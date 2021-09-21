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Суддю з Мукачева засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар в 2 тис. грн, - САП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суддю з Мукачева засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар в 2 тис. грн, - САП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок судді Мукачівського міськрайонного суду та колишньому начальнику юридичного відділу об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У ході досудового розслідування встановлено, що 11 вересня 2017 року суддя Мукачівського міськрайонного суду, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, за посередництва начальника юридичного відділу одержав 2 тис. гривень неправомірної вигоди від громадянина за прийняття на його користь судового рішення у справі за адміністративним позовом останнього до Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. Суд, зваживши на докази, зібрані детективами НАБУ в ході досудового розслідування, підтримав позицію прокурорів САП та визнав вказаних осіб винуватими за ч. 3 ст. 368 КК України. За вироком суду судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади визначені у п.п. "ґ" п. 1 с. 1 ЗУ "Про запобігання корупції" протягом 3 років", - наголошується в повідомленні.

Його спільника засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

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У САП нагадують, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Какой смысл судье брать такую маленькую взятку, что-то тут не так.
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21.09.2021 22:01
+16
Ну вот и наказали чтоб расценки не сбивал на услуги.))
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21.09.2021 22:03
+11
Взятка в ДВЕ тысячи гривен?... Это какое-то форменное издевательство над долларовыми миллионерами в судейских мантиях. ИЗВИНИТЕСЬ СЕЙЧАС ЖЕ!111
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21.09.2021 22:03
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Мало взял, урок для остальных
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21.09.2021 21:58 Відповісти
Маловато будет ...маловато ..
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21.09.2021 22:00 Відповісти
Какой смысл судье брать такую маленькую взятку, что-то тут не так.
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21.09.2021 22:01 Відповісти
Ну вот и наказали чтоб расценки не сбивал на услуги.))
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21.09.2021 22:03 Відповісти
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21.09.2021 22:04 Відповісти
Это показательная порка с особой жестокостью.Он посягнул на "систему",помог "терпиле" взбрыкнуть против госаппарата.
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21.09.2021 22:05 Відповісти
А як там з Вовком ? Чи судитимуть тільки тих що по 2 тис гн беруть ? Судді ! Терміново піднімайте тарифи !
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21.09.2021 22:03 Відповісти
Через 2 місяці шкіру стягнуть. Поки що якість шкіри погана🤪
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22.09.2021 00:51 Відповісти
Взятка в ДВЕ тысячи гривен?... Это какое-то форменное издевательство над долларовыми миллионерами в судейских мантиях. ИЗВИНИТЕСЬ СЕЙЧАС ЖЕ!111
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21.09.2021 22:03 Відповісти
Вийде за 2 місяці чи пів року?
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21.09.2021 22:05 Відповісти
Пха-ха-ха! 7 лет за два косаря гривен? Да не смешите! Вон полтора месяца полицаи не могли админпротокол у бухой судейке подписать, а тут прям семерик вкатали.
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21.09.2021 22:06 Відповісти
Правильно! Мало брала, не було чим ділитись, от і поплатилась. От якби хоч по 100К долярами, тоді б нічого їй не було, а так...
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21.09.2021 22:06 Відповісти
Он виноват, но он не виноват. (это из "Берегись автомобиля"). Он пал жертвой в неравной борьбе с коррупцией величайшего и самого зеленого президента во всем мире.
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21.09.2021 22:07 Відповісти
А потом Верховный суд его выпустит...
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21.09.2021 22:12 Відповісти
показательная порка провинциального судьи или просто место освободили....
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21.09.2021 22:15 Відповісти
Это реально беспредел -семь лет с конфискацией за 2тыщ гр...
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21.09.2021 22:16 Відповісти
Все правильно, чтобы не мелочился, видно случайный человек в судебной системе, чужак.
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22.09.2021 06:30 Відповісти
1. УВЕРЕН С ВЕРОЯТНРОСТЬЮ 90% ЧТО ПОДСТАВА СУДЬЕ ЗА БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО МЕСТЬ ПРИХОДИТ НРЕ ЗА КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО НА НЕГО ПОРОЙ НИКТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ А ВОТ ПОТОМ РАЗРАБОТК4А ПОДСТАВА И САМ СУДЬЯ ЛОХАНУЛСЯ

2. система прогнила 2 тысячи гривен даже секретари в канцелярии не пачкаются 2 штуки зеленью поверю а гривен при зарплате в 200 тысяч.. ну ну...

