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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 230 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 230 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 вересня у світі зареєстрували 470 099 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8223 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 230 318 726 випадків інфікування, з них 470 099 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 722 782 людини, з них 8223 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 230 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 207 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 230 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7-му, за летальними випадками - 16-ту і 4-ту позицію відповідно.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 230 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі 03

Водночас у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США і Бразилія.

Автор: Наталя Джума
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А де боти?

Вчать методички по розкручуванню ненависті до невакцинованих?
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22.09.2021 08:41 Відповісти
И это результат того, что в Ухани один китаец сожрал не ту летучую мышь? Придурки
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22.09.2021 09:34 Відповісти
Легенды и сказки
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22.09.2021 12:02 Відповісти
А если взять в соотношению к количеству реального населения. Возможно мы окажемся на 1 месте.
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22.09.2021 10:50 Відповісти
Ну, к увеличению суточной смертности от ковида до 137 человек антиваксеры необыкновенно спокойно относятся. Это ж не смерть одного студента в кафе-баре в день вакцинации.
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22.09.2021 16:13 Відповісти
 
 