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Командир дивізіону однієї з частин на Херсонщині вимагав хабая у підлеглих, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Херсонській області на хабарі затримано командир дивізіону однієї з військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

Командир дивізіону однієї з частин на Херсонщині вимагав хабая у підлеглих, - прокуратура 01

За даними слідства, вказана посадова особа за надання клопотань командиру військової частини про заохочення підлеглих військовослужбовців з нагоди дня заснування військової частини вимагав від них хабарі.

21 вересня під час отримання хабаря в сумі 6 тис. грн, протиправні дії командира були припинені правоохоронцями.

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Командир дивізіону однієї з частин на Херсонщині вимагав хабая у підлеглих, - прокуратура 02

Зараз підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального злочину (ч. 3 ст. 368 КК України) та підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.

Автор: Анастасія Потіха
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Я бы взяточников лишал гражданства и отправлял (нелегалами) в нарабсею. Там такие кадры архи актуальны.
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21.09.2021 21:38 Відповісти
Це не хабар скоріш за все. Це внесок у фонд споювання перевіряючих . Якщо є друзі у МНС, МВД і т.д. - поцікався, така схема працює десятиліттями.
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21.09.2021 21:44 Відповісти
Тада телок в придачу...
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21.09.2021 21:48 Відповісти
я щось не зрозумів, де тут корупція?

Я так зрозумів, що командир отримав оті 6000 гривень від заохочень, які і так могли бути виплачені.
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21.09.2021 21:38 Відповісти
Потрібно було касовий чек пред"явити на 6 000 грн і все!
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21.09.2021 21:52 Відповісти
разве ему мама не объясняла, что хлебное место - это, булочная-кондитерская, где пекут вкусный хлеб, всякие мучные изделия или кондитерские вкусняшки, а не Армия, во время войны ?...
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21.09.2021 21:48 Відповісти
Командир дивізіону однієї з частин на Херсонщині вимагав хабая у підлеглих, - прокуратура. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3289615
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21.09.2021 21:59 Відповісти
*****!((
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21.09.2021 22:28 Відповісти
Довыйо.... Я знал что рано или поздно попадьот а то как старшего солдата на полтора ляма вставить ЕТО рас плюнуть, а тут какой-то 6000 и всьо сушы сухари в общем я рад!!
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03.10.2021 18:29 Відповісти
 
 