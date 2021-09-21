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Зеленський (17522) Канада (1509) Трюдо Джастін (287)

Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах, очікує з візитом у Києві

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах, очікує з візитом у Києві

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою на парламентських виборах і чекає його з візитом у Києві.

"Вітаю Джастіна Трюдо з перемогою на виборах. Упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься. Чекаю свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом", - написав Зеленський у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Правляча Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемогла на парламентських виборах. Вибори в Канаді відбулися 20 вересня. Про позачергові вибори Трюдо оголосив 15 серпня.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Зебілів при баризі не влаштовував цукор по 12. Хуже нібудіт сказали лошари і тепер купують по 30.
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21.09.2021 19:01
+6
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21.09.2021 18:55
+6
ЗЕ в своих видениях друг всем, все его знают и конечно же уважают.

А в реале ЗЕ в Вашингтоне дарят книгу про черепно-мозговую травму.
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21.09.2021 19:05
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Клован в кроссовках и пиджаке, ты еще не понял что своими безумными твитами портишь нормальным людям их политическую карьеру?
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21.09.2021 18:51 Відповісти
Русня всегда в курсах про голубых?
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21.09.2021 19:11 Відповісти
Русские пидварасы всех вокруг считают своими конкурентами на свою историческую однополую идентичность.
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21.09.2021 19:23 Відповісти
Фактически, это единственное достижение мокшанских ********* в информационной войне, потому что остальные попытки что-то сделать руками показали, что у кацапов руки растут не просто из жопы, а, наоборот, в жопу - пальцами внутрь. И оперировать они могут только внутри собственной жопы. Поскольку рук нет - им приходится пользоваться ногами. То есть набигаться и таптать, периодически наступая себе на яйца.
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21.09.2021 19:27 Відповісти
Серхио, не путай ЛГБТ с рабсейскими пидварасами. А вообще мне поф на эти радужные марши, они беспокоят только латентных пидварасов. Да, Серхио, может тебя тоже надо подозревать?
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21.09.2021 19:42 Відповісти
Это мокшанскицй селигерский пионер, скорее всего. Они такие ********, идейные и невменяемые в бытовой инициативе.
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21.09.2021 19:45 Відповісти
Мокшанская свинособака. кто такие руССкие?
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21.09.2021 19:43 Відповісти
Свинособака, то там у тебя в ванной? Неужели член? )))
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21.09.2021 19:52 Відповісти
многие канадцы его не любят, и это если мягко сказать
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21.09.2021 19:37 Відповісти
Пусть зеленая шмаркля не гомосеков поздравляет, а ответит почему пенсионеров геноцидят в Украине? Что за беспредел? Что за пенсии копеечные, непрожиточные? Вообще опухли что творят. Почему зеленые сатанисты повышают пенсии только определенным возрастам? Почему делят пенсов на возраста? Что это за дележка и разделение? Даже при Януковиче все пенсионеры получали повышение, все возраста, никого не делили. И повышали каждый квартал. А сейчас что за хрень такая? То с 85 лет повышают, то в 75, то с 65, то со стажем, то еще придумывают какой -то отбор, все выгадывают, чтобы меньше платить и чтобы пенсионеры скорее вымирали. А другие возраста не люди? Поедьте в Норвегию и посмотрите какие там пенсии и пенсионный фонд уже лопается от денег, а вы, идиоты, сидите и только в носу ковыряетесь уже третий год, скоты. Чтоб вы повыздыхали, зеленые жабы, чтоб не дожили до своих пенсий и чтоб вы были прокляты во веки веков.
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21.09.2021 19:10 Відповісти
Такой вопрос - откуда деньги брать? задают только слабоумные. Миллиарды гривен уходят из Украины ежемесячно и воруются коррупцией миллиарды еженедельно.
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21.09.2021 19:53 Відповісти
Только вот звонить Трюдо в прошлый раз пришлось просить Эрдогана. А то он от "величайшего" звонки не принимал.
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21.09.2021 18:52 Відповісти
Привітав Канадію, а яка там столиця так і не знає.
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21.09.2021 18:54 Відповісти
Коли в Ужгород приїхав гідрант і розповів, що Ужгород, виявляється, на кордоні зі Словенією. Підручники географії та земний шарік треба срочно підправити, бо і Торонто-столиця Канади і Ужгород-на кордоні зі Словенією. наркоман препіЗЕдент же ж краще має знати,шо і де)

