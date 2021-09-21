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Єврокомісія (946) Зеленський (17522) Північний потік (1366) фон дер Ляєн Урсула (529)

Зеленський у США обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн ситуацію в Криму і "Північний потік-2". ФОТО

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Зеленський у США обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн ситуацію в Криму і

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поінформував фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів. Також він порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, що утримуються на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

Зеленський у США обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн ситуацію в Криму і Північний потік-2 01

На зустрічі Зеленський і президент Єврокомісії скоординували позиції в контексті підготовки до 23-го саміту Україна - ЄС, проведення якого заплановано на 12 жовтня цього року в Києві. Глава держави підкреслив, що визнання європейської перспективи і подальша інтеграція економіки України до внутрішнього ринку ЄС - серед ключових пріоритетів нашої держави.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки в Європі. Зеленський підкреслив, що проєкт "Північний потік - 2" є перш за все викликом для європейського регіону.

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Зеленський у США обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн ситуацію в Криму і Північний потік-2 02

Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо "Північного потоку - 2", а також інших питань, пов'язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
фон дер Зеленский проводил время с какой-то Ляйнен..
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21.09.2021 22:31
+5
Непорозуміння полетіло селфитись з поважними людьми.
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21.09.2021 22:39
+5
о, вicлюк навiть не в трусах i не в шортах...щось нове...
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21.09.2021 22:46
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на бис пианиста...
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21.09.2021 22:28 Відповісти
онаниста.
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21.09.2021 22:29 Відповісти
Слишком много новостей про СП-2 в последнее время, он уже скоро по ночам сниться будет
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21.09.2021 22:29 Відповісти
фон дер Зеленский проводил время с какой-то Ляйнен..
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21.09.2021 22:31 Відповісти
Вы хотели сказать швондер в короссовен по вашингтонен? Официальная часть ему скучна. Его, как паяца от зеленой бабушки интересуют только личные встречи. Он не понимает разницы между лизанием и лизингом, к сожалению...
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21.09.2021 22:42 Відповісти
Непорозуміння полетіло селфитись з поважними людьми.
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21.09.2021 22:39 Відповісти
Не ожидали в путинском кремле что Президент Зеленский окажется таким крепким орешком.
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21.09.2021 22:40 Відповісти
все вы слишком строги и не замечаете главного...
бубаноид побрился и натянул костюм с галстуком...
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21.09.2021 22:44 Відповісти
Скорее всего Фон ляйен хотела что-бы народный клоун Украины продемонстрировал свое мастерство игры на рояле, но к сожалению увидела только улыбку идиота!!!!!
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21.09.2021 22:45 Відповісти
о, вicлюк навiть не в трусах i не в шортах...щось нове...
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21.09.2021 22:46 Відповісти
Северное говно РАБссии мешает развитию межторговых отношений в самом ЕС...,но....рюсскае быдло Путьлера очень старается быть браццким народом....
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21.09.2021 22:57 Відповісти
Новый канцлер Германии Олаф Шольц сделает РАБссиию что Гитлер Сралина в 1939 году братаны навеки.... 26 сентября выборы в Германии докажут..что немцы и правда браццкий народ РАБссии...
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21.09.2021 23:06 Відповісти
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21.09.2021 23:12 Відповісти
Судя по лыбам на фото оба довольны и ситуацией в Крыму, и СП

Вобщем, абсолютно бесполезное для Украины времяпрепровождение украинского преза...
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21.09.2021 23:14 Відповісти
Утром в 6 уезжаю на работу....жена уезжает в 7...,приезжаем домой в 7 вечера...вопрос нах мне ваше отпление 12 часов и длля кого оно горит и греет?болваны блин...
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21.09.2021 23:16 Відповісти
В новости подробно говорится о том, что Зеленский сказал Ульрике. А она ему что-то сказала в ответ? Или просто промолчала?
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21.09.2021 23:20 Відповісти
Фишка тут в другом....,в 1918-19 годах Гитлер был красмноармейцем в Баварской Советской Республике...а еще в Германии была Гессенская Советская Республика
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21.09.2021 23:27 Відповісти
А что ваще вы знаете о братской РАБссии Германии Кроме Карла Маркса и Фридриха Энгельса?ах да..немецкая проститутка Екатерина стала начальницей РАБссии...
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21.09.2021 23:34 Відповісти
.... "поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях " так дай команду Ярмаку, чтоб часовой отпустил Зе-депутацион из зала ВР
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22.09.2021 04:39 Відповісти
 
 