цены на бананы.
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21.09.2021 18:08 Відповісти
Не удивительно...сезон..
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21.09.2021 18:09 Відповісти
Сколько себя помню бананы всегда стоили 20 +- грн.
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21.09.2021 18:11 Відповісти
Пацак - это КАЦАП наоборот--дyмаешь слyчайно?))
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21.09.2021 18:08 Відповісти
ну да, стеб такой в моем нике
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21.09.2021 18:09 Відповісти
они бен ладена замочили и надо было после этого уходить..
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21.09.2021 18:08 Відповісти
Они в 2015 м и ушли...

Осталось 11 тысяч солдат для обучения этого афганского стада..
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21.09.2021 18:18 Відповісти
Меньше.. РФ в Украине не задействует авиацию, ВМФ, ракетные войска + ее военный контингент здесь не знаю какой но явно много меньше чем 11 тысяч если их даже миссия ОБСЕ не может там найти.. незаконных вооруженных формирований на Донбассе всего 30-40 тысяч.
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21.09.2021 18:45 Відповісти
_Весь "военный контингент", воюющий против Украины и оккупирующий наши территории - весь без исключения! - это войска расии. Шляпа!
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21.09.2021 21:43 Відповісти
Ну тогда 300 тысяч разбежавшихся афганских солдат вооруженных и обученных Америкой тоже можно называть войсками США
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21.09.2021 21:48 Відповісти
ПНХ!
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21.09.2021 22:15 Відповісти
пАчИму Украина еще не в НАТО?? (С)
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21.09.2021 18:00 Відповісти
А как же АУКУС?
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21.09.2021 18:01 Відповісти
теперь укус нато
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21.09.2021 18:03 Відповісти
не хотят связыватья с ******..
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21.09.2021 18:01 Відповісти
Здєсь можна прибараліцца, внукам хватит!
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21.09.2021 18:05 Відповісти
Сейчас безжалостная война равно апокалипсис.. ввиду наличия ядерного фактора.
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21.09.2021 18:02 Відповісти
Як у Афганістані?
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21.09.2021 18:03 Відповісти
безжалостной обеспокоенности!
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21.09.2021 18:07 Відповісти
Да , вот это Круто . Когда направят ресурсы на решение Проблем в Украине , а а в россии нечем будит отремонтировать наружный Туалет, то это и будит , -Безжалостная дипломатия .
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21.09.2021 18:07 Відповісти
Дипломатія не вирішить проблеми.Має бути той.хто може любому мордяку набити.І це робила США.Бо вона світовий поліцейський і гегемон.
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21.09.2021 18:08 Відповісти
Якщо США не буде світовий поліцейським,то хто тоді? Китайці,москалі?
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21.09.2021 18:09 Відповісти
Не выдержала Америка. Экономически не потянула войны по всей планете. Вот если бы Китай был населён необучаемыми биороботами, которые только производить способны, вот тогда всё шло бы как и раньше. А оно видишь во что Китай вырос...
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21.09.2021 18:10 Відповісти
І при чому хоче прийняти найдорожчий за всю історію законопроект на інфраструктури? Ти кацап чи просто ідіот?
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21.09.2021 18:18 Відповісти
Кто этот проект принимает? США? Так потому и принимает, что войны заканчивает. А то продолжила бы триллионы просаживать по всему миру.
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21.09.2021 18:30 Відповісти
Раніше США всі боялися.І совки і китайці і інші покидьки.А з такими лідерами,будуть дулі крутити і насміхатися.
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21.09.2021 18:11 Відповісти
Когда живодера называют убийцей- это нормально.
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21.09.2021 18:11 Відповісти
Но атомные подлодки для Австралии - это мощный дипломатический аргумент.
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21.09.2021 18:15 Відповісти
Дедушка всех напугал
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21.09.2021 18:16 Відповісти
Клоун
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21.09.2021 18:17 Відповісти
Последним сильным лидером Америки был Джордж Буш младший.. после него уже пошли уже такие что *ни рыба ни мясо*.
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21.09.2021 18:19 Відповісти
мы теперь безжалостно будем посылать всех на хер.....
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21.09.2021 18:23 Відповісти
Байден ещё больший ********, чем Трамп. Безжалостная дипломатия - очередной ******. Где он увидел "переломный этап истории"? Ну есть, как и были, очаги воинствующего идиотизма в виде исламистов и православных коммунистов. Их пытались "лечить". Получилось? Нужно просто тупо изолировать и игнорировать, а не строить отношения (экономические, политические, культурные), пускай строят своё светлое будущее по своим представлениям
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21.09.2021 18:25 Відповісти
"Я знаю,что демократия - это власть народа.После встречи с господином Рузвельтом я понял,что демократия - это власть американского народа"...

И.Сталин.
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21.09.2021 18:34 Відповісти
Будешь ежа пугать своей старой дряхлой жопой?
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21.09.2021 18:46 Відповісти
Все, всем писец.

Безжалостная обеспокоенность это вам не шубу в трусы заправлять.
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21.09.2021 19:59 Відповісти
Президент Джо Байден считает, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США. -вместо американских авианосцев ,подлодок безжалостно на лодках из пенопласта таскать дипломатов а вместо самолетов невидимок запускать их на надувных шарах в сторону врага.(дипломатия)
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21.09.2021 20:37 Відповісти
Люблю "Цензор" за дотепні коментарі.
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21.09.2021 22:15 Відповісти
 
 