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21.09.2021 19:00 Відповісти
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21.09.2021 18:55 Відповісти
Зебілів при баризі не влаштовував цукор по 12. Хуже нібудіт сказали лошари і тепер купують по 30.
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21.09.2021 19:01 Відповісти
Нехай ккпують смоктунці "Рошен". Вони дешевші за цукор. 😁Не інакше, як Порошенко дешевий цукор скупив і тепер демпінгує цукерками. 😊 Зебіли, я правий?
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21.09.2021 19:26 Відповісти
Канада наш естественный союзник по многим критериям.
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21.09.2021 18:59 Відповісти
Ну є ж ще Литва в Польща під боком.
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21.09.2021 19:06 Відповісти
"Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом."

Хммм.... А давно гринпоц с Трюдо дружит?Или киздит как обычно?
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21.09.2021 19:02 Відповісти
ЗЕ в своих видениях друг всем, все его знают и конечно же уважают.

А в реале ЗЕ в Вашингтоне дарят книгу про черепно-мозговую травму.
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21.09.2021 19:05 Відповісти
Ха..В Вашингтоне не знали,что гринпоц работает не головой.У него другой рабочий орган,которым он думает играет.Ему нужно было подарить книгу "Лечение гонореи".
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21.09.2021 19:20 Відповісти
Как обычно.
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21.09.2021 19:11 Відповісти
Как обычно
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21.09.2021 19:12 Відповісти
Ну так заедь поздравь другана. Там не далеко. Заодно и по шаурмятням канадским прошвырнешся, понюхаешь канадский лист.
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21.09.2021 19:08 Відповісти
Не накликайте канадцям біду.
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21.09.2021 19:15 Відповісти
Чем заманивал к нам? Соло на пианино обещал исполнить?
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21.09.2021 19:10 Відповісти
Трюдо хоч знає кому він друг?
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21.09.2021 19:13 Відповісти
коли голосували за членів СБ ООН голос України був вирішальним. Коняра з Небензею топили за Нідерланди. Трюдо звонив Зелі, ну той подякував і пообіцяв, а Єрмак проголосував за Нідерланди. А тепер хвалькує, що Т рюдо його найліпший друг. Але говорять через посередників. Ну а про книгу, подаровану в Америці, то це буде додаток до піаніни.
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21.09.2021 19:13 Відповісти
Етнічний француз Трюдо, народжений у Канаді!!! виглядає більшим українцем, ніж етнічний єврей Зєлєнскій, народжений в Україні. Канадійські українці можуть пишатися своїм прем'єром на відміну від українців-автохтонів, яким пишатися немає ким.
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21.09.2021 19:22 Відповісти
Етнічний француз Трюдо більший українець, ніж ті українці, які повтікали звідси, та сидячи за океаном серуть як на Трюдо, так і на нашу Україну. Канадійські українці дуже незадоволені тим, як у Канаді все погано, а Трюдо для них взагалі ворог. Звичайно, що не всі такі хворі на голову, сподіваюсь є і нормальні.
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21.09.2021 19:59 Відповісти
молодец. всё правильно.
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21.09.2021 20:27 Відповісти
"Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом"

Скажи мене кто твой друг и я скажу кто ты .(c)
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21.09.2021 20:29 Відповісти
612 млн спустив, щоб отримати той же результат: свій третій міноритарний уряд. Аж на 3 мандати більше стало. Так влади хотілося, тільки опитування виявилися з брехливими результатами. Давай, транжир далі, більше ж нічого не вмієш.
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21.09.2021 21:00 Відповісти
 
 