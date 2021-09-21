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Новини Політика України
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Трускавець (81) Слуга народу (2544) Радуцький Михайло (276)

В "Слузі народу" не підтверджують інформації ЗМІ про нове навчання нардепів у Трускавці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький спростував інформацію в ЗМІ, що президент Володимир Зеленський хоче знову провести навчання нардепів СН в Трускавці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua.

"А хто вам сказав, що він (президент Володимир Зеленський, – ред.) має зібрати? А я не знав, що "Українська правда" – це вже офіційний орган президента України. Я – член політради партії "Слуга народу" і я вперше про це чую. Я не можу вам коментувати те, чого не існує. Де взяла "Українська правда" цю інформацію – це краще, що б вона це прокоментувала. Перебуваючи в політраді партії, як ви вважаєте, якби це обговорювалось, я б знав?" – зазначив він.

Радуцький додав, що його колеги, почувши про це, теж здивувалися такій інформації.

"Вони (нардепи від "Слуги народу", – ред.) сміються й кажуть, коли ми в Трускавець ідемо? Ніхто про це не чув", – зауважив він.

Нардеп наголосив, що важливо довіряти тій інформації, яку подають пресслужба партії "Слуга народу" чи Офіс Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ

Нагадуємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про нібито нову навчання в Трускавці для "слуг народу" з ініціативи Зеленського. Джерела нібито повідомили, що на зустрічі "відбудеться велика розмовапро майбутнє, в тому числі про кадрові рішення".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
А кто вам сказал, что он президент (Владимир Зеленский ред.)?

Вот правильный вопрос.
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21.09.2021 18:07
+5
А если таки осел соберет свое стадо в Трускавце...ты скот признаешь что ты балабол и вор??
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21.09.2021 18:08
+5
Чему еще Слуги наркомана будут учиться в новом сезоне сериала:

Анал - как правильно и красиво.

Минет полицейским - как правильно и красиво.

За рулем под кайфом - как правильно и красиво.

Врать везде и постоянно - как правильно и красиво.

Воровать и брать взятки - как правильно и красиво.

Ублажать своих хозяев олигархов - как правильно и красиво.

Совершать государственную измену - как правильно и красиво.
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21.09.2021 18:13
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Так а смысл? Всеравно мозгов нет, одни понты.
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21.09.2021 18:07 Відповісти
А всё началось с курсов повышения квалификации дегенератов в Трускавце.
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21.09.2021 18:18 Відповісти
А кто вам сказал, что он президент (Владимир Зеленский ред.)?

Вот правильный вопрос.
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21.09.2021 18:07 Відповісти
самое ценное всегда между строк читается ))))))
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21.09.2021 18:39 Відповісти
"...здоровье нации" и слуги народа - как то не стыкуется .
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21.09.2021 18:08 Відповісти
А если таки осел соберет свое стадо в Трускавце...ты скот признаешь что ты балабол и вор??
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21.09.2021 18:08 Відповісти
ЗЕнедоумкам Трускавець не допоможе. Не всі після навчання п"яти років в універах розумними виходять. А за тиждень з весільних фотографів політиків не зробити. Лише недоумки.
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21.09.2021 18:26 Відповісти
На кнопки в ВР "слуги народу" нажимати навчились. Наступна сессія навчання - гра різними причинними місцями на роялі.
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21.09.2021 18:08 Відповісти
И занятие **********, - метание котлет на короткие дистанции, переворот на правый бок и жим на оба глаза. Место проведения - буфет и зала Рады. Доставка котлет - ресторан "Велюр".
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21.09.2021 18:27 Відповісти
Нужно , - В принципе , раньше учится в Школе , а не на горбу Украинского народа и пропивать заработанные налогообложение. И не набирать всех подряд и неуч . А то такое впечатление , что все такие Незграбные .
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21.09.2021 18:12 Відповісти
Я - член политсовета партии "Слуга народа". Ничего пошлого не хочу сказать но, черт побери, как теперь называть Бедумную?
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21.09.2021 18:13 Відповісти
Та и весь веселый зеленый зоопарк. Их надо в поликлинику сдать для опытов)))
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21.09.2021 18:43 Відповісти
Чему еще Слуги наркомана будут учиться в новом сезоне сериала:

Анал - как правильно и красиво.

Минет полицейским - как правильно и красиво.

За рулем под кайфом - как правильно и красиво.

Врать везде и постоянно - как правильно и красиво.

Воровать и брать взятки - как правильно и красиво.

Ублажать своих хозяев олигархов - как правильно и красиво.

Совершать государственную измену - как правильно и красиво.
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21.09.2021 18:13 Відповісти
Дурака учить, только портить.
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21.09.2021 18:13 Відповісти
Да и осел останется ослом, хотя осыпь его звездами...
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21.09.2021 18:30 Відповісти
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21.09.2021 18:37 Відповісти
Після Трускавця вони виходять ще тупішими...Нафтуся наполовину з водярою на них так діє,а ще коли в одному місці збирається стільки збоченців,бандитів,злодіїв та дебілів то ці якості один одному передаються...Так що готуймося почути нову серію про "анал-табу,надувних баб,елітних песиків" і тому подібних бздур...
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21.09.2021 18:28 Відповісти
То шо, "зеаспірантури" не буде?
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21.09.2021 18:28 Відповісти
Та проведе мастер-клас новоспечений кандидат наук, на місці, чого лишній раз КОВІД розвозити.
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21.09.2021 18:36 Відповісти
До тупих "Ворогів народу" не доходить що УП їх тролить.
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21.09.2021 18:34 Відповісти
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21.09.2021 18:36 Відповісти
Бігборди до "Великого будівництва". Доплакався Вірастюк що мало реклами.
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21.09.2021 18:38 Відповісти
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21.09.2021 18:46 Відповісти
ну ..если такой всезнающий...а скажи-ка нам... - была или труха-недоказуха))) за рулем? )))
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21.09.2021 18:42 Відповісти
Та над этим вопросом ломают головы лучшие "светила" юриспруденции на протяжении месяца - тайна бориспольской трассы.
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21.09.2021 18:51 Відповісти
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21.09.2021 19:24 Відповісти
Стільки тупих не учи,все рівно тільки бюджет розпиляти й дається.
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21.09.2021 18:54 Відповісти
Вот так обсуждаешь новость, обсуждаешь, и всё коту под хвост...

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21.09.2021 18:57 Відповісти
А зачем им учиться? Деньги в конвертах брать научились,сильно грамотного Разумкова скоро выгонят и пойдет житуха..
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21.09.2021 19:04 Відповісти
В Трусквці шлунки лікують, а не голови. Хіба.....можна припустити, що в СН думають шлунками-тоді оправдано.
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21.09.2021 19:08 Відповісти
 
 