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Вибори до Держдуми РФ: аналітики виявили 14 мільйонів "аномальних" голосів за "Єдину Росію"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вибори до Держдуми РФ: аналітики виявили 14 мільйонів

Незалежні фахівці, які вивчають статистику російських виборів, математично проаналізували офіційні підсумки голосування за депутатів Держдуми, виявивши приблизно 14 мільйонів "аномальних" голосів у результаті партії влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на французьке видання RFI.

Незалежний електоральний аналітик Сергій Шпилькин, який багато років вивчає статистку виборів в Росії, проаналізував оголошені ЦВК офіційні результати голосування.

Згідно з висновками Шпилькина, на минулих виборах до Держдуми реальна явка становила приблизно 38% (а не 51,68%, як заявив ЦВК). "Єдина Росія", за оцінками аналітика, отримали від менш ніж 31 до майже 33% голосів, а не майже половину (49,82%), як відзвітувала влади.

З трохи менш ніж 27,5 мільйона голосів офіційно зарахованих ЕдРу, 13 млн 807 тисяч Сергій Шпилькин називає "аномальними", припускаючи, що вони могли бути вкинуті або приписані. Тобто майже половина "офіційних" голосів за ЄР може виявитися фальсифікатом.

Також читайте: Євросоюз не визнає вибори до Держдуми в окупованому Криму, - заява

Математик Олександр Боргенс у своєму аналізі офіційних результатів російського голосування 17-19 вересня дійшов схожих висновків. "У мене вийшло 14 079 555 аномальних голосів за ЄР і 36,85% коректований результат", - повідомив аналітик. У його оцінці із 26,3 млн голосів за ЄР "аномальних" - понад половина (53,5%).

Сергій Шпилькин зазначає, що картина на виборах-2021 майже не відрізняється від ситуації 2016 року. На минулих парламентських виборах, за оцінкою експерта, реальна явка на виборах була 36,5%, а не 47,8% (як заявляв ЦВК), а за єдиноросів було подано 40% голосів, а не офіційно оголошені 54,2%. Оцінка масштабу фальсифікацій у 2016 році - 12 млн "аномальних" голосів за ЄР із 28 млн (тобто 45% голосів тоді могли бути фальсифікатом).

Також читайте: Грузія не визнає вибори в окупованому Криму і Севастополі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Ой! Я вас умоляю....или есть на этой планете люди, которым не ясно, шо результаты "выборов" на стране-помойке нарисованы уже давно?
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22.09.2021 00:57
+6
a хто сказав, що рабсія це - країна???

це сброд незрозумілих людству аномальних явищ на великому куску земної кулі
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22.09.2021 01:42
+4
Там демократии никогда не было. Единственный просвет был при Ельцине. Единственный презик за всю историю, который ушёл сам, а не ждал пока его не вынесут оттуда вперёд ногами. Да и то, потому что уже реально с трудом соображал. Но, тем не менее, с инстинктом самосохранением на уровне. Пока не нашёл самого продажного, понимающего, и сочувствовавшего собрата по коррупции, который бы ему дал гарантии "не трогать"-уходить отказывался. Вроде бы, 5 "приемников" сменил за несколько месяцев перед уходом, пока не определился с самым тухлым из всех.
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22.09.2021 01:39
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Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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22.09.2021 00:56 Відповісти
Ой! Я вас умоляю....или есть на этой планете люди, которым не ясно, шо результаты "выборов" на стране-помойке нарисованы уже давно?
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22.09.2021 00:57 Відповісти
мною
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22.09.2021 01:19 Відповісти
жертва ЕГЭ?
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22.09.2021 01:48 Відповісти
Сочувствую, бо русофилия не лечится.
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22.09.2021 02:32 Відповісти
Они-то нарисованы, но поклонников ***** при этом там более, чем достаточно.
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22.09.2021 07:09 Відповісти
Там просто бояри хренові, а так все нормально
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22.09.2021 09:39 Відповісти
теперь непонятно кому рогатки нужнее...аномальным чы аналитикам?
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22.09.2021 00:58 Відповісти
Большой Брат проголосовп за тебя !
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22.09.2021 01:10 Відповісти
зелені уроди ЄрЗе ведуть Україну до аналогічної аномалії. Детальніше - в спічі Світлани Орловської наприкінці цієї передачі "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ".
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22.09.2021 01:17 Відповісти
я еще месяц назад написал результаты на цензоре.

едро 50%, комуняки 20%, жирик 10%

Я внучатый племянник ВАНГИ, со стороны соседа!!!
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22.09.2021 01:18 Відповісти
Там демократии никогда не было. Единственный просвет был при Ельцине. Единственный презик за всю историю, который ушёл сам, а не ждал пока его не вынесут оттуда вперёд ногами. Да и то, потому что уже реально с трудом соображал. Но, тем не менее, с инстинктом самосохранением на уровне. Пока не нашёл самого продажного, понимающего, и сочувствовавшего собрата по коррупции, который бы ему дал гарантии "не трогать"-уходить отказывался. Вроде бы, 5 "приемников" сменил за несколько месяцев перед уходом, пока не определился с самым тухлым из всех.
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22.09.2021 01:39 Відповісти
a хто сказав, що рабсія це - країна???

це сброд незрозумілих людству аномальних явищ на великому куску земної кулі
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22.09.2021 01:42 Відповісти
Все одно - до Бульба-Вурдалака Луки їм як до неба . В Московії 14 млн. на 150 млн. жителів , а в Білорусі 3 млн. на 9 млн. населення . Тобто в ********** з 38% домалювали 11.9% й все одно скромно .

А тут тупо поміняли 8-12% за Таргана проти 78% за Тихановську місцями !!!
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22.09.2021 03:19 Відповісти
але вони стараються
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22.09.2021 09:40 Відповісти
Вангую наш маленький ***** поступит точно так-же!
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22.09.2021 06:30 Відповісти
Тут вам не там

Народ тихо сопіти не буде - Ростов не резиновий , але для них місця хватить ... Чи у нього місце на обітованій землі ?
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22.09.2021 10:07 Відповісти
результаты "выборов" на паРаше были оглашены задолго до самих "выборов", в момент обнуления ***** .
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22.09.2021 08:37 Відповісти
Это анальный результат голосования через задницу, там всё так делается.
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22.09.2021 08:54 Відповісти
"Выборы в Госдуму РФ: аналитики обнаружили 14 миллионов "аномальных" голосов за "Единую Россию"

_Не выборы, а "выборы"!
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22.09.2021 10:37 Відповісти
 
 