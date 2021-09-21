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Новини Політика України
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Держбюджет отримав 1,5 млн грн за три тижні дії податкової амністії, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держбюджет отримав 1,5 млн грн за три тижні дії податкової амністії, -

В рамках податкової амністії державний бюджет вже отримав 1,5 мільйона гривень. В цілому українці подали "нульову декларацію" про активи на 30 мільйонів гривень.

Про це розповів глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що процес сплачення таких платежів до державного бюджету триває декілька днів. "Ми не очікували протягом першого місяця якогось буму — люди бачать, люди розбираються, що до чого, але кількість щодня збільшується", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, податкова амністія розпочалася з 1 вересня 2021 року і триватиме до 1 вересня 2022-го. У межах цієї програми фізичні особи зможуть провести одноразове добровільне декларування своїх активів, за які раніше не сплатили податки.

Ці задекларовані активи обкладають збором — одноразовим обов’язковим платежем, розмір якого самостійно розраховується декларантом із вартості належних йому активів, враховуючи ставки такого збору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
"В рамках налоговой амнистии государственный бюджет уже получил 1,5 миллиона гривен. В целом украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 миллионов гривен." Это чудо хоть самого себя слышит? 30 лямов гривен спасет Украину? Отзывайте зеледента с саммита. Тем более он там уже устал и спит прямо на мероприятии...
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21.09.2021 21:03
+8
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
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21.09.2021 21:01
+8
Ого какие деньжищи !!! Это ж аж 50 тыщ долларов. Теперь заживём.

Эта мразь, не стесняясь, ссыт зелебобам в глаза ).
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21.09.2021 21:10
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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде
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21.09.2021 20:59 Відповісти
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
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21.09.2021 21:01 Відповісти
"В рамках налоговой амнистии государственный бюджет уже получил 1,5 миллиона гривен. В целом украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 миллионов гривен." Это чудо хоть самого себя слышит? 30 лямов гривен спасет Украину? Отзывайте зеледента с саммита. Тем более он там уже устал и спит прямо на мероприятии...
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21.09.2021 21:03 Відповісти
Ого аж 1,5 млн за 3 недели, это огромные деньги для бюджета.))
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21.09.2021 21:03 Відповісти
а за месяц 2млн. а за год аж 24 млн. !!! каких вам еще реформ не хватает?
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21.09.2021 21:33 Відповісти
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21.09.2021 21:05 Відповісти
И кто этот смилывец?)

Гетьманцев ты шо ли?)
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21.09.2021 21:08 Відповісти
Ого какие деньжищи !!! Это ж аж 50 тыщ долларов. Теперь заживём.

Эта мразь, не стесняясь, ссыт зелебобам в глаза ).
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21.09.2021 21:10 Відповісти
Когда уже обезвредят этого фаната лукашенки и путинских налоговых законов?
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21.09.2021 21:10 Відповісти
от упирь а чому не скаже скільки украли за 3 тижні
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21.09.2021 21:20 Відповісти
Кажуть, зелені вписали в бюджет якісь примарні 30 млрд гривень.

Не з олігархів їх братимуть, бо вже заявили, що не очікується надходжень у бюджет після прийняття антиолігархічного закону, а візьмуть з середнього та малого бізнесу.
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21.09.2021 22:05 Відповісти
Шыкардос.... Охметову на штиблеты насшибали...
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21.09.2021 22:25 Відповісти
Комусь треба було влаштуватись на "хлібну посаду" в держслужбі. Накрав стільки, що не в одну декларацію не влізе, навіть розписавши на родичів. Мусив йти "під амністію". За день на роботі " відіб'є" ще з прибутком.

Когось це дивує? Саме для тих і зробили подібну "амністію".
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21.09.2021 23:05 Відповісти
Пока что результат можно охарактеризовать двумя крылатыми фразами :

1. Гора родила мышь.

2. Стельба из пушек по воробьям.
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21.09.2021 23:51 Відповісти
 
 