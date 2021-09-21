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Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах, очікує з візитом у Києві
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою на парламентських виборах і чекає його з візитом у Києві.
"Вітаю Джастіна Трюдо з перемогою на виборах. Упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься. Чекаю свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом", - написав Зеленський у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Правляча Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемогла на парламентських виборах. Вибори в Канаді відбулися 20 вересня. Про позачергові вибори Трюдо оголосив 15 серпня.
Топ коментарі
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+6 Герхард
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Хммм.... А давно гринпоц с Трюдо дружит?Или киздит как обычно?
А в реале ЗЕ в Вашингтоне дарят книгу про черепно-мозговую травму.
думаетиграет.Ему нужно было подарить книгу "Лечение гонореи".
Скажи мене кто твой друг и я скажу кто ты .(c)