3. версия судья не выполнил чью то просьбу не уважит чиновника ОФИС ПРОКУРОРА ПРЕЗИДЕНТА НАРДЕПА ОБЛАДМИНИСТАРЦИИ ПОЛИЦИИ УГОЛОВНИКОВ УРОК..И ПОПЛАТИЛСЯ....

4. версия кому то срочно нужна была вакансия судьи а мест нет..убивать зазорно а сам никто не собирается уходить с посады вот вам и причина надо сделать так- "чтобы ушли" руками приговора.... а сколько стоит место судьи думаю 200 тысяч американок в Закарпатье таможня трафик контрабанды леса и наркоты... бабьи отобьются за полгода..даже лям зеленкой...
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21.09.2021 22:18 Відповісти
Вы какой-то такой бред несусветный несёте . . . Легче сову на глобус натянуть. Ну по пунктам:

2. "При зарплате в 200 тысяч . . ." - почитайте Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (статью 135), возьмите калькулятор в руки и успокойтесь. Зарплаты в 200 тысяч в суде первой инстанции технически быть не может. От 65 до 130, но чтобы иметь 130, надо работать судьёй районного суда в Киеве, быть председателем суда с допуском к государственной тайне по категории "Совершенно секретно", иметь выслугу лет более 35 лет и учёную степень доктора наук. Чего у этой судьи не было, естественно. Так что там зарплата в 65 тысяч, а не 200. Согласен, тоже немало, но Вы загнули всего-навсего в 3 раза (тоже немало !!!)

3. Раз работало НАБУ, то дело не в игнорировании просьбы прокуроров и так далее. НАБУ - организация специфическая, в исполнении политических заказов особо не замечена. Они просто себе план выполняют, как могут. Жаль, что только мелких ловить в состоянии, но какая страна . . .

4. "Кому-то срочно нужна вакансия судьи" - ещё более бредовый тезис для тех, кто в курсе ситуации. Во-первых, в Мукачевском суде вакансии есть незаполненные (и немало). Во-вторых, набор, который был при Порошенко, уже полностью приступил к работе. Кадровый резерв пуст на сегодня. Что касается 300 человек, которые не имели судебного стажа и тоже учились на судью, из-за разгона Высшей квалификационной комиссии Зеленским осенью 2019 все конкурсы, экзамены, наборы остановлены, потому что проводить их некому (нет органа). Новый состав ВККС только сейчас пытаются создать, начали мучить процедуру избрания. Выберут где-то в следующем году. Пока комиссия начнёт работать, пока конкурсы объявит и проведёт, потом пока Высший Совет Правосудия их начнёт рассматривать (а его тоже сейчас будут разгонять и год где-то перезагружать), потом пока Президент подпишет Указы и, наконец, пока судьи примут присягу - новые судьи раньше 2023-2024 года не появятся.

4. В этом же пункте - "думаю место судьи стоит 200 тысяч американок в Закарпатье". Вы, наверное, из Киева . . . Здесь такие деньги в руках может таможенники с контрабандистами и держали когда-то, но точно не судьи . . . И при заполненности вакансий в судах на 60-70%, хотите верьте, а хотите нет, последний раз за судейские должности деньги брались при Януковиче. При Порошенко и Зеленском - точно нет. На 10000% - нет. Никто из новоназначенных не платил, потому что вакантных мест - куча. Не 100 человек на место конкурс, а 100 мест - на человека. Какой дебил в такой ситуации будет "решать" вопросы ? Это если объяснять человеку с искривлённым сознанием. Про то, что новый набор просто может быть нормальным, Вы же и так не поверите . . . Хотя за год работы нового набора ни одного скандала ни с одним новым судьёй не было. Со старыми (ещё кучмовских времён назначения) - было (например в Мукачево, Межгорье и Берегово), с новыми - нет. По крайней мере у нас, в Закарпатье. Как хотите, так и оценивайте этот факт.

