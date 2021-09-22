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Новини Політика України
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Зеленський розповів діаспорі США, як "вилизується" Україна: "У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський розповів діаспорі США, як

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американцями українського походження розповів, що зараз в Україні дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками українських організацій і церков США, що відбулася в Українському інституті Америки.

За словами Зеленського, необхідно "відновити історію, справедливість, повагу до багатовікової, багатонаціональної і багатокольорової держави".

Причому відновлення поваги, за його словами, вимірюється конкретними речами. Серед таких речей Президент назвав будівництво доріг.

"У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку, - вказав він, викликавши схвальні оплески авдиторії. - Ми маємо "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, – це і є повага до історії нашої країни".

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Глава держави також підкреслив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру. Це відбуватиметься шляхом дипломатії, перемовин "з дуже складною державою і складними людьми", і потрібен тиск міжнародної спільноти, "усіх, хто може хоч щось зробити для відновлення нашої держави з усіма нашими людьми і територіями". Зеленський закликав українців за кордоном зробити для цього все можливе.

Своєю чергою президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об’єднана громада докладає всіх зусиль, аби впливати на американську політику щодо України. І таким чином – сприяти реалізації стратегічного курсу України на членство в НАТО та ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупиненню проєкту Nord Stream 2.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+66
В каком Нью-Йорке?

В том, что на Донбассе?
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22.09.2021 07:43
+55
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22.09.2021 07:44
+52
Ага, а корупция лучше чем в Сомали !
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22.09.2021 07:41
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Остап Бендер украинского разлива....😂
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22.09.2021 10:34 Відповісти
а Остап Бендер никакого другого, как украинско(Остап)-еврейско(Бендер)-турецкого(Ибрагимович) происхождения и не имел изначально.

Не москалем же сраным он был.)
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27.09.2021 20:31 Відповісти
ЛОХИ73 , ЛЮБУЙТЕСЯ ТИМ , КОГО ВИ ОБРАЛИ !!! ВАМ НЕ СОРОМНО ??? ГАНЬБИЩЕ !!! ДНО !!
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22.09.2021 11:30 Відповісти
"Зеленский рассказал диаспоре США, как "вылизывается" Украина" - ЗЄкретин 90 левела переплутав Україну і анус Каломийського.
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22.09.2021 11:44 Відповісти
Якщо йде мова про порівняння деяких ділянок магістральних доріг (ще їх буває так помпезно називають дорогами державного чи республіканського значення) в Україні, щойно відремонтованих (чи якісно - побачимо) з дорогами та вулицями до, та в Нью-Йорку в Донецькій області , то згоден з паном Президентом України. Якщо говорити про якість доріг в Києві - столиці України, то тільки деякі ділянки центральних вулиць таки переасфальтовані. Також якісні дороги в Конча-Заспу та Пуща-Водицю. Це там, де живе так звана "еліта" вони ж "слуги народу" (якого???!!!). Яка якість доріг всередині цих місць сказати не можу, бо нам, просто людям, крім тієї "еліти" туди попасти зась. Що стосується вулиць та доріг в інших місцях та районах столиці, то якщо сказати що їх стан ганебний, то це значить нічого не сказати. За якість прибудинкових територій навіть не знаю що говорити. Ну нема в українській мові таких слів про такий супер поганий стан.

А пан Президент України повинен говорити тільки правду... Бо тому хто хоч раз збрехав, хто ж йому більше повірить?
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22.09.2021 12:01 Відповісти
вылизывается бюджет в карман под соус дорог
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22.09.2021 12:41 Відповісти
идиот и позор на весь мир, стучал бы потихоньку марковкой по клавишам и все в зале бы смеялись и хлопали в ладошки, теперь смеётся над дурачком-президентом весь мир.
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22.09.2021 13:00 Відповісти
Ну пусть в Киеве на Куреневку заедет и почувствует своей дупой какой там асфальт. Или даже на Оболони
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22.09.2021 14:43 Відповісти
Рассказал и глазом не моргнул... До самого Благовещенска

http://www.bible-for-you.org/desk/turist/doroga.php
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22.09.2021 15:38 Відповісти
http://www.bible-for-you.org/desk/turist/doroga.php
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22.09.2021 15:40 Відповісти
дурне - поехало в турнэ......
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22.09.2021 17:03 Відповісти
приіхало з турне, так и залишилося дурнє
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23.09.2021 09:31 Відповісти
Брешет и не краснеет, ворюга зеленый!
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23.09.2021 01:11 Відповісти
Пока наша Шмаркля смогла вылизать только бородатой бабушке
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22.10.2021 12:57 Відповісти
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