В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали

В Україні зафіксовано 6754 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 22 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6754 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2175 осіб;

летальних випадків – 105;

одужало – 2095 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 36 642 осіб,

методом ІФА – 11 347 осіб,

експрес-тестами – 34 254 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 230 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 362 559 осіб;

одужало – 2 235 668 осіб;

летальних випадків – 55 161;

проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях", - розповіли в МОЗ.