Я не хочу сказать, что у нас всё идеально. Нет, конечно. Но вылить цистерну дерьма на голову просто так - потому что Вы привыкли, что везде всё плохо . . . Это ведь тоже перебор. Не призываю оценивать ситуацию по-белому, но и по-чёрному, не разбираясь, оценивать её не надо. Тем более, когда это неправда.
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21.09.2021 23:24 Відповісти
И да - я понимаю позицию ВАКС по поводу того, что даже мелкая коррупция по крупному вредит авторитету правосудия и сильно подрывает доверие общества к государству в целом, но за 2000 грн. давать 7 лет с конфискацией - это как-бы перебор. Человек и так вылетает из системы навсегда (по Уголовному кодексу запрет на профессию до 3 лет, но давайте будем реалистами - с таким приговором судьёй она уже никогда не будет, как и прокурором, а адвокатом и нотариусом тоже, потому что судимость не даст ей получить свидетельство, так что . . .) + конфискация есть + срок. Это и так очень больно. Так вот, при вилке срока от 5 до 10 лет давать за две тысячи гривень - 7 . . . Не знаю. Есть понятие пропорциональности наказания. Я приветствую то, что есть приговор, так взяточникам и надо, но он должен быть справедливым, а не жестоким. Тем более, что в наших тюрьмах схватить туберкулёз - это почти 100% гарантия и государство тебе вред здоровью не возместит тоже (а права есть даже у преступников) . . .

В Уголовном кодексе есть возможность выхода за низший предел наказания. Лично я дал бы запрет на профессию на 3 года (максимум), конфискацию (она там безальтернативна) + 1 год лишения свободы (т.е. с выходом за низший предел санкции).

Обращаю внимание на приговоры ВАКСа . . . они всегда так жестоко лупят. Может и правильно, конечно, чтобы другим неповадно было, но . . . 7 лет в колонии за 2 тыс. грн. - лучше бы уже расстреляли тогда, как по мне. Даже за ДТП со смертельными случаями меньше дают, а жизнь всё-таки важнее.
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21.09.2021 23:36 Відповісти
у нас председатели районных судов в Одессе получают по 2 млн и более зарплаты + за вредность + надбавки и премии.. замы чуточку меньше судьи на 30% меньше....130 тысяч у начинающего рядового..да в документах базовая типа маленькая зарплата но вся хитрость в доплатах коэффициентах надбавках премиях и за вредность ненормированные и так далее деньги в кармане не выделяются как именно а СУММОЙ....
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22.09.2021 10:36 Відповісти
Уважаемый. Я, как человек, который в эту тему по работе вникал очень глубоко, ответственно заявляю - Вы лжёте и провоцируете форум. Никаких надбавок, премий, вредностей и т.п. в судейском вознаграждении НЕТ. И никаких 2 миллионов НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Даже в Верховном Суде максимум около 440 тыс. грн., а в нижестоящих существенно меньше. 2 миллиона может быть в апелляционном суде в год, но не в районном в месяц - ЭТО ТУФТА.

