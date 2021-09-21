Суддю з Мукачева засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар в 2 тис. грн, - САП
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок судді Мукачівського міськрайонного суду та колишньому начальнику юридичного відділу об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"У ході досудового розслідування встановлено, що 11 вересня 2017 року суддя Мукачівського міськрайонного суду, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, за посередництва начальника юридичного відділу одержав 2 тис. гривень неправомірної вигоди від громадянина за прийняття на його користь судового рішення у справі за адміністративним позовом останнього до Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. Суд, зваживши на докази, зібрані детективами НАБУ в ході досудового розслідування, підтримав позицію прокурорів САП та визнав вказаних осіб винуватими за ч. 3 ст. 368 КК України. За вироком суду судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади визначені у п.п. "ґ" п. 1 с. 1 ЗУ "Про запобігання корупції" протягом 3 років", - наголошується в повідомленні.
Його спільника засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.
У САП нагадують, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Будь ласка, зачекайте...
2. система прогнила 2 тысячи гривен даже секретари в канцелярии не пачкаются 2 штуки зеленью поверю а гривен при зарплате в 200 тысяч.. ну ну...
3. версия судья не выполнил чью то просьбу не уважит чиновника ОФИС ПРОКУРОРА ПРЕЗИДЕНТА НАРДЕПА ОБЛАДМИНИСТАРЦИИ ПОЛИЦИИ УГОЛОВНИКОВ УРОК..И ПОПЛАТИЛСЯ....
4. версия кому то срочно нужна была вакансия судьи а мест нет..убивать зазорно а сам никто не собирается уходить с посады вот вам и причина надо сделать так- "чтобы ушли" руками приговора.... а сколько стоит место судьи думаю 200 тысяч американок в Закарпатье таможня трафик контрабанды леса и наркоты... бабьи отобьются за полгода..даже лям зеленкой...
2. "При зарплате в 200 тысяч . . ." - почитайте Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (статью 135), возьмите калькулятор в руки и успокойтесь. Зарплаты в 200 тысяч в суде первой инстанции технически быть не может. От 65 до 130, но чтобы иметь 130, надо работать судьёй районного суда в Киеве, быть председателем суда с допуском к государственной тайне по категории "Совершенно секретно", иметь выслугу лет более 35 лет и учёную степень доктора наук. Чего у этой судьи не было, естественно. Так что там зарплата в 65 тысяч, а не 200. Согласен, тоже немало, но Вы загнули всего-навсего в 3 раза (тоже немало !!!)
3. Раз работало НАБУ, то дело не в игнорировании просьбы прокуроров и так далее. НАБУ - организация специфическая, в исполнении политических заказов особо не замечена. Они просто себе план выполняют, как могут. Жаль, что только мелких ловить в состоянии, но какая страна . . .
4. "Кому-то срочно нужна вакансия судьи" - ещё более бредовый тезис для тех, кто в курсе ситуации. Во-первых, в Мукачевском суде вакансии есть незаполненные (и немало). Во-вторых, набор, который был при Порошенко, уже полностью приступил к работе. Кадровый резерв пуст на сегодня. Что касается 300 человек, которые не имели судебного стажа и тоже учились на судью, из-за разгона Высшей квалификационной комиссии Зеленским осенью 2019 все конкурсы, экзамены, наборы остановлены, потому что проводить их некому (нет органа). Новый состав ВККС только сейчас пытаются создать, начали мучить процедуру избрания. Выберут где-то в следующем году. Пока комиссия начнёт работать, пока конкурсы объявит и проведёт, потом пока Высший Совет Правосудия их начнёт рассматривать (а его тоже сейчас будут разгонять и год где-то перезагружать), потом пока Президент подпишет Указы и, наконец, пока судьи примут присягу - новые судьи раньше 2023-2024 года не появятся.
4. В этом же пункте - "думаю место судьи стоит 200 тысяч американок в Закарпатье". Вы, наверное, из Киева . . . Здесь такие деньги в руках может таможенники с контрабандистами и держали когда-то, но точно не судьи . . . И при заполненности вакансий в судах на 60-70%, хотите верьте, а хотите нет, последний раз за судейские должности деньги брались при Януковиче. При Порошенко и Зеленском - точно нет. На 10000% - нет. Никто из новоназначенных не платил, потому что вакантных мест - куча. Не 100 человек на место конкурс, а 100 мест - на человека. Какой дебил в такой ситуации будет "решать" вопросы ? Это если объяснять человеку с искривлённым сознанием. Про то, что новый набор просто может быть нормальным, Вы же и так не поверите . . . Хотя за год работы нового набора ни одного скандала ни с одним новым судьёй не было. Со старыми (ещё кучмовских времён назначения) - было (например в Мукачево, Межгорье и Берегово), с новыми - нет. По крайней мере у нас, в Закарпатье. Как хотите, так и оценивайте этот факт.
Я не хочу сказать, что у нас всё идеально. Нет, конечно. Но вылить цистерну дерьма на голову просто так - потому что Вы привыкли, что везде всё плохо . . . Это ведь тоже перебор. Не призываю оценивать ситуацию по-белому, но и по-чёрному, не разбираясь, оценивать её не надо. Тем более, когда это неправда.
В Уголовном кодексе есть возможность выхода за низший предел наказания. Лично я дал бы запрет на профессию на 3 года (максимум), конфискацию (она там безальтернативна) + 1 год лишения свободы (т.е. с выходом за низший предел санкции).
Обращаю внимание на приговоры ВАКСа . . . они всегда так жестоко лупят. Может и правильно, конечно, чтобы другим неповадно было, но . . . 7 лет в колонии за 2 тыс. грн. - лучше бы уже расстреляли тогда, как по мне. Даже за ДТП со смертельными случаями меньше дают, а жизнь всё-таки важнее.
Только ст. 135 Закона о судоустройстве. Берёте прожиточный минимум 2270 грн. и считаете с калькулятором в руках. 30 прожиточных (базовый оклад) + за выслугу + за категорию населённого пункта + за админдолжность + за секретность и + за учёную степень. БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРЕМИЙ И НАДБАВОК НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Вы или некомпетентны, или провокатор. Скорее второе.
нищеброду ещё и семилеткой в нагрузку грозят...
Да и клан в Мукачево один и тот же уже четверть столетия, никто там не менялся и не собирается.
Батя священник (моск.патріархату) в заможному селі. Був впевнений у безкарності. Там маза величезна, усі попи бігали, аж до Новинського. У ВАКС не може вирішити, але зарішає у Верховному суді.
7 тисяч гривень це знищення ринкової економіки судобарижних послуг .
Я ось питаю , ящо термін "ринок газу" не є лицемірством й блюзнирства при наймі монополії Нафтогазу як джерела того газу , то чому не повинен бути ринок судоборажних послуг ?!