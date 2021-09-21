Ми завершуємо період безжальної війни і відкриваємо нову еру безжальної дипломатії, - Байден

США після виведення військ з Афганістану відкривають еру "безжальної дипломатії" замість "безжальної війни". Президент Джо Байден вважає, що військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це Байден заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

За його словами, США мають намір дивитися в майбутнє, а не "продовжувати вести війни минулого", оскільки на сьогодні світ перебуває на переломному етапі історії.

"Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші погляди на те, щоб направити ресурси на вирішення проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього", - зазначив Байден.

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Він уточнив, що світ має зосередитися на перемозі над пандемією COVID, вихід з кліматичної кризи і формуванні нових правил в світовій торгівлі, технологіях і протидії загрозам тероризму.

"Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані, і в міру того, як ми завершуємо цей період безжальної війни, ми відкриваємо нову еру безжальної дипломатії - використання сили нашої допомоги в цілях розвитку нових способів інвестувати у натхнення людей по всьому світу, оновлення і захист демократії", - додав Байден.