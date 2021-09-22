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Велика Британія (3697) Німеччина (4565) Держдепартамент США (1310) ООН (2767) США (14513) Франція (1974)

Не збіглися графіки: в Держдепі США повідомили, що зустріч в ООН глав зовнішньополітичних відомств США, Франції, Великої Британії та Німеччини скасовано

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Не збіглися графіки: в Держдепі США повідомили, що зустріч в ООН глав зовнішньополітичних відомств США, Франції, Великої Британії та Німеччини скасовано

Запланована раніше зустріч глав зовнішньополітичних відомств США, Франції, Великої Британії та Німеччини скасована у зв'язку з розбіжністю графіків заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам на брифінгу високопоставлений представник американського Держдепартаменту.

"Я думаю, що графіки завадили цій зустрічі на міністерському рівні. Але багато хто з міністрів цих країн збираються зустрітися один з одним в інших форматах", - сказав чиновник.

На питання, чи буде у держсекретаря США Ентоні Блінкена двостороння зустріч з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, він відповів: "Я очікував би, що у держсекретаря і міністра закордонних справ буде можливість обмінятися думками в якийсь момент протягом тижня" .

Як зазначають ЗМІ, він не сказав, що причиною скасування зустрічі може бути дипломатична криза, пов'язана з відмовою Австралії від придбання у Франції підводних човнів.

Минулого тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $ 90 млрд.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив у зв'язку з рішенням Канберри, що союзники "не ставляться один до одного з такою жорстокістю, з такою непередбачуваністю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша любов до Франції незнищенна", - Джонсон заявив про сердечну дружбу держав на тлі угоди з підводними човнами для Австралії

Країни Євросоюзу висловили солідарність із Францією, продемонструвавши єдність, яка розглядається спостерігачами як загроза угоді Австралії з ЄС про вільну торгівлю.

Держсекретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон в інтерв'ю виданню Politico заявив: "Тримати слово - це найважливіша умова для довіри між демократіями і союзниками. Просуватися вперед у переговорах з торгівлі з країною, якій ми більше не довіряємо, вдаючи, що нічого не відбулося, немислимо".

Глава Євроради Шарль Мішель сказав журналістам в ООН, що в ситуації, що склалася з підводними човнами, Європі потрібно докладати більше зусиль на зміцнення власного оборонного потенціалу.

"Це не направлено проти наших союзників, але, якщо ми будемо більш міцними і стійкими, це означає: і наші альянси (з іншими країнами. - Ред.) також будуть сильнішими", - цитують його слова західні ЗМІ.

Також читайте: Скасування контракту на створення підводних човнів не було несподіванкою для Франції, - прем'єр Австралії

Водночас він заявив, що в ситуації з розірванням Австралією угоди з Францією США продемонстрували брак надійності щодо своїх європейських союзників.

"Елементарні принципи для союзників - транспарентність і довіра, вони йдуть разом. А що ми бачимо? Ми бачимо явний брак транспарентності і благонадійності", - зазначив Мішель.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Просто німці з французами зрозуміли, що, крім глузливого сміху, вони від британців нічого не почують : і стосовно проблем з газом, і стосовно "прольоту" з контрактом на будівництво підводних човнів для Австралії (Британія, здається не "зав"язана" на поставки газу з Росії - у них свого газу вистачає в Північному морі, а за будівництво човнів не взялася, бо її потужності не дозволяють "потягти" весь проект)…

Британському прем"єр-міністру Черчіллю приписують слова, сказані ним стосовно Даладье і Чемберлена, які підписали Мюнхенську угоду: "Вони між війною і ганьбою вибрали ганьбу… А тепер отримали і війну і ганьбу!" Те ж саме отримають і Меркель з Макроном!
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22.09.2021 08:12
+9
у французов и немцев графики совпадают только с кокаиновым конем и ******.
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22.09.2021 08:32
+6
Американцы дипломатично послали нахер кацапских проституток: германию и францию.
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22.09.2021 08:34
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https://ua.usembassy.gov/uk/opinion-joe-biden-my-trip-to-europe-is-about-america-rallying-the-worlds-democracies/

6 червня 2021 року

У середу я вирушаю до Європи - у першу закордонну подорож за мого президентства. Ця поїздка буде наповнена зустрічами з багатьма нашими найближчими демократичними партнерами - включаючи G7, нашими союзниками по НАТО та керівництвом Європейського Союзу,

У цей момент глобальної невизначеності, коли світ все ще бореться з пандемією, яка стається раз на століття, ця подорож призначена реалізувати відновлену відданість Америки нашим союзникам і партнерам, а також демонстрації спроможності демократій як відповідати на виклики, так і стримувати загрози у нову еру.

Сполучені Штати, незалежно від того, чи вони зупиняють повсюди пандемію COVID-19, чи відгукаються на потреби наростаючої кліматичної кризи, чи протистоять шкідливим діям урядів Китаю і Росії, повинні очолювати світ з позиції сили.

