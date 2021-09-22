"Росія є головною військовою загрозою для Батьківщини", - глава Північного командування ЗС США Ванхерк
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Глава Північного командування Збройних сил США (NORAD) генерал Глен Ванхерк вважає, що Росія залишається основною військовою загрозою для США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив виданню Air Force Magazine.
"Росія сьогодні є головною військовою загрозою для Батьківщини. Це не Китай, це Росія", - заявив Ванхерк
На його думку, хоча Китай є "довгостроковою екзистенціальною загрозою" для США, проте Росія становить велику загрозу в військовому плані.
"У кінетичному аспекті - підводні човни, бомбардувальники, крилаті ракети, такого роду можливості - Росія є основною військовою загрозою", - зазначив Ванхерк.
При цьому генерал назвав Росію і Китай "рівними в некінетичному аспекті - кіберпросторі".
"Їх обох потрібно побоюватися", - додав глава NORAD.
Раніше генерал виступив на організованій Асоціацією ВВС США конференції.
Тут він назвав балістичні ракети ще однією формою стримування поряд з ядерною зброєю.
Ванхерк також підкреслив важливість інвестування ресурсів у поліпшення арктичних можливостей Америки.
"Щоб конкурувати в Арктиці, в цьому стратегічному середовищі, ви маєтк бути наполегливими. Ви маєте там бути присутнім. (...) Важливим є те, чи застосовуєте ви ресурси для вирішення цієї проблеми?" - заявив він.
"Якщо ми не збираємося вкладати ресурси в Арктику, бо збираємося вкладати ресурси десь ще, це ризик, на який підуть наші політики", - підсумував глава NORAD.
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