Росіяни їздять у спеціальні тури в Сербію і Німеччину для вакцинації схваленим ВООЗ препаратом від COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У РФ туроператори почали пропонувати російським туристам вакцинні тури за кордон, щоб зробити щеплення препаратом, схваленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Невизнання російських вакцин від коронавірусу ВООЗ стимулює окремі категорії росіян шукати можливості зробити щеплення препаратом, що дає можливість подорожувати в більшість країн світу. Серед найпопулярніших країн для вакцинних турів - Сербія і Німеччина.
Найбільшим попитом у туристів користуються вакцинні тури в Сербію. Країна безкоштовно вакцинує іноземних громадян препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca і Sinopharm. Крім того, цей напрямок для росіян безвізовий, є регулярне авіасполучення. Вартість 3-денного туру без перельоту починається від 21 тис. рублів на людину, з перельотом - від 50 тис. рублів,
Вакцинний тур до Німеччини обійдеться туристу значно дорожче. Так, щеплення Pfizer / Biontech в Мюнхені обійдеться в 580 євро з людини або 50 тис. рублів за одну дозу (необхідно два щеплення). Щеплення Johnson & Johnson в Баден-Бадені - 870 євро з людини або 75 тис. рублів (потрібне одне щеплення). Додатково оплачуються послуги перекладача - від 60 євро на годину (мінімум дві години). Також буде потрібно оплатити переліт і проживання.
Нагадуємо, минулого тижня представники ВООЗ заявили про припинення заявки Росії на схвалення "Спутника V" до проведення нової інспекції заводу виробника. При цьому строки для завершення оцінки та реєстрації вакцини не називаються.
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https://ru.euronews.com/2021/04/17/sputnik-v-tour-from-germany
Из речи Роксаны Кампферман:
"...Год спустя на мой имейл пришло сообщение от некоего русского. Он написал, что обменял на чёрном рынке свой мопед на айпад. Но когда он его включил он увидел сообщение на экране о том, что айпад заблокирован и был указан мой имейл.
Он просил сообщить ему мой пароль, чтобы он мог разблокировать айпад. К имейлу он прикрепил фотографию. Это был айпад моего отца. Я его заблокировала в первые недели после того, как был сбит самолёт.
Несмотря на то, что гаджет упал с высоты 10 километров экран был целый.
Ещё одна пощёчина, опять нужны были огромные душевные силы, чтобы с этим справиться. Нам с сестрой помогало то, что мы переходили на черный юмор, включали автопилот.
В конце концов, после долгой переписки по имейлу и с помощью офицеров по связям с семьями мы получили этот айпад обратно. К сожалению, все данные были стёрты."
апрeль 2021 :
1000 евро за вакцинацию российским препаратом "Спутник V" - столько стоит пакетный тур, который купили 50 жителей Германии. На днях они прилетели из Франкфурта в Москву за первым компонентом вакцины от коронавируса. Три ночи в гостинице, визит в частную клинику и экскурсии по столице, свободной от строгих санитарных ограничений.
больше поверю что им заплатили чтобы они прилетели))
(учитывая что у себя они бесплатно бы привились
хотя может это "русские" немцы, которые репатрианты с поволжья?
многие из которых только и рашаТиВи смотрят и по немецки еле еле шпрехают)
Власти Германии пока не будут признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским «Спутником V», поскольку препарат еще не допущен для использования в Евросоюзе. Об этом журналистам заявил на брифинге представитель минздрава ФРГ в понедельник, 28 июня.
https://iz.ru/1185239/2021-06-28/v-germanii-otkazalis-schitat-vaktcinirovannymi-privitykh-sputnikom-v