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Новини За кордоном
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Прем'єр Польщі Моравецький: "Північний потік-2" дає Путіну додаткові інструменти для шантажу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр Польщі Моравецький:

Проєкт "Північний потік-2" - стратегічна помилка, адже він дає Путіну можливість шантажувати Європу цінами на газ.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Проект "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу Газпрому та Владіміру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу; зростання цін на газ підтверджує наші побоювання", - заявив у вівторок прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький.

Прем'єр-міністр підкреслив, що "він, очевидно, якнайгірше оцінює" німецько-російський проект. Він підкреслив, що газопровід збільшує геополітичний ризик у нашому регіоні. "Ось чому ми були дуже гучним противником цього проекту, і протягом тривалого часу наша стратегія здавалася найбільш правильною, і вона була правильною до самого кінця", - зазначив він.

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"Ми відстоюємо польські інтереси, і збільшення можливостей шантажу від російської сторони не в інтересах Польщі. Я вважаю, що це також не в інтересах Німеччини, Чехії, Словаччини чи Угорщини, не кажучи вже про Україну, Литву, Латвію та Естонію, Швецію чи Данію. Але, на жаль, цей німецько-російський альянс, який був закріплений у формі вже завершеного проекту "Північний потік-2", був дуже жорстоким і жорстоко ставився до інтересів інших країн", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що зростання цін на газ доводить правильність його побоювань.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
и это доказано паникой в последние 10 дней и рекордной спекуляцией на газовом рынке...
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21.09.2021 20:13
+2
Козак Байден пришел порядок навел.
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21.09.2021 20:29
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и это доказано паникой в последние 10 дней и рекордной спекуляцией на газовом рынке...
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21.09.2021 20:13 Відповісти
Сьогодні виконуючий директор нак нафтогаз України сказав , що собівартість українського газу 1 грн. . Вам потрібно пояснювати хто грабує українців.У дев'ятнадцятому році управлінню виплатили 343 млн. грн , у 18 - 717 .Пояснювати хто грабує українців чи ні.
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21.09.2021 21:05 Відповісти
кожні 2-3 роки знаходиться хтось розумний і чесний (особливо перед виборами) хто заявляє про мізерні ціни на газ українського видобутку , його достатність і доступність...і на цьому все... далі заяв щось ніяк не йде....так хто грабує українців ? а хто навіює марення...?
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21.09.2021 21:34 Відповісти
Козак Байден пришел порядок навел.
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21.09.2021 20:29 Відповісти
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21.09.2021 20:34 Відповісти
Польше и Украина может серьезно на.рать на газпром, если откажутся от их газа, а отказаться они смогут если штати или Норвегия заполнят потребности, нужно искать партнеров в Швеции или Дании или Германии или Турции
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21.09.2021 20:39 Відповісти
Украине нужно наращивать собственную добьічу...
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21.09.2021 20:44 Відповісти
Сьогодні виконуючий директор нак нафтогаз України сказав , що собівартість українського газу 1 грн. . Вам потрібно пояснювати хто грабує українців.У дев'ятнадцятому році управлінню виплатили 343 млн. грн , у 18 - 717 .Пояснювати хто грабує українців чи ні.
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21.09.2021 21:03 Відповісти
Реально думаючі про свій народ це поляки.
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21.09.2021 20:53 Відповісти
А где американский и катарский СПГ? Газпром мешает? ))
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21.09.2021 21:13 Відповісти
Взагалі не бачу проблеми з "шантажем". Німці в будь який момент просто закручують кран і посилають ********* в далеку еротичну подорож.
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21.09.2021 21:32 Відповісти
Та ні, якого шантажу? Толерантість, терпимістьі людяність. Квіточки проти війни. Ми переможемо!
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21.09.2021 21:45 Відповісти
 
 