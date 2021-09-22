Не збіглися графіки: в Держдепі США повідомили, що зустріч в ООН глав зовнішньополітичних відомств США, Франції, Великої Британії та Німеччини скасовано
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Запланована раніше зустріч глав зовнішньополітичних відомств США, Франції, Великої Британії та Німеччини скасована у зв'язку з розбіжністю графіків заходів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам на брифінгу високопоставлений представник американського Держдепартаменту.
"Я думаю, що графіки завадили цій зустрічі на міністерському рівні. Але багато хто з міністрів цих країн збираються зустрітися один з одним в інших форматах", - сказав чиновник.
На питання, чи буде у держсекретаря США Ентоні Блінкена двостороння зустріч з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, він відповів: "Я очікував би, що у держсекретаря і міністра закордонних справ буде можливість обмінятися думками в якийсь момент протягом тижня" .
Як зазначають ЗМІ, він не сказав, що причиною скасування зустрічі може бути дипломатична криза, пов'язана з відмовою Австралії від придбання у Франції підводних човнів.
Минулого тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $ 90 млрд.
Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив у зв'язку з рішенням Канберри, що союзники "не ставляться один до одного з такою жорстокістю, з такою непередбачуваністю".
Країни Євросоюзу висловили солідарність із Францією, продемонструвавши єдність, яка розглядається спостерігачами як загроза угоді Австралії з ЄС про вільну торгівлю.
Держсекретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон в інтерв'ю виданню Politico заявив: "Тримати слово - це найважливіша умова для довіри між демократіями і союзниками. Просуватися вперед у переговорах з торгівлі з країною, якій ми більше не довіряємо, вдаючи, що нічого не відбулося, немислимо".
Глава Євроради Шарль Мішель сказав журналістам в ООН, що в ситуації, що склалася з підводними човнами, Європі потрібно докладати більше зусиль на зміцнення власного оборонного потенціалу.
"Це не направлено проти наших союзників, але, якщо ми будемо більш міцними і стійкими, це означає: і наші альянси (з іншими країнами. - Ред.) також будуть сильнішими", - цитують його слова західні ЗМІ.
Водночас він заявив, що в ситуації з розірванням Австралією угоди з Францією США продемонстрували брак надійності щодо своїх європейських союзників.
"Елементарні принципи для союзників - транспарентність і довіра, вони йдуть разом. А що ми бачимо? Ми бачимо явний брак транспарентності і благонадійності", - зазначив Мішель.
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6 червня 2021 року
У середу я вирушаю до Європи - у першу закордонну подорож за мого президентства. Ця поїздка буде наповнена зустрічами з багатьма нашими найближчими демократичними партнерами - включаючи G7, нашими союзниками по НАТО та керівництвом Європейського Союзу,
У цей момент глобальної невизначеності, коли світ все ще бореться з пандемією, яка стається раз на століття, ця подорож призначена реалізувати відновлену відданість Америки нашим союзникам і партнерам, а також демонстрації спроможності демократій як відповідати на виклики, так і стримувати загрози у нову еру.
Сполучені Штати, незалежно від того, чи вони зупиняють повсюди пандемію COVID-19, чи відгукаються на потреби наростаючої кліматичної кризи, чи протистоять шкідливим діям урядів Китаю і Росії, повинні очолювати світ з позиції сили.
А вчора вже розказував, що Мы завершаем период безжалостной войны и открываем новую эру безжалостной дипломатии.
Стільки торочив про європейських союзників і партнерів і як тепер все буде по-іншому - і на тобі.
Борюсік лихий, бо "животворящий" сидів у відпустці і не брав телефон і в Європі взагалі кліпали очима на дії Штатів в Афгані, але за Австралію мусив вписатися. Угода нормальна, тільки зробити це потрібно було інакше. Американці від самого початку писали, що він - абсолютний слабак у переговорах, не здатен, завалює і Обама йому того не доручав. Тепер видно.
Верещав про налагодження зіпсованих попередником стосунків, але сам уже добряче їм насолив.
Британському прем"єр-міністру Черчіллю приписують слова, сказані ним стосовно Даладье і Чемберлена, які підписали Мюнхенську угоду: "Вони між війною і ганьбою вибрали ганьбу… А тепер отримали і війну і ганьбу!" Те ж саме отримають і Меркель з Макроном!
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
а так і сп2 дали добудувати і горшки з європейцями всеодно побили. п - професіоналізм.
а що там зроблять з меркельшою уже не цікаво, вона - політичний пенсіонер і вже нічого не вирішує.
а щодо економічної агресії - то це залежить від типу санкцій. наприклад, якщо заборонити таким компаніям постачання технологій із США, обслуговування банками США, заборона на ведення будь-яких проектів на території США, тощо. виглядає вже не як гопнічество, а як економічний самозахист. але й цього навіть робити не треба, достатньо лише об'явити про наміри. для більшості любителів сп2 економічний розрив із штатами несе набагато більше втрат, ніж гіпотетичний зиск від сп2.
Санкции США против Германии, ударят по США. Германия не даром считается "локомотивом европы". И смысл обострять отношения? Порадовать *****? Меркельшей было ясно сказано - СП2 будет завершён.
Ну и коротенько, за 2018 год -
В 2018 году ежегодный товарообмен между США и ФРГ превысил 183 млрд. долларов при некоем перекосе. Если американский экспорт в Германию достиг 57,7 млрд. долларов, то немецкий в США составил более 125 млрд. долларов. А с другой стороны, ФРГ является лишь пятым торговым партнером Америки после Китая, Канады, Мексики и Японии. Если взять объем инвестиций в экономику США, то там ФРГ занимает лишь седьмое место после Великобритании, Японии, Нидерландов, Канады, Франции и Швейцарии. Прямые инвестиции Германии в экономику США составили 310 млрд. долларов, а американские в экономику ФРГ - 136 млрд. долларов. Примечательно также, что германские предприятия в США дают работу примерно 700 тыс. человек и являются четвертым по значимости зарубежным работодателем, во многом обеспечивающим экспорт продукции из США. Так, автомобильный концерн BMW занимает четвертое место среди американских экспортеров автомобилей
Але, яка експресія і непідробний гнів у французів стосовно недотримання слова між союзниками: "Держать слово - это важнейшее условие для доверия между демократиями и союзниками. Продвигаться вперед в переговорах по торговле со страной, которой мы больше не доверяем, делая вид, что ничего не произошло, немыслимо". А ви зберіться в Мінську і побалакайте. Лукавий вам картопляних чипсів насможить, а Ангеля пивасика привезе. І все уладиться, Штанмайєр зуб дає.