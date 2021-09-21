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Батько "пермського стрілка" Бекмансурова воював на Донбасі в складі російських окупаційних сил, - сусід

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Батько

Чоловік "заробляє війною" ще починаючи з чеченської кампанії.

Про це сусід сім'ї Бекмансурових розповів на умовах анонімності російському виданню "Знак", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", - розповів чоловік.

За його словами, майбутній "пермський стрілок" з дитинства бачив зброю: "кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти". "38 тис. рублів на рушницю, з яким Бекмансуров прийшов сьогодні до університету, - продовжив співрозмовник, -дали йому влітку "власні батьки". "Вони з однокласником Володею їздили влітку всі разом на полігон пристрілювати її", - додав співрозмовник.

Також читайте: "Пермському стрільцю" Бекмансурову ампутували ногу

Мати Тимура Бекмансурова, за словами сусіда, "якийсь великий керівник".

Зазначимо, що посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, написав на своїй сторінці в Twitter: "Батько стрілка з пермської школи був найманцем на Донбасі, де вбивав українців. Така ось російська династія".

Батько пермського стрілка Бекмансурова воював на Донбасі в складі російських окупаційних сил, - сусід 01

Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 28 дістали поранення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+85
А сын повоевал в Перми . Это у них семейное .
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21.09.2021 20:57
+42
Пусть кацапам вернется сторицей все что сеят
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21.09.2021 21:31
+40
ничего удивительного, типичный последователь рашизма и путинской великодержавной шизофрении .
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21.09.2021 21:05
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А сын повоевал в Перми . Это у них семейное .
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21.09.2021 20:57 Відповісти
АТВЕТОЧКА похреністам рашистам
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21.09.2021 21:02 Відповісти
Да, закон бумеранга работает.
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22.09.2021 20:12 Відповісти
Karma's a bitch....
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21.09.2021 21:02 Відповісти
Девіз американців: "Жить краще ніж "Джонсони"!" Девіз європейців: "Живи і дай жить іншим!"

Девіз росіян: "Сами не живём и вам не дадим!" "Не жили хорошо - нехер и начинать!"
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22.09.2021 07:27 Відповісти
А почему он сыну ДШК не подогнал или калаш на крайняк ...
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21.09.2021 21:04 Відповісти
Там лучше Ф-1 применить было ...Больше запутинцев к аллаху отправил бы
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21.09.2021 21:39 Відповісти
Еще нарожают, мало того, что кацапы, да еще и черти. Ребеночек кошечек любил? Вам любой психолог скажет, что губы приобретают дугу вниз с приобретением опыта и разочаровпнием и недовольством жизнью. Надеюсь, что проведут экспертизу и там еще оставшиеся четверо деток окажутся такими же дегенератами и поедут всем семейством спасать афган на стороне русского мяса, где их к их аллаху и отправят. Собакам - собачья смерть. Черножопым собакам на стороне руськой падали - гореть в аду
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21.09.2021 21:04 Відповісти
ничего удивительного, типичный последователь рашизма и путинской великодержавной шизофрении .
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21.09.2021 21:05 Відповісти
Краще б з тата свого почав, двбйбина...
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21.09.2021 21:06 Відповісти
Нормально зарядил сынка эмоциями, перестрелять земляков. Аплодирую стоя
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21.09.2021 21:07 Відповісти
Єта прекрастно.
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21.09.2021 21:09 Відповісти
Генетическое наследие убивать людей сынок был нетерпим выполнить свой долг как папа и решил сокурсников и соседей пострелять...
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21.09.2021 21:09 Відповісти
Побільше їм таких синів.
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21.09.2021 21:13 Відповісти
Палач, сын палача.
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21.09.2021 21:20 Відповісти
Там таких моральных уродов 70 % от всего населения. В 2009 году был по делам в Саратове: жители - серая безликая тупая масса, преобладают унылые недобрые морды, всюду сплошной грязный мат и синюшная алкашня.
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22.09.2021 10:21 Відповісти
Это можно рассматривать как продолжение политики призыва к войне, которая в РФ ведется с помощью СМИ восьмой год. Потому что такие детки у военных преступников, есть еще и еще.
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21.09.2021 21:21 Відповісти
Да медикам не позавидуешь, иногда всякое отребье спасать приходится, хотя наверняка желание "добить тварь" есть.
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21.09.2021 21:25 Відповісти
Возможно ногу можно было помазать зеленкой и заклеить лейкопластырем, но хирург сказал - "в морг медицинские отходы" - и отправил ...
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22.09.2021 19:59 Відповісти
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21.09.2021 21:30 Відповісти
Пусть кацапам вернется сторицей все что сеят
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21.09.2021 21:31 Відповісти
в десятикратном объеме
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21.09.2021 21:44 Відповісти
однозначно! Они так ненавидят всех вокруг ,что давно пора им перестрелять друг дружку ,а захваченные ими земли заполнить цивилизованными ародами
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22.09.2021 12:41 Відповісти
Сын соображает,зачем ехать далеко что бы убивать,десять минут на такси и можно палить удовлетворяя своё нездоровое желание стать убийцей ради развлечения.
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21.09.2021 21:33 Відповісти
18-летний Тимур Бекмансуров - типовий представник "русского мира", як і його папанчик
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21.09.2021 21:33 Відповісти
тик-токер надо было стрим сразу делать-вот бы лайков заработал!
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21.09.2021 21:49 Відповісти
один в "юнармии" пристрастился воевать, у второго папаша убийца. а потом мсклики репетують "эта жи наши детииии, хосспади за штооооо???"
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21.09.2021 21:43 Відповісти
ну, так від "сірих гусей" (це міжнародна кликуха військових найманців) і народжуються шутери-"чорні лебеді"...
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21.09.2021 21:49 Відповісти
Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Однако, по данным телеграм-канала Baza, врачи считают, что его жизни ничего не угрожает, в ближайшие часы его состояние измениться не должно.

