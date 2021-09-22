Не збіглися графіки: в Держдепі США повідомили, що зустріч в ООН глав зовнішньополітичних відомств США, Франції, Великої Британії та Німеччини скасовано

Запланована раніше зустріч глав зовнішньополітичних відомств США, Франції, Великої Британії та Німеччини скасована у зв'язку з розбіжністю графіків заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам на брифінгу високопоставлений представник американського Держдепартаменту.

"Я думаю, що графіки завадили цій зустрічі на міністерському рівні. Але багато хто з міністрів цих країн збираються зустрітися один з одним в інших форматах", - сказав чиновник.

На питання, чи буде у держсекретаря США Ентоні Блінкена двостороння зустріч з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, він відповів: "Я очікував би, що у держсекретаря і міністра закордонних справ буде можливість обмінятися думками в якийсь момент протягом тижня" .

Як зазначають ЗМІ, він не сказав, що причиною скасування зустрічі може бути дипломатична криза, пов'язана з відмовою Австралії від придбання у Франції підводних човнів.

Минулого тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $ 90 млрд.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив у зв'язку з рішенням Канберри, що союзники "не ставляться один до одного з такою жорстокістю, з такою непередбачуваністю".

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Країни Євросоюзу висловили солідарність із Францією, продемонструвавши єдність, яка розглядається спостерігачами як загроза угоді Австралії з ЄС про вільну торгівлю.

Держсекретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон в інтерв'ю виданню Politico заявив: "Тримати слово - це найважливіша умова для довіри між демократіями і союзниками. Просуватися вперед у переговорах з торгівлі з країною, якій ми більше не довіряємо, вдаючи, що нічого не відбулося, немислимо".

Глава Євроради Шарль Мішель сказав журналістам в ООН, що в ситуації, що склалася з підводними човнами, Європі потрібно докладати більше зусиль на зміцнення власного оборонного потенціалу.

"Це не направлено проти наших союзників, але, якщо ми будемо більш міцними і стійкими, це означає: і наші альянси (з іншими країнами. - Ред.) також будуть сильнішими", - цитують його слова західні ЗМІ.

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Водночас він заявив, що в ситуації з розірванням Австралією угоди з Францією США продемонстрували брак надійності щодо своїх європейських союзників.

"Елементарні принципи для союзників - транспарентність і довіра, вони йдуть разом. А що ми бачимо? Ми бачимо явний брак транспарентності і благонадійності", - зазначив Мішель.