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Новини За кордоном Вислання російських дипломатів
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Велика Британія (3697) посольство рф (315) Скрипаль (477)

У посольстві РФ запевнили, що заяви Британії про "причетність третьої особи" до отруєння Скрипаля "безпідставні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У посольстві РФ запевнили, що заяви Британії про

Заяви Лондона про причетність росіянина Дениса Сергєєва до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері в березні 2018 року не підкріплені фактами.

Про це заявили в посольстві РФ в Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Як повідомив "Інтерфакс", в посольстві назвали "сміховинною" заяву британської сторони про прибуття і виїзд "якоїсь особи" з Великої Британії.

У посольстві підкреслили, що "російська сторона як і раніше відкрита для професійної співпраці по лінії профільних відомств, якщо Велика Британія відмовиться від концепції політично мотивованого" призначення "винних".

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Нагадаємо, британська прокуратура 21 вересня висунула щодо росіянина Дениса Сергєєва звинувачення в причетності до замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в місті Солсбері в березні 2018 року. За версією Лондона, він прибув до Великої Британії з документами на ім'я Сергія Федотова.

Слідчі у Великій Британії вважають, що Сергєєв координував дії двох осіб, які  імовірно застосували нервово-паралітичну речовину "Новачок" проти Скрипаля. Пізніше у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон розраховує на те, що Москва видасть всіх підозрюваних в причетності до справи Скрипаля.

У прокурорській службі Великої Британії в свою чергу заявили, що не направлятимуть до Росії запитів про екстрадицію, оскільки російська Конституція не дозволяє екстрадувати своїх громадян.

Автор: Анастасія Потіха
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та да лавров с захаровой славяне первой категории...
я бы высеры мокшанского мида друкував в рубрике "особо упоротые"...
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21.09.2021 22:41 Відповісти
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21.09.2021 22:42 Відповісти
рашен швайн, продолжайте посылать. Потом смешнее и больнее будет. Ваша разведшкола только шпиливилить умеет. Геями разведчики согласны работать на-ура))))
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21.09.2021 22:46 Відповісти
Свинособаки стверджують , що із отруєнням Скрипалів справились дві особи , а не три 😆
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21.09.2021 22:49 Відповісти
а 2 основательны
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21.09.2021 22:50 Відповісти
Мы сразу не поверили в причастность русских к этому преступлению. Скрипаль сам себя траванул, чтоб бросить тень на рашку. Да здравствует самый честный и справедливый в мире мид рашки . Ура!
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21.09.2021 22:52 Відповісти
І на ткакі висери московітів в українців є відповідь

:- Ой кувала зозулечка.

Тай кувати буде.

Кажуть люди що я курва. То не може бути

(Закарпатська коломийка)
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21.09.2021 23:31 Відповісти
Какой-то нервный "смех" рашки на такое заявление, знает кошка, чьё сало съела.
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22.09.2021 06:42 Відповісти
это напоминает ржание зеленского в ответ журналисту ВВС
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22.09.2021 23:16 Відповісти
 
 