«Почти ничего не угрожает, кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния <…> Единственный фактор, который ему угрожает - возможный отказ почек из-за множественных тяжелейших травм», - сказано в публикации.
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21.09.2021 21:47 Відповісти
и одноклассника спалили. сейчас его в оборот тоже возьмут. хотя у к*цапов скорее всего "это норма", так что ничего не будет
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21.09.2021 21:48 Відповісти
Простой русский (славянин ) - Тимур с такими же косыми глазками как и его сЦарь - тоже славянин - адиннарот ни прибавить не убавить.
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21.09.2021 22:04 Відповісти
очень хотят объединить три православных славянских народа....
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22.09.2021 11:19 Відповісти
Как говорили раньше" Яблоко от яблони не далеко падает".
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21.09.2021 22:10 Відповісти
Батько - бойовик-удмурт. Ось він - мір срускій, только глаз узькій!
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21.09.2021 22:21 Відповісти
я рюзьге !

https://youtu.be/sIe9yUZn2-M

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21.09.2021 22:43 Відповісти
Жаль пацану не дали еще минут 30 порезвиться, рановато мусора приехали.
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21.09.2021 22:26 Відповісти
Так походу мусора і не приїхали, його завалив дпсник, який, на жаль, був недалеко
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21.09.2021 23:13 Відповісти
Мусора помогали. Ему
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22.09.2021 00:32 Відповісти
Хороший мальчик, весь в папу.
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21.09.2021 22:33 Відповісти
карма нашла сынка маньяка-садиста далеко от мест боевых действий.
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21.09.2021 22:47 Відповісти
Зайва хромосома передалася, а заодно і карма його жертвам. Ех, жаль, що гранат синку не залишив...
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21.09.2021 23:12 Відповісти
типичная русская фамилия

типичная русская забава-от отца-детям

лишь бы кого стрелять
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21.09.2021 23:26 Відповісти
Та да, "нам росіянам ФСЬО єдіно , што пулємьот, што водка, ліш би с ног валіло".
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21.09.2021 23:50 Відповісти
А какие бы были внуки! Настоящие русские!
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21.09.2021 23:32 Відповісти
Так живой же вроде. Так что внуки ещё будут.
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21.09.2021 23:46 Відповісти
дать ему медаль героя Украины по почте. 6 200-х, 28 300-х

