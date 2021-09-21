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Зеленський передасть Ердогану список утримуваних Росією українців і обговорить способи їх звільнення, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський передасть Ердогану список утримуваних Росією українців і обговорить способи їх звільнення, - Никифоров

В ході робочого візиту в США президент Володимир Зеленський обговорить з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем збільшення участі ООН в підтримці територіальної цілісності України і Кримської платформи зокрема.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"На Кримській платформі були представники від ЄС, від НАТО, а представника від ООН не було. Кримська платформа та її підсумкова декларація засновані на резолюціях ООН. Говоритимуть про те, як підсилити зараз роль ООН у підтримці територіальної цілісності України, зокрема підтримці саме Кримської платформи", – зазначив речник президента.

Також Зеленський планує обговорити посилення економічного співробітництва.

У Нью-Йорку він проведе ряд зустрічей - з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, представниками бізнес-кіл та потенційними інвесторами.

Читайте: Зеленський у США обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн ситуацію в Криму і "Північний потік-2". ФОТО

З першою президент планує обговорити енергетичні питання, а з другим - економічні.

"Треба завершити підготовку та підписати угоду про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною. Це значно посилить товарообіг між країнами. Також це військове співробітництво у галузі військово-морського флоту. Зокрема, можливо, обговорять постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького посередництва", – зазначив Сергій Никифоров.

Крім того, на зустрічі з лідером Туреччини обговорюватиметься гуманітарна ситуація в окупованому Криму.

"Це підтримка, яку Туреччина могла б надати кримським татарам, зокрема затриманому Наріману Джелялову. Є списки утримуваних осіб. Я думаю, що Президент України може передати їх Реджепу Таїпу Ердогану, і вони можуть обговорити, яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар", – розповів прессекретар Глави держави.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Зеленський передаст.
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21.09.2021 23:05
+2
буба за два года нэ допэтрало, шо ловить и складировать мокшан буйных просто необходимо...эрдоган тут якым боком?
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21.09.2021 23:08
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Зеленський передаст.
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21.09.2021 23:05 Відповісти
Это первое, что прочел мой мозг, РАНЬШЕ чем глаза ! )))
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21.09.2021 23:33 Відповісти
"Это поддержка, которую Турция могла бы предоставить крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что президент Украины может передать их Реджепу ****** Эрдогану"

Освобождайте наших граждан, пока я в шоколадный глазик тупина буду заглядывать в поисках мира?
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21.09.2021 23:08 Відповісти
буба за два года нэ допэтрало, шо ловить и складировать мокшан буйных просто необходимо...эрдоган тут якым боком?
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21.09.2021 23:08 Відповісти
Эндоган через неделю летит в Москву, что это с ним Зеля собрался обсуждать.
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21.09.2021 23:10 Відповісти
Эрдоган это сильный лидер! Путин в принципе тоже но Путин барыга и ссыкло! Как национальный лидер Эрдоган конечно круче.
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21.09.2021 23:16 Відповісти
Надо было флаера напечатать и на входе в здание ООН раздавать! Оно себя мнит "политиком нового формата", а похож на болванов-сетевиков, которые прохожим пытаются впарить установку окон, входных дверей и прочую ерунду.
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21.09.2021 23:25 Відповісти
У меня одного от первых 2х слов "
"Зеленский ПЕРЕДАСТ" - от такого откровения расширились глаза...
А потом.... дочитал строку и немного расстроился...
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21.09.2021 23:34 Відповісти
И зачем передавать записки - самому слабо? Конечно это не хером по роялю...
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21.09.2021 23:35 Відповісти
Передаст так передаст.
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21.09.2021 23:50 Відповісти
Эрдоганыч с Байрактарами в Н.Карабахе нагнул рюссишэ швайнов нехило....
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22.09.2021 07:41 Відповісти
 
 