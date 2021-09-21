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Росіяни їздять у спеціальні тури в Сербію і Німеччину для вакцинації схваленим ВООЗ препаратом від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росіяни їздять у спеціальні тури в Сербію і Німеччину для вакцинації схваленим ВООЗ препаратом від COVID-19

У РФ туроператори почали пропонувати російським туристам вакцинні тури за кордон, щоб зробити щеплення препаратом, схваленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Невизнання російських вакцин від коронавірусу ВООЗ стимулює окремі категорії росіян шукати можливості зробити щеплення препаратом, що дає можливість подорожувати в більшість країн світу. Серед найпопулярніших країн для вакцинних турів - Сербія і Німеччина.

Найбільшим попитом у туристів користуються вакцинні тури в Сербію. Країна безкоштовно вакцинує іноземних громадян препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca і Sinopharm. Крім того, цей напрямок для росіян безвізовий, є регулярне авіасполучення. Вартість 3-денного туру без перельоту починається від 21 тис. рублів на людину, з перельотом - від 50 тис. рублів,

Вакцинний тур до Німеччини обійдеться туристу значно дорожче. Так, щеплення Pfizer / Biontech в Мюнхені обійдеться в 580 євро з людини або 50 тис. рублів за одну дозу (необхідно два щеплення). Щеплення Johnson & Johnson в Баден-Бадені - 870 євро з людини або 75 тис. рублів (потрібне одне щеплення). Додатково оплачуються послуги перекладача - від 60 євро на годину (мінімум дві години). Також буде потрібно оплатити переліт і проживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із жовтня Індія відновить експорт вакцин проти коронавірусу, - міністр охорони здоров'я країни

Нагадуємо, минулого тижня представники ВООЗ заявили про припинення заявки Росії на схвалення "Спутника V" до проведення нової інспекції заводу виробника. При цьому строки для завершення оцінки та реєстрації вакцини не називаються.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Тупые кацапы, спутник 5 себе в задницу можете теперь засуньте.
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21.09.2021 20:29
+5
ОРУУУУУУ
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21.09.2021 20:30
+5
Паломники.
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21.09.2021 20:31
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Тупые кацапы, спутник 5 себе в задницу можете теперь засуньте.
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21.09.2021 20:29 Відповісти
так на початку вакцинацii русскiє такими самe турами iздили на парашку уколотися шмуртядком 5
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21.09.2021 21:33 Відповісти
ОРУУУУУУ
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21.09.2021 20:30 Відповісти
Паломники.
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21.09.2021 20:31 Відповісти
а кацапи з нiмччин так само iздили на парашку за шмурдяком
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21.09.2021 21:34 Відповісти
В них там велика дружба. Але на безпечній для германців відстані
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22.09.2021 00:27 Відповісти
как-то не "скрепно" получается..
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21.09.2021 20:32 Відповісти
скрепы для нищих лохов
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21.09.2021 20:33 Відповісти
1000 евро за вакцинацию российским препаратом "Спутник V" - столько стоит пакетный тур, который купили 50 жителей Германии. На днях они прилетели из Франкфурта в Москву за первым компонентом вакцины от коронавируса. Три ночи в гостинице, визит в частную клинику и экскурсии по столице, свободной от строгих санитарных ограничений.

https://ru.euronews.com/2021/04/17/sputnik-v-tour-from-germany
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21.09.2021 21:38 Відповісти
Да то потомки недобитых фашистов приехали к братскому народу за добавкой.
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21.09.2021 22:35 Відповісти
Изменники! Предатели! Нисраваплавным колются!
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21.09.2021 20:34 Відповісти
Вяличие оно такое
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21.09.2021 20:34 Відповісти
Сёстры Кампферман потеряли в сбитом MH17 обоих родителей, которым было по 55 лет.

Из речи Роксаны Кампферман:

"...Год спустя на мой имейл пришло сообщение от некоего русского. Он написал, что обменял на чёрном рынке свой мопед на айпад. Но когда он его включил он увидел сообщение на экране о том, что айпад заблокирован и был указан мой имейл.

Он просил сообщить ему мой пароль, чтобы он мог разблокировать айпад. К имейлу он прикрепил фотографию. Это был айпад моего отца. Я его заблокировала в первые недели после того, как был сбит самолёт.

Несмотря на то, что гаджет упал с высоты 10 километров экран был целый.

Ещё одна пощёчина, опять нужны были огромные душевные силы, чтобы с этим справиться. Нам с сестрой помогало то, что мы переходили на черный юмор, включали автопилот.

В конце концов, после долгой переписки по имейлу и с помощью офицеров по связям с семьями мы получили этот айпад обратно. К сожалению, все данные были стёрты."
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21.09.2021 20:34 Відповісти
Это стимулирует туроператоров зарабатывать бабки, есть спрос - есть предложение
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21.09.2021 20:35 Відповісти
https://ru.euronews.com/2021/04/17/sputnik-v-tour-from-germany

апрeль 2021 :
1000 евро за вакцинацию российским препаратом "Спутник V" - столько стоит пакетный тур, который купили 50 жителей Германии. На днях они прилетели из Франкфурта в Москву за первым компонентом вакцины от коронавируса. Три ночи в гостинице, визит в частную клинику и экскурсии по столице, свободной от строгих санитарных ограничений.
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21.09.2021 21:40 Відповісти
какие то странные очень немцы)
больше поверю что им заплатили чтобы они прилетели))
(учитывая что у себя они бесплатно бы привились
хотя может это "русские" немцы, которые репатрианты с поволжья?
многие из которых только и рашаТиВи смотрят и по немецки еле еле шпрехают)
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21.09.2021 22:39 Відповісти
так цe ж кацапи з нiмцькими паспортами. хоча є bагато приєпашeних чистих нiмцiв.
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21.09.2021 22:42 Відповісти
что бы привиться шмурдяком нужно быть полным дураком, таких (немцев) пол Крыма с ФСБшными пенсиями.
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22.09.2021 12:48 Відповісти
но чтото пошло нe так:

Власти Германии пока не будут признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским «Спутником V», поскольку препарат еще не допущен для использования в Евросоюзе. Об этом журналистам заявил на брифинге представитель минздрава ФРГ в понедельник, 28 июня.

https://iz.ru/1185239/2021-06-28/v-germanii-otkazalis-schitat-vaktcinirovannymi-privitykh-sputnikom-v
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21.09.2021 21:41 Відповісти
Їх треба колоти ціанідом калію прямо на кордоні. Так буде краще і для них, і для світу в цілому.
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21.09.2021 21:27 Відповісти
Стиц пердиц, а как же целое семейство хваленных спутников.
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21.09.2021 21:34 Відповісти
Терпилы конченые. Как сорняки растут. Хоть дерьмо жрать заставят, все равно выживут.

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22.09.2021 00:25 Відповісти
От же ж сцуки хитрі. А хто їх туди пускає не щеплених? Як вони прориваються у Німеччину? В Італію можна через Грецію потрапити. Кацапки так за заможними італійцями зараз через Грецію їдуть. Б
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22.09.2021 00:33 Відповісти
Я не знаю, що відбувається після оновлення на сайті, але літеру «Б» я не нажимала, звідки вона взялася я не знаю.
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22.09.2021 00:35 Відповісти
 
 