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Дистанція в 1,5 м або обслуговувати тільки вакцинованих, - МКІП назвало правила роботи закладів культури з 23 вересня. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дистанція в 1,5 м або обслуговувати тільки вакцинованих, - МКІП назвало правила роботи закладів культури з 23 вересня. ІНФОГРАФІКА

Якщо установи культури хочуть працювати в повному обсязі, то повинні обслуговувати виключно вакцинованих хоча б 1 дозою або тих, хто має дійсні довідки про тестування.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства культури і інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема зазначається, що з 23 вересня в Україні встановлюється "жовтий рівень" епідеміологічної небезпеки через COVID-19.

"Кінотеатри, клуби, театри та інші заклади сфери культури можуть працювати, але з дотриманням карантинних вимог та обмежень", - підкреслюють у МКІП.

Так, в "жовтій" зоні слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, при цьому забороняється: проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території, з наповненістю кінозалів або залів інших закладів кільтури понад 2/3 місць (при схемі розміщення "2 заповнені ряди - 1 порожній") або понад 50 % місць (при розміщенні у шаховому порядку). У той же час уточнюється, що обмеження по часу роботи закладів відсутні.

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"Щоб карантинні умови жовтого і наступних рівнів нас не обмежували - слід вакцинуватися! Якщо установи культури хочуть працювати на повну - мають обслуговувати виключно вакцинованих, хоча б 1 дозою, або тих, хто має чинні довідки про тестування. При цьому треба мати мінімум 80% працівників також вакцинованих хоча б 1 дозою або з чинними негативними результатами тестів", - пояснюють в МКІП.

Також наголошується, що для роботи в умовах жовтого рівня досить отримати хоча б одне щеплення і мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану сімейним лікарем.

Крім того, тимчасово для безперешкодного відвідування закладів культури чи будь-яких заходів дозволено мати негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години, - пояснюють у міністерстві.

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Дистанція в 1,5 м або обслуговувати тільки вакцинованих, - МКІП назвало правила роботи закладів культури з 23 вересня 01

Нагадаємо, 20 вересня Кабінет Міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину і режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у всіх регіонах України з 23 вересня буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
незабаром посилення дискримінації стосовно невакцинованих? гетто, жовті зірки та інші, вже відомі в історії, атрибути?
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21.09.2021 21:50
+5
Правильно мати сертифікат про наявність антитіл. Ато можна бути вакцинованим і антитіл не мати. А можна не бути вакцинованим і мати антитіла перехворівши.
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21.09.2021 21:51
+4
А школа депутатов в Трускавце относится к карантинным ограничениям.
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21.09.2021 21:49
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А школа депутатов в Трускавце относится к карантинным ограничениям.
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21.09.2021 21:49 Відповісти
незабаром посилення дискримінації стосовно невакцинованих? гетто, жовті зірки та інші, вже відомі в історії, атрибути?
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21.09.2021 21:50 Відповісти
Правильно мати сертифікат про наявність антитіл. Ато можна бути вакцинованим і антитіл не мати. А можна не бути вакцинованим і мати антитіла перехворівши.
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21.09.2021 21:51 Відповісти
А если мне по здоровью нельзя вакцинироваться, то я уже не человек, никуда меня теперь в нормальное учреждение не пустят.
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21.09.2021 21:53 Відповісти
если нельзя вакцинироваться то нельзя и ходить .... опасность равноценна .... можешь вакцинироваться и ласты склеить а можешь подцепить и результат такой же ....так что фигню не спрашивай ... думай головой а не сракой!
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21.09.2021 22:05 Відповісти
Все. Неполноценный гражданин Вы теперь.
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21.09.2021 22:32 Відповісти
Ляшко не рекомендував вакцинованим робити тести.
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21.09.2021 22:31 Відповісти
У меня вон кореш 3 месяца назад вакцировался полным курсом. Лежит с КОВИД.
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21.09.2021 21:56 Відповісти
мій знакомий лікар після другої дози чуть дуба не врізав, сьогодні його бачив, сам на себе не схожий, каже що вже відійшов трохи.

щось я не хочу дуба врізати від якогось шмурдяку з Китаю чи Індії
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21.09.2021 22:14 Відповісти
А пфайзер чи модерна підійде? Зараз у нас як в елітному коктейль-барі. Вакцини на будь який вишуканий смак. Можуть навіть коктейль пфайзер-модерна запропонувати. Ось тут нещодавно рекламували. А потім Ляшко ще попросив додаткових коштів з бюджету на рекламу вакцінації.
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21.09.2021 22:38 Відповісти
ну студент якраз від пфайзера і загнувся, і тепер вже нікуди не хоче ходити, ні в масці, ні без
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21.09.2021 23:58 Відповісти
Это уже неважно. Главное что вакцинирован и есть сертификат. Теперь может ходить куда угодно свободно.
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21.09.2021 22:34 Відповісти
Ну и отлично, весь бизнес подчинившийся таким требованиям просто сдохнет, ублюдочная власть пошла по стопам таких же ублюдков леваков.
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21.09.2021 22:32 Відповісти
А памперси потрібно?? Китайці ж тест-мазок з дупи беруть -шото знають

взагалі,не розумію чому вакциновані бояться невакцинованих.

захищені,чи як??

паспорти - апартеїд !дискримінація!!
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21.09.2021 23:29 Відповісти
В 60х в Штатах в автобусах було «тільки для білих»

тепер в Україні в театрах - «тільки для вакцинованих»!

For fuck sake
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21.09.2021 23:49 Відповісти
Типичный апартеид и сегрегация по признакам
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22.09.2021 07:44 Відповісти
 
 