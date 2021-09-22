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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Вибори до Держдуми РФ в ОРДЛО і в окупованому Криму - бутафорія. Україна зафіксувала їх як злочин Росії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори до Держдуми РФ в ОРДЛО і в окупованому Криму - бутафорія. Україна зафіксувала їх як злочин Росії, - Кулеба

Провівши вибори до Держдуми на окупованих територіях, Росія як держава-окупант грубо порушила міжнародне право.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи в Нью-Йорку на запитання журналістів.

"Зараз ми не можемо зупинити Росію – це сувора реальність життя, але йде фіксація доказів вчинення злочину Росією на окупованих територіях, – зазначив він. – І прийде час, коли всі ці докази стануть основою для притягнення Росії до відповідальності – і політичної, і юридичної".

Політика і, зокрема, міжнародна політика – це "гра в довгу", додав він.

Україна фіксує "політично і юридично" на рівні нот, ухвалених документів факти порушень, вчинених Російською Федерацією.

Кулеба назвав вибори в Донбасу і в Криму "бутафорією, яка спрямована лише на показову легітимізацію і демонстрацію політичної сили на цих територіях". Але для їхнього статусу як майбутніх українських територій ці вибори значення не мають, зауважив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори до Держдуми РФ: аналітики виявили 14 мільйонів "аномальних" голосів за "Єдину Росію"

Як повідомлялося, у період 17-19 вересня відбулося голосування на виборах до Держдуми РФ. 15 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає ЄС до готовності не визнати парламент Росії та розглянути можливість виключення Росії з ПАРЄ, якщо парламентські вибори в Росії у 2021 році будуть визнані сфальсифікованими й такими, що порушують демократичні принципи й міжнародне право.

США також засудили проведення виборів на окупованих територіях України.

МЗС України 17 вересня висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення Росією виборів на тимчасово окупованій території Криму. Крім того, Україна засудила примусове залучення до голосування українських громадян, яким були незаконно роздані паспорти РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

Автор: Наталя Джума
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Ну то й що...

Кацапи давно витерли ноги об європейців. Так що вони заплющать очі.
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22.09.2021 08:38 Відповісти
"Выборы" в ДурьДуму РАБссии....Анекдот
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22.09.2021 08:46 Відповісти
Получается что все кто разрешил открыть участки в Украине, для голосования на этих выборах, являются соучастниками преступления??? 🤔Надеюсь они понесут наказание, как и за многие свои другие преступления, которые они успели совершить, находясь у власти
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22.09.2021 08:49 Відповісти
Це щоб дамбасюри вважали що вони вже за паребріком, а їхні голоси і нафіг не потрібні.
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22.09.2021 08:57 Відповісти
а зеля наоборот поощрял голосовние донбаситов- это дурдом
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22.09.2021 09:01 Відповісти
Где ?! Где она всё это сделала (осудила..зафиксировала) ? В ООН, в Гааге ? У себя под подушкой ? Пустобрех..ни одной точной ссылки...
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22.09.2021 09:02 Відповісти
Дозволити країні окупанту проводити вибори в неокупованій частині України - це що?Дурість?Тупість?Невігластво? НІ! ЦЕ план Б, від єрмака-подляка.
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22.09.2021 09:15 Відповісти
 
 