А вчора вже розказував, що Мы завершаем период безжалостной войны и открываем новую эру безжалостной дипломатии.

Стільки торочив про європейських союзників і партнерів і як тепер все буде по-іншому - і на тобі.

Борюсік лихий, бо "животворящий" сидів у відпустці і не брав телефон і в Європі взагалі кліпали очима на дії Штатів в Афгані, але за Австралію мусив вписатися. Угода нормальна, тільки зробити це потрібно було інакше. Американці від самого початку писали, що він - абсолютний слабак у переговорах, не здатен, завалює і Обама йому того не доручав. Тепер видно.

Верещав про налагодження зіпсованих попередником стосунків, але сам уже добряче їм насолив.
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22.09.2021 07:59 Відповісти
Этот новый курс на "безжалостную дипломатию " надо бы как -то конкретизировать ,озвучить по этапам ,разложить по полочкам .
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22.09.2021 09:12 Відповісти
Просто німці з французами зрозуміли, що, крім глузливого сміху, вони від британців нічого не почують : і стосовно проблем з газом, і стосовно "прольоту" з контрактом на будівництво підводних човнів для Австралії (Британія, здається не "зав"язана" на поставки газу з Росії - у них свого газу вистачає в Північному морі, а за будівництво човнів не взялася, бо її потужності не дозволяють "потягти" весь проект)…

Британському прем"єр-міністру Черчіллю приписують слова, сказані ним стосовно Даладье і Чемберлена, які підписали Мюнхенську угоду: "Вони між війною і ганьбою вибрали ганьбу… А тепер отримали і війну і ганьбу!" Те ж саме отримають і Меркель з Макроном!
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22.09.2021 08:12 Відповісти
Британцам и амерам, надо было ответить словами фря Муркель, и фру Бурреля - " данный проект является экономическим(Муркель), это проект частных компаний(Буррель)"
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22.09.2021 09:00 Відповісти
Так навіщо відповідать чи пояснювать? Німці і французи і так все зрозуміли… "Ваша фамилия - "Муха"! Вы - пролетаете!"
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22.09.2021 09:39 Відповісти
Дивує, що французи мовчки сковтнули наказ кацапів перейменувати їхнє шампанське на ігристе вино, а тут голосно образились.
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22.09.2021 09:06 Відповісти
Не удивляет. Помнят еще, как совку СЕКАМ втулили...
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22.09.2021 09:26 Відповісти
А їм аби "виторг"! Товариш розказував (їздив у гості до рідні в Ізраїль) : "В ізраїлі заборонений продаж свинини Однак до неї звикли багато емігрантів з СРСР і Східної Європи Тому фермери-християни в Ізраїлі та ізраїльські імпортери м"ясопродуктів "заповнили нішу попиту" - почали поставлять у деякі магазини свинину і сало під торгівельною маркою - "біла яловичина"!
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22.09.2021 09:32 Відповісти
Сначала бизнес, а безопасность потом... как-нибудь. Вот так и с Украиной, с Северным потоком - 2 Так и Вторая мировая началась... с бизнеса.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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22.09.2021 08:15 Відповісти
жабожери та фріци ідіть лісом.
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22.09.2021 08:24 Відповісти
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22.09.2021 08:28 Відповісти
у французов и немцев графики совпадают только с кокаиновым конем и ******.
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22.09.2021 08:32 Відповісти
Американцы дипломатично послали нахер кацапских проституток: германию и францию.
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22.09.2021 08:34 Відповісти
Нікого вони не посилали то. просто бізнес проект і ніякої політики. Так Ангелька сказала.
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22.09.2021 09:50 Відповісти
О чем разговаривать Львам с шакалами? Шитрожопыми европейскими шакалами....
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22.09.2021 08:45 Відповісти
Байден исправляет отношения с Европой. "Разрушитель" Трамп нервно курит.
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22.09.2021 08:46 Відповісти
Байден указывает шалава из борделя где их место....
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22.09.2021 08:47 Відповісти
Зачем тогда надо было разрешать СП-2? Чтобы потом разбить все горшки?
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22.09.2021 08:56 Відповісти
Горшки были уже разбиты.
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22.09.2021 09:01 Відповісти
якщо вони були вже побиті, навіщо було відміняти санкції?
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22.09.2021 09:47 Відповісти
А толку от них? СП не остановить, просто повысить градус?
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22.09.2021 13:08 Відповісти
зупинити будівництво може й ні, а от зупинити експлуатацію - можливо. наступним логічним кроком після санкцій на оператора сп2 були б санкції на компанії, що мають із нею економічні стосунки.