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21.09.2021 23:44 Відповісти
Як колись говорював наш старшина:-Гівно від яблуньки недалеко падає...
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21.09.2021 23:45 Відповісти
На думку приходять різні банальні речі про яблуко і яблуню, що посієш і т.д і т.п.
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21.09.2021 23:46 Відповісти
"Кто сеет ветер, тот пожнёт бурю" (С)

Хорошо, что на месте всех отоварил...
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21.09.2021 23:49 Відповісти
В мене вдома кажуть точніше: "Не сій вітер! "Жнивам" не зрадієш!"
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22.09.2021 07:32 Відповісти
Що батько, що "дитина" - найманці і виродки. ***** ж класна забава. З одного боку менше потенційних протестувальників, більше ******* про тероризм, менше - про фальсифікації на псевдовиборах, плюс можливість впарити своїх силовиків в кожну школу і ВУЗ для тотального контролю кожного підростаючого ***********. Там не міняються методи десятиліттями. Населення взагалі тупориле максимально. Ніфіга в системність не доганяють.
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22.09.2021 00:06 Відповісти
А там майже завди відбувається ...

Приклад призирливого ставлення до життя іншої людини майже завди має такий фінал .
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22.09.2021 01:35 Відповісти
Кроха сын к отцу пришёл, ширнутый малёхо:

"Чёт охота пастрелять, на остальное поккуй."
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22.09.2021 03:38 Відповісти
оба обсоса.
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22.09.2021 04:35 Відповісти
Трудовая династия,однако.
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22.09.2021 04:40 Відповісти
"Сын за отца не отвечает", - сказал товарищ Сталин.

"Яблонько от яблоньки...", - подумал Ларентий Павлович
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22.09.2021 07:03 Відповісти
Жаль, що не повернувся 200м. Але своє отримає.

Вони - татари, чому пишете про москалів ?

Читала, що мати - бухгалтер. Здається, в школі.
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22.09.2021 08:10 Відповісти
А мене забанив ВВС Україна в фейсбуці за вислів про "стрілка" , щоб дати йому Героя України. Звичайно це був чорний гумор , але в ВВС його оцінили як "НЕДОПУСТИМІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ".
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22.09.2021 10:20 Відповісти
Забанили за те що гуцул, а не за вислів.
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22.09.2021 11:07 Відповісти
Если погуглить фото братьев и сестёр Владимира Ульянова (Бланка) -

там такие же типажи. Правда, они меньше стреляли, а больше бросали бомбы.
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22.09.2021 11:09 Відповісти
У этого народа этника передаётся по линии матери.

Мать Ленина - отлучённая от двора за аморалку фрейлин Бланк.

Много калмыков-террорстов? То-то же.
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22.09.2021 15:13 Відповісти
Тут все логично - можно сказать карма. Как в расхожем выражении сказано - если на сцене в начале акта на стене висит ружье, то в конце акта оно обязательно выстрелит.
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22.09.2021 13:06 Відповісти
Коли зюзя дасть команду, усе лайно з лугандону побіжить на допомогу тімуркє, щоб завершити вдало почату справу.
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22.09.2021 13:34 Відповісти
Щось він на гомосека схожий...
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22.09.2021 15:39 Відповісти
Как я обожаю читать гневные комментарии в сторону России и русских граждан. Это люди, которые выбрали в президенты клоуна () , воюют со своим народом , потребляют русский газ и жопы моют полякам
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22.09.2021 15:41 Відповісти
Це россія...
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22.09.2021 16:49 Відповісти
А чему вообще удивляться, по статистике, каждый 20-й - полный псих, каждый пятый - неадекват! Тем более осень и весна - сезон обострения. По осени в депряснике каждый четвертый ("домашний") подросток подумывает спрыгнуть с крыши, а у психов так вообше башню сносит!
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22.09.2021 18:31 Відповісти
Не помню подросткового осеннего желания спрыгнуть с крыши.

Даже школу поджечь не хотелось.

Надо задуматься в чьих руках пищевая промышленность, что они

пихают в продукты, лишь бы их покупали и побольше.
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22.09.2021 20:11 Відповісти
значит вы относитесь к другим, к 3/4, можете сами проанализировать содержание контента на страницах в соцсетях в возрастной группе от 14 до 21 года и убедится в статистике /особенно мужской половины, тенденция очень четко выражена/
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22.09.2021 20:18 Відповісти
 
 