Только ст. 135 Закона о судоустройстве. Берёте прожиточный минимум 2270 грн. и считаете с калькулятором в руках. 30 прожиточных (базовый оклад) + за выслугу + за категорию населённого пункта + за админдолжность + за секретность и + за учёную степень. БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРЕМИЙ И НАДБАВОК НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Вы или некомпетентны, или провокатор. Скорее второе.
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22.09.2021 21:03 Відповісти
Щось тут не те. Тут в усяких Печерних та Окружних судах приймаються неправосудні рішення на сотні мільйонів гривень і ані пари з вуст. А тут за 2000 грн. - 7 років та конфіскація...
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21.09.2021 22:24 Відповісти
кароче районному с футбольным не сравняться никахда...
нищеброду ещё и семилеткой в нагрузку грозят...
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21.09.2021 22:25 Відповісти
Что-то слабо верится. Это где же в судах такие расценки в Украине? Это вообще оскорбительная сумма для украинской фемиды. Видать посадили судью потому что честь мантии судьи опозорил столь мизерной взяткой.
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21.09.2021 22:28 Відповісти
видимо сказали - йды хлебни кохфэ,мы пока подумаем..
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21.09.2021 22:33 Відповісти
На мою думку,більш-менш чесного суддю здорово "підставили" його ж крлеги ім"я яким " вовки" І "підставили" отого бідолагу із диким гоготанням-дві тис.грн.! На таку суму,поважаючий себе "вовк" у суддівській сутані пристойно й не повечеряє у якомусь більш-менш пристойному ресторані. Та ще й вліпили,задля пущого сміху, 7 років,- Знай,с.учонок,наших! Не хотів по нашому жити-вити,то й отримуй за непослух!
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21.09.2021 22:36 Відповісти
Хабарництвом в судах дуже незадоволене суспільство, отже, треба когось покарати. Знайшли якогось дрібного суддю без зв'язків та й призначили відбувайлом. Звісно, за будь-який хабар винні мають нести покарання, але, коли одним за дріб'язок дають сім років з конфіскацією, а інших, які від сотень тисяч до мільйонів беруть, не лише відпускають, а ще й підвищують - це вже навіть не смішно.
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21.09.2021 22:50 Відповісти
Це як насмішка от дивітся боремся з корупцією,а ось Вовк який завдав збитків державі на мільярди і ніяк не хочуть це помічати ,це і є суддова мафія, яка сидить в ОАСК ,Печерському ,ВРП і на превеликий жаль КС.
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21.09.2021 22:51 Відповісти
Мало брав. От якщо мільйонами бере то ніколи не посадять. А цей злидень вирішив нацарювати рублів 100 от і попався
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21.09.2021 22:57 Відповісти
Народ, не нервуйте. З 2017 року справа розглядалася. Є ще 30 днів на оскарження. А там і строки давності.
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21.09.2021 23:00 Відповісти
Ви неправі. Почитайте уважно ст. 12 і 49 Кримінального кодексу України, а потім ч. 3 ст. 368 того ж кодексу (по якій суддю засудили). Там строк давності 10 років, які мають минути на момент винесення рішення Апеляційною Палатою ВАКС (це друга інстанція, перша вже винесла вирок). З 11 вересня 2017, яке в новині вказано датою злочину, минуло лише 4 роки. За 6 років апеляцію розглянуть, повірте . . . Так що тут без шансів.
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21.09.2021 23:45 Відповісти
Подкинули... Местечковый клан сменился, а судья уперся и не захотел уходить...вот и подкинули и свидетели нашлись
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21.09.2021 23:06 Відповісти
НАБУ этим не балуется. Они щепетильны очень в этих вопросах - всякие там камеры да микрофончики, купюрки меченые с пальчиками . . . Тут таки мелкая коррупция, полагаю, имела место быть. И заявитель по-любому был, потому что они без заявления не работают по таким делам.

Да и клан в Мукачево один и тот же уже четверть столетия, никто там не менялся и не собирается.
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21.09.2021 23:48 Відповісти
😂 та ні. Він просто брав усе і від усіх.

Батя священник (моск.патріархату) в заможному селі. Був впевнений у безкарності. Там маза величезна, усі попи бігали, аж до Новинського. У ВАКС не може вирішити, але зарішає у Верховному суді.
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22.09.2021 08:37 Відповісти
За 2000 гривень - 7 років, а за 30000 - 2 роки. Лінійна апроксимація показує що для того щоб вийти на нуль треба взяти всього 41193 гривні.
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21.09.2021 23:21 Відповісти
Взял бы два миллиона гривен работал бы уже в областном суде, а два миллиона долларов - переехал бы в Киев.
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21.09.2021 23:27 Відповісти
Такий довгий термін це не за корупцію , не за хабарництво , а за корпоративний демпінг .

7 тисяч гривень це знищення ринкової економіки судобарижних послуг .

Я ось питаю , ящо термін "ринок газу" не є лицемірством й блюзнирства при наймі монополії Нафтогазу як джерела того газу , то чому не повинен бути ринок судоборажних послуг ?!
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22.09.2021 03:08 Відповісти
Я теж про таке подумав. Посадили саме за підрив "ринкової економіки судобарижних послуг", а не за хабарництво
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22.09.2021 08:20 Відповісти
вони у двох сходили "пообідати" а НАБУ оцифрувало закусон і випивон, там то і справа була пльова. Не напишщеж же взяли хабар ....... і вкінці пивом.
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22.09.2021 03:33 Відповісти
порушив закон про зворотньо пропорційний хабар- тобто чим більше береш тим менше покарання
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22.09.2021 06:39 Відповісти
Мабуть порушив розмір такси - надто мало брав - за це і сів.
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22.09.2021 08:18 Відповісти
Просто он кому-то "на мозоль наступил" - вот и прибрали. 2 тыс. тугриков - это для судьи даже самого задроченого райцентра оскорбление
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22.09.2021 08:25 Відповісти
Просто безбашений. Просив у всіх і брав усе що давали.
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22.09.2021 08:38 Відповісти
А вот если бы он взял хабар на миллионы на него даже бы дело не открыли, а в ОП задумались бы какую ему дать должность. Пародоксы украинского судопроизводства - чем больше сумма взятки, тем меньше наказание.
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22.09.2021 13:40 Відповісти
 
 