а так і сп2 дали добудувати і горшки з європейцями всеодно побили. п - професіоналізм.
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22.09.2021 22:26 Відповісти
остановить эксплуатацию введя санкции против Германии? ню-ню. кстати, сейчас за высокие цены на газ, отвечает меркельша с её лоббированием потоков, её изнутри сожрут
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22.09.2021 23:08 Відповісти
ні, не німеччини, а окремих німецьких і європейських енергетичних компаній, що купують газ у санкційнного сп2. достатньо було лише заявити про такі наміри і більша частина тих компаній відвалилися б самі собою, залишивши сп2 без контрактів.

а що там зроблять з меркельшою уже не цікаво, вона - політичний пенсіонер і вже нічого не вирішує.
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22.09.2021 23:19 Відповісти
Именно Германии. Лоббирование потоков проводилось руководством Германии. Таким образом санкции против " окремих німецьких і європейських енергетичних компаній", автоматически били по властям и выставляли США в качестве экономического агрессора. Теперь властям прийдёться объяснить избирателям, с какого хрена, их великолепный проект привёл к дефициту газа
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22.09.2021 23:27 Відповісти
з чого б це? влада німеччини тільки й робила, що стверджувала що сп2 проект економічний і вони тут ні до чого, тобто публічно відмежовувалась від проекту наскільки це можливо. тому вони ну аж ніяк не могли б визнати що це насправді удар по ним.

а щодо економічної агресії - то це залежить від типу санкцій. наприклад, якщо заборонити таким компаніям постачання технологій із США, обслуговування банками США, заборона на ведення будь-яких проектів на території США, тощо. виглядає вже не як гопнічество, а як економічний самозахист. але й цього навіть робити не треба, достатньо лише об'явити про наміри. для більшості любителів сп2 економічний розрив із штатами несе набагато більше втрат, ніж гіпотетичний зиск від сп2.
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23.09.2021 11:18 Відповісти
Официальная риторика Меркельши о "сп2 проект економічний і вони тут ні до чого", противоречит действиям правительства. Кстати немцы уже интересуются - шо за хня происходит. Вместе с немцами вопросы задают Французы, Испанцы и другие члены ЕС, промониторьте СМИ европы .

Санкции США против Германии, ударят по США. Германия не даром считается "локомотивом европы". И смысл обострять отношения? Порадовать *****? Меркельшей было ясно сказано - СП2 будет завершён.

Ну и коротенько, за 2018 год -

В 2018 году ежегодный товарообмен между США и ФРГ превысил 183 млрд. долларов при некоем перекосе. Если американский экспорт в Германию достиг 57,7 млрд. долларов, то немецкий в США составил более 125 млрд. долларов. А с другой стороны, ФРГ является лишь пятым торговым партнером Америки после Китая, Канады, Мексики и Японии. Если взять объем инвестиций в экономику США, то там ФРГ занимает лишь седьмое место после Великобритании, Японии, Нидерландов, Канады, Франции и Швейцарии. Прямые инвестиции Германии в экономику США составили 310 млрд. долларов, а американские в экономику ФРГ - 136 млрд. долларов. Примечательно также, что германские предприятия в США дают работу примерно 700 тыс. человек и являются четвертым по значимости зарубежным работодателем, во многом обеспечивающим экспорт продукции из США. Так, автомобильный концерн BMW занимает четвертое место среди американских экспортеров автомобилей
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23.09.2021 12:30 Відповісти
бидон спит и ничего не решает.
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22.09.2021 09:06 Відповісти
а скільки було розказнів, що зараз профі байден відновить стосунки із євро-партнерами, які так непрофесійно зруйнував трамп! і шо, відновив?
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22.09.2021 09:49 Відповісти
Пусть жабоедьІ и гансьІ пожалуются пуйлу. Хотели вьІглядеть самьІми хитрьІми, получайте. МолодцьІ англо-саксьІ.
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22.09.2021 09:04 Відповісти
Ось вам і вся сутність ******** політики і бізнесу, який політикою не вважається. Газова труба то, просто бізнес проект, як і підводні човни.

Але, яка експресія і непідробний гнів у французів стосовно недотримання слова між союзниками: "Держать слово - это важнейшее условие для доверия между демократиями и союзниками. Продвигаться вперед в переговорах по торговле со страной, которой мы больше не доверяем, делая вид, что ничего не произошло, немыслимо". А ви зберіться в Мінську і побалакайте. Лукавий вам картопляних чипсів насможить, а Ангеля пивасика привезе. І все уладиться, Штанмайєр зуб дає.
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22.09.2021 09:49 Відповісти
у Германии выборы, дележ портфелей и долгожданный поток 2, у Франции обида на весь мир и "плачь Ярославны" по поводу утраты контракта с далекой Австралией на 60-90 миллиардов. Цена на газ в преддверии зимы. И у обоих желание дружить с Мордором, Китаем, Ираном, ХАМАС, Талибами, Ассадом......В общем не до мировых проблем им сейчас
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22.09.2021 10:57 Відповісти
Разосрались, так разосрались! Причем тут вообще ежедневник!?
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22.09.2021 19:16 Відповісти
 
 