Війська РФ чотири рази зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ООС
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За минулу добу, 21 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, війська РФ продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Так, поблизу Кам'янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.
У напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.
У бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
"Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.
"Втрат серед українських захисників немає", - повідомили в штабі.
Також повідомляється, що протягом поточної доби, 22 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі.
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А вот это уже что-то новенькое . Есть вероятность продвижения ?