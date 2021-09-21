Батько "пермського стрілка" Бекмансурова воював на Донбасі в складі російських окупаційних сил, - сусід
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Чоловік "заробляє війною" ще починаючи з чеченської кампанії.
Про це сусід сім'ї Бекмансурових розповів на умовах анонімності російському виданню "Знак", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", - розповів чоловік.
За його словами, майбутній "пермський стрілок" з дитинства бачив зброю: "кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти". "38 тис. рублів на рушницю, з яким Бекмансуров прийшов сьогодні до університету, - продовжив співрозмовник, -дали йому влітку "власні батьки". "Вони з однокласником Володею їздили влітку всі разом на полігон пристрілювати її", - додав співрозмовник.
Мати Тимура Бекмансурова, за словами сусіда, "якийсь великий керівник".
Зазначимо, що посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, написав на своїй сторінці в Twitter: "Батько стрілка з пермської школи був найманцем на Донбасі, де вбивав українців. Така ось російська династія".
Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 28 дістали поранення.
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https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
типичная русская забава-от отца-детям
лишь бы кого стрелять
Хорошо, что на месте всех отоварил...
Приклад призирливого ставлення до життя іншої людини майже завди має такий фінал .
"Чёт охота пастрелять, на остальное поккуй."
"Яблонько от яблоньки...", - подумал Ларентий Павлович
Вони - татари, чому пишете про москалів ?
Читала, що мати - бухгалтер. Здається, в школі.
там такие же типажи. Правда, они меньше стреляли, а больше бросали бомбы.
Мать Ленина - отлучённая от двора за аморалку фрейлин Бланк.
Много калмыков-террорстов? То-то же.
Даже школу поджечь не хотелось.
Надо задуматься в чьих руках пищевая промышленность, что они
пихают в продукты, лишь бы их покупали и побольше.