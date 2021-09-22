Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 230 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 вересня у світі зареєстрували 470 099 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8223 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 230 318 726 випадків інфікування, з них 470 099 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 722 782 людини, з них 8223 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 207 млн ​​осіб.

Також читайте: У більшості медуніверситетів України чисельність вакцинованих співробітників - понад 80%, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7-му, за летальними випадками - 16-ту і 4-ту позицію відповідно.

Водночас у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США і Бразилія.