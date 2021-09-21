У посольстві РФ запевнили, що заяви Британії про "причетність третьої особи" до отруєння Скрипаля "безпідставні"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заяви Лондона про причетність росіянина Дениса Сергєєва до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері в березні 2018 року не підкріплені фактами.
Про це заявили в посольстві РФ в Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.
Як повідомив "Інтерфакс", в посольстві назвали "сміховинною" заяву британської сторони про прибуття і виїзд "якоїсь особи" з Великої Британії.
У посольстві підкреслили, що "російська сторона як і раніше відкрита для професійної співпраці по лінії профільних відомств, якщо Велика Британія відмовиться від концепції політично мотивованого" призначення "винних".
Нагадаємо, британська прокуратура 21 вересня висунула щодо росіянина Дениса Сергєєва звинувачення в причетності до замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в місті Солсбері в березні 2018 року. За версією Лондона, він прибув до Великої Британії з документами на ім'я Сергія Федотова.
Слідчі у Великій Британії вважають, що Сергєєв координував дії двох осіб, які імовірно застосували нервово-паралітичну речовину "Новачок" проти Скрипаля. Пізніше у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон розраховує на те, що Москва видасть всіх підозрюваних в причетності до справи Скрипаля.
У прокурорській службі Великої Британії в свою чергу заявили, що не направлятимуть до Росії запитів про екстрадицію, оскільки російська Конституція не дозволяє екстрадувати своїх громадян.
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я бы высеры мокшанского мида друкував в рубрике "особо упоротые"...
:- Ой кувала зозулечка.
Тай кувати буде.
Кажуть люди що я курва. То не може бути
(Закарпатська коломийка)