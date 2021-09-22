УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18837 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
4 898 16
Крим (12747) водопостачання (609) вода (910)

Окупанти на 13 млрд рублів скорочують бюджет будівництва опріснювачів води у Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти на 13 млрд рублів скорочують бюджет будівництва опріснювачів води у Криму

Російська влада пропонує скоротити майже на 13 млрд рублів обсяг коштів, передбачених на проєктування і будівництво опріснювачів в анексованому Криму, а також нових об'єктів водопостачання.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту федерального бюджету РФ на 2022-2024 роки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як зазначено в документі, в зв'язку з перенесенням терміну розробки "проєктно-кошторисної документації та будівництва споруд з опріснення морської води за технологією зворотного осмосу (без урахування вартості інженерної інфраструктури), а також відсутністю необхідності будівництва нових об'єктів водопостачання у 2022 році", пропонується скоротити виділення коштів із федерального бюджету на 1 млрд 184,8 млн рублів, у 2024 році – на 11 млрд 743,4 млн рублів.

Також читайте: Окупанти похвалилися Путіну, що завдяки зливам про проблему з водопостачанням Севастополя можна забути мінімум на рік

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Відчули гниди, що з Криму доведеться втікати.
показати весь коментар
22.09.2021 00:23
+2
за таки гроши жыдоугрофиннобуряты с десяток колодцев на луне выроют..
показати весь коментар
22.09.2021 00:12
+2
ой, везёт крысманам - чай течёт из кранов,

если будут живы - потечёт и ... пиво !
показати весь коментар
22.09.2021 00:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Губит людей не пиво
показати весь коментар
22.09.2021 00:10 Відповісти
за таки гроши жыдоугрофиннобуряты с десяток колодцев на луне выроют..
показати весь коментар
22.09.2021 00:12 Відповісти
Відчули гниди, що з Криму доведеться втікати.
показати весь коментар
22.09.2021 00:23 Відповісти
Кого от этой кормушки оттолкнули?
показати весь коментар
22.09.2021 00:29 Відповісти
ой, везёт крысманам - чай течёт из кранов,

если будут живы - потечёт и ... пиво !
показати весь коментар
22.09.2021 00:42 Відповісти
Путин планирует вторжение из Крыма -

без опреснителей надежного водоснабжения в Крыму не будет или....

из Канала
показати весь коментар
22.09.2021 00:51 Відповісти
Еще 2 месяца назад знающие_люди_источники_близкие_к.., которым, конечно же, небыло_смыслу_врать ( обычно произносится на одном дыхании "Знающиелюдиисточникиблизкие к.. сказали, имнетсмыславрать" ) вещали, что Зеленский пустит воду в Крым, исстинавамговорю. И тут зрадная новость, Россия строит опреснители. Зачем, спрашивается русские идиоты строят опреснители, если по словам надежных источников, вода уже месяц как течет в Крым по каналу.
показати весь коментар
22.09.2021 02:03 Відповісти
Скоротять трохи, проте більшу частину "роспилять" , як завжди.
показати весь коментар
22.09.2021 04:16 Відповісти
А шо, води не буде, фуфлі закінчились?
показати весь коментар
22.09.2021 08:28 Відповісти
02.05.2018
"Влада" Криму визнала неможливість опріснення морської води на півострові через дорожнечу.

Про це з посиланням на так званого голови "держкому з водного господарства і меліорації" Криму Ігоря Вайля повідомляють кримські ЗМІ.

"Вирішити проблему питної води в Криму шляхом опріснення морської води, як це робиться в державі Ізраїль та інших вододефіцитних країнах, не вийде з ряду причин", - повідомив Вайль.

За його підрахунками, ціна води, одержуваної від опріснювальних установок, збільшується в 4-5 разів, і може стати дуже дорогою для кримчан.

Крім того, зазначив він, робота великих опріснювальних установок потребуватиме величезних витрат енергії, чого Крим також не може собі дозволити.

Ще однією причиною неможливості перетворення морської води на питну є те, що нікуди буде дівати відходи від виробництва з опріснення води у вигляді концентрованої солоної маси (осмос), що становлять 60% від відпрацювання кожної установки.
показати весь коментар
22.09.2021 08:30 Відповісти
И это радует!
показати весь коментар
22.09.2021 09:23 Відповісти
Выборы прошли, и морковку, что висела перед мордой ослов, убрали.
показати весь коментар
22.09.2021 10:34 Відповісти
Це ж чудово! Орки потихеньку почнуть тікати з нашого півострова. А тих які залишаться, ми їх дустом-дустом.
показати весь коментар
22.09.2021 10:39 Відповісти
это сигнал на усиление давления на власть Украины ( включая и поставки газа зимой и блокирование транзита), а возможно военные действия на херсонщине со стороны Раши. Видимо принимают решение , решить вопрос водоснабжения другим ( более радикальным ) путем. Поэтому к этому нужно отнестись серьезно и быть к этому готовыми.
показати весь коментар
22.09.2021 11:07 Відповісти
 
 