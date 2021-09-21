У посольстві РФ запевнили, що заяви Британії про "причетність третьої особи" до отруєння Скрипаля "безпідставні"

Заяви Лондона про причетність росіянина Дениса Сергєєва до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері в березні 2018 року не підкріплені фактами.

Про це заявили в посольстві РФ в Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Як повідомив "Інтерфакс", в посольстві назвали "сміховинною" заяву британської сторони про прибуття і виїзд "якоїсь особи" з Великої Британії.

У посольстві підкреслили, що "російська сторона як і раніше відкрита для професійної співпраці по лінії профільних відомств, якщо Велика Британія відмовиться від концепції політично мотивованого" призначення "винних".

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Нагадаємо, британська прокуратура 21 вересня висунула щодо росіянина Дениса Сергєєва звинувачення в причетності до замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в місті Солсбері в березні 2018 року. За версією Лондона, він прибув до Великої Британії з документами на ім'я Сергія Федотова.

Слідчі у Великій Британії вважають, що Сергєєв координував дії двох осіб, які імовірно застосували нервово-паралітичну речовину "Новачок" проти Скрипаля. Пізніше у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон розраховує на те, що Москва видасть всіх підозрюваних в причетності до справи Скрипаля.

У прокурорській службі Великої Британії в свою чергу заявили, що не направлятимуть до Росії запитів про екстрадицію, оскільки російська Конституція не дозволяє екстрадувати своїх громадян.