Окупанти на 13 млрд рублів скорочують бюджет будівництва опріснювачів води у Криму
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Російська влада пропонує скоротити майже на 13 млрд рублів обсяг коштів, передбачених на проєктування і будівництво опріснювачів в анексованому Криму, а також нових об'єктів водопостачання.
Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту федерального бюджету РФ на 2022-2024 роки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Як зазначено в документі, в зв'язку з перенесенням терміну розробки "проєктно-кошторисної документації та будівництва споруд з опріснення морської води за технологією зворотного осмосу (без урахування вартості інженерної інфраструктури), а також відсутністю необхідності будівництва нових об'єктів водопостачання у 2022 році", пропонується скоротити виділення коштів із федерального бюджету на 1 млрд 184,8 млн рублів, у 2024 році – на 11 млрд 743,4 млн рублів.
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если будут живы - потечёт и ... пиво !
без опреснителей надежного водоснабжения в Крыму не будет или....
из Канала
"Влада" Криму визнала неможливість опріснення морської води на півострові через дорожнечу.
Про це з посиланням на так званого голови "держкому з водного господарства і меліорації" Криму Ігоря Вайля повідомляють кримські ЗМІ.
"Вирішити проблему питної води в Криму шляхом опріснення морської води, як це робиться в державі Ізраїль та інших вододефіцитних країнах, не вийде з ряду причин", - повідомив Вайль.
За його підрахунками, ціна води, одержуваної від опріснювальних установок, збільшується в 4-5 разів, і може стати дуже дорогою для кримчан.
Крім того, зазначив він, робота великих опріснювальних установок потребуватиме величезних витрат енергії, чого Крим також не може собі дозволити.
Ще однією причиною неможливості перетворення морської води на питну є те, що нікуди буде дівати відходи від виробництва з опріснення води у вигляді концентрованої солоної маси (осмос), що становлять 60% від відпрацювання кожної установки.