Дистанція в 1,5 м або обслуговувати тільки вакцинованих, - МКІП назвало правила роботи закладів культури з 23 вересня. ІНФОГРАФІКА

Якщо установи культури хочуть працювати в повному обсязі, то повинні обслуговувати виключно вакцинованих хоча б 1 дозою або тих, хто має дійсні довідки про тестування.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства культури і інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема зазначається, що з 23 вересня в Україні встановлюється "жовтий рівень" епідеміологічної небезпеки через COVID-19.

"Кінотеатри, клуби, театри та інші заклади сфери культури можуть працювати, але з дотриманням карантинних вимог та обмежень", - підкреслюють у МКІП.

Так, в "жовтій" зоні слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, при цьому забороняється: проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території, з наповненістю кінозалів або залів інших закладів кільтури понад 2/3 місць (при схемі розміщення "2 заповнені ряди - 1 порожній") або понад 50 % місць (при розміщенні у шаховому порядку). У той же час уточнюється, що обмеження по часу роботи закладів відсутні.

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"Щоб карантинні умови жовтого і наступних рівнів нас не обмежували - слід вакцинуватися! Якщо установи культури хочуть працювати на повну - мають обслуговувати виключно вакцинованих, хоча б 1 дозою, або тих, хто має чинні довідки про тестування. При цьому треба мати мінімум 80% працівників також вакцинованих хоча б 1 дозою або з чинними негативними результатами тестів", - пояснюють в МКІП.

Також наголошується, що для роботи в умовах жовтого рівня досить отримати хоча б одне щеплення і мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану сімейним лікарем.

Крім того, тимчасово для безперешкодного відвідування закладів культури чи будь-яких заходів дозволено мати негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години, - пояснюють у міністерстві.

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Нагадаємо, 20 вересня Кабінет Міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину і режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у всіх регіонах України з 23 вересня буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.