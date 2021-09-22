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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 116 005 осіб, загалом - 6 435 427, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 116 005 осіб, загалом - 6 435 427, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 246 164 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"116 005 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 21 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 68 502 людей, повністю імунізовані - 47 503 людини.

Протягом доби працювали: 841 мобільна бригада, 2878 пунктів щеплення; 335 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 116 005 осіб, загалом - 6 435 427, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 116 005 осіб, загалом - 6 435 427, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 116 005 осіб, загалом - 6 435 427, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Сейчас уже можно со всей уверенностью сказать, что вакцинация в Украине полностью провалена благодаря клоунам во власти. Если в соседних странах ЕС, показатель вакцинации полного курса - 50-70%, то у нас 11-13% при этом из них большая половина вакцинирована китайским херзнаетчем. А все потому что год назад, степанову нужна была куртка за полмиллиона гривен и новый рейндж ровер за четыре миллиона. Ведь на китаском фуфле можно было засекретить цены закупки и хорошо прибарахлится. В результате, люди перестали доверять вакцинации, поскольку все знали что колоть будут херню. Сейчас страна расхлёбывает грехи зе-мародёров, которые сначала продали все маски заграницу, а потом - накупили фигню по космическим ценам.
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22.09.2021 09:18 Відповісти
при чем тут клоуны к тому, что московиты очень активно ведут антиваксовскую пропаганду и наш очень умный народ верит каждому слову?
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22.09.2021 17:31 Відповісти
 
 