Вибори до Держдуми РФ в ОРДЛО і в окупованому Криму - бутафорія. Україна зафіксувала їх як злочин Росії, - Кулеба

Провівши вибори до Держдуми на окупованих територіях, Росія як держава-окупант грубо порушила міжнародне право.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи в Нью-Йорку на запитання журналістів.

"Зараз ми не можемо зупинити Росію – це сувора реальність життя, але йде фіксація доказів вчинення злочину Росією на окупованих територіях, – зазначив він. – І прийде час, коли всі ці докази стануть основою для притягнення Росії до відповідальності – і політичної, і юридичної".

Політика і, зокрема, міжнародна політика – це "гра в довгу", додав він.

Україна фіксує "політично і юридично" на рівні нот, ухвалених документів факти порушень, вчинених Російською Федерацією.

Кулеба назвав вибори в Донбасу і в Криму "бутафорією, яка спрямована лише на показову легітимізацію і демонстрацію політичної сили на цих територіях". Але для їхнього статусу як майбутніх українських територій ці вибори значення не мають, зауважив міністр.

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Як повідомлялося, у період 17-19 вересня відбулося голосування на виборах до Держдуми РФ. 15 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає ЄС до готовності не визнати парламент Росії та розглянути можливість виключення Росії з ПАРЄ, якщо парламентські вибори в Росії у 2021 році будуть визнані сфальсифікованими й такими, що порушують демократичні принципи й міжнародне право.

США також засудили проведення виборів на окупованих територіях України.

МЗС України 17 вересня висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення Росією виборів на тимчасово окупованій території Криму. Крім того, Україна засудила примусове залучення до голосування українських громадян, яким були незаконно роздані паспорти РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.