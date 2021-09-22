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В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали

В Україні зафіксовано 6754 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 22 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6754 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 госпіталізовано – 2175 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 летальних випадків – 105;

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 одужало – 2095 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 методом ПЛР – 36 642 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 методом ІФА – 11 347 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 експрес-тестами – 34 254 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 230 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 захворіло – 2 362 559 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 одужало – 2 235 668 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 летальних випадків – 55 161;

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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22.09.2021 09:15 Відповісти
ага, пусть включают

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22.09.2021 10:08 Відповісти
Зате на кожному бігборді і паркані є реклама "Великого крадівництва" і одна за одною їдуть машини з дорожним бітумом з росії.
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22.09.2021 10:05 Відповісти
 
 