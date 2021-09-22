Зеленський розповів діаспорі США, як "вилизується" Україна: "У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку"

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американцями українського походження розповів, що зараз в Україні дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками українських організацій і церков США, що відбулася в Українському інституті Америки.

За словами Зеленського, необхідно "відновити історію, справедливість, повагу до багатовікової, багатонаціональної і багатокольорової держави".

Причому відновлення поваги, за його словами, вимірюється конкретними речами. Серед таких речей Президент назвав будівництво доріг.

"У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку, - вказав він, викликавши схвальні оплески авдиторії. - Ми маємо "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, – це і є повага до історії нашої країни".

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Глава держави також підкреслив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру. Це відбуватиметься шляхом дипломатії, перемовин "з дуже складною державою і складними людьми", і потрібен тиск міжнародної спільноти, "усіх, хто може хоч щось зробити для відновлення нашої держави з усіма нашими людьми і територіями". Зеленський закликав українців за кордоном зробити для цього все можливе.

Своєю чергою президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об’єднана громада докладає всіх зусиль, аби впливати на американську політику щодо України. І таким чином – сприяти реалізації стратегічного курсу України на членство в НАТО та ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупиненню проєкту Nord Stream 2.