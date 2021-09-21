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Глава Міноборони Таран розповів про плани на оборонний бюджет-2022: Флот, реактивні системи залпового вогню, роботу над ракетним щитом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Міноборони Таран розповів про плани на оборонний бюджет-2022: Флот, реактивні системи залпового вогню, роботу над ракетним щитом

Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що ініціатива президента Володимира Зеленського про збільшення оборонного бюджету-2022 значно посилить обороноздатність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ця ініціатива Президента України-Верховного Головнокомандувача дасть можливість втілити важливі довгострокові програми у сфері оборони. Серед іншого, Міноборони отримає фінансування розвитку ракетного озброєння, Військово-Морських Сил Збройних Сил України та нових наукових та дослідно-конструкторських робіт в сфері високих технологій", - заявив Таран.

За його словами, для потреб ВМС ми продовжимо програму будівництва кораблів класу "корвет" та забезпечимо постачання протикорабельного ракетного комплексу "Нептун", а також активізуємо роботу над розробленням ракетного комплексу корабельного базування, крім того продовжиться модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Зазначається, що в 2022 році Міноборони отримає можливість вести роботу над створенням вітчизняного ракетного щита. Передусім йдеться про відновлення роботи над оперативно-тактичним комплексом "Сапсан".

На початок наступного року розраховуємо завершити роботу над створенням високоточної ракети "Вільха" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення фінансування сектору безпеки і оборони до 5,95% ВВП

Крім того, планується прийняття на озброєння нового реактивного снаряду "Тайфун-1" до реактивної системи залпового вогню "Верба" та доведення реактивної системи залпового вогню проекту "Буревій" з використанням боєприпасу "Тайфун-2".

Також наголошується, що серед іншого буде збільшено фінансування наукових та дослідно-конструкторських розробок у сфері високих технологій, до яких будуть залучені науково-технічні центри Національної академії наук України та підприємства Державного космічного агентства України.

"Це тільки частина багатьох практичних кроків зі зміцнення обороноздатності нашої країни, реалізувати які дозволить ініціатива Президента України про збільшення оборонного бюджету-2022", - заявив Таран.

Контроль Президента за станом справ у секторі безпеки і оборони дає підстави розраховувати на значний прогрес у питанні розбудови воєнних спроможностей України".

Читайте також: Таран: У 2022 році на безпеку й оборону вперше буде виділено рекордну суму

Нагадаємо, 17 вересня Рада національної безпеки і оборони України проголосувала за збільшення оборонного бюджету країни в 2022 році з 5,93% до 5,95% від ВВП.

20 вересня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про пропозиції до проєкту Закону України" Про Державний бюджет України на 2022 рік "за статтями, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
плохое питание, вонючая тушенка, гнилые овощи, довольные Таран и Ермак..
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21.09.2021 20:53
+9
тактика проЗЕсцарського оточення - не чути про проблеми, які сьогодні терзають армію у тому числі, а нести пургу обіцянок на майбутнє , коли гроші виділять а вони знову не підуть на армію.
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21.09.2021 20:50
+8
Вони виконують завдання поставлене перед ними їх командуванням. Розвалюють армію супротивника.
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21.09.2021 20:57
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тактика проЗЕсцарського оточення - не чути про проблеми, які сьогодні терзають армію у тому числі, а нести пургу обіцянок на майбутнє , коли гроші виділять а вони знову не підуть на армію.
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21.09.2021 20:50 Відповісти
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21.09.2021 20:53 Відповісти
Ага. Вы об этом врали и в 2019 и в 2020. Только вот денег на ракетный щит не дали от слова совсем. Одно бла-бла-бла для лохов. Вы хоть долги военным и заводам верните для начала.
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21.09.2021 20:52 Відповісти
плохое питание, вонючая тушенка, гнилые овощи, довольные Таран и Ермак..
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21.09.2021 20:53 Відповісти
Вони виконують завдання поставлене перед ними їх командуванням. Розвалюють армію супротивника.
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21.09.2021 20:57 Відповісти
Зачетно лизнул совковый генерал. Сейчас на эти 0,02% не то что "Купол", а "Кумпол" закажем...
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21.09.2021 20:55 Відповісти
Бл...дь, на кого рассчитаны такие заявления?
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21.09.2021 21:03 Відповісти
на 73%
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21.09.2021 21:37 Відповісти
Не спешите с наполеоновскими планами на 2022-й. Надо ещё подробно отчитаться за сделанное в 2021-м, чтобы у нас планы не затеняли нынешнее безделье и всё это на фоне 100-тысячной группировки "братишек" у наших границ
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21.09.2021 21:07 Відповісти
а чем ответит верещучка?
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21.09.2021 21:22 Відповісти
ПКР Нептун бы уже стоял бы на боевом дежурстве если бы не73% повершивших бабушке бене
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21.09.2021 21:23 Відповісти
верим! абищайте дальшы....
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21.09.2021 21:36 Відповісти
То б то і надалі Україна буде захищатися палками.
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21.09.2021 21:58 Відповісти
а цього року і позатого року що заважало? Крадівництво?
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21.09.2021 22:17 Відповісти
Змагаються хто круче розповість про "Нью Васюки". А правда в тому, що придбано для ЗСУ у 2017 - 3673 одиниць військової техніки, 2018 - 4900 ОВТ, 2019 році 4876 ОВТ, 2020 - 303 ОВТ. В 16 раз менше!!! А в цьому році для кількості будуть набої рахувати. Хоча і їх армії не дають.
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21.09.2021 23:05 Відповісти
Ага. Так же как топливо для армии в этом году- только в конце августа подписали контракт о закупке. Впервые в этом году. Дальше можно не продолжать.
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22.09.2021 08:51 Відповісти
 
 