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Закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його до України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США на Генасамблеї ООН зустрівся з генсеком ООН Антоніо Гутерішем і закликав його підтримати "Кримську платформу".

Про це Зеленський повідомив у своєму твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави підкреслив, що під час зустрічі з Гуттерішем подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Закликав Генсека ООН посилити підтримку "Кримської платформи". Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну", - повідомив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Интересно, как часто генсека ООН зовут незнамо куда и незнамо зачем?

Надо было попросить еще ЗЕЛенкин форум первых лядей поддержать. Бо без генсека ООН эта тусовка выглядит как-то не солидно.
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22.09.2021 08:47
+2
Эту картинку наклеить на кирпич и прикладывать к больному месту зебирателей три раза в день.
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22.09.2021 09:13
+1
Нехай спочатку розкаже йому як ця платформа звільнить Крим.
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22.09.2021 08:50
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Интересно, как часто генсека ООН зовут незнамо куда и незнамо зачем?

Надо было попросить еще ЗЕЛенкин форум первых лядей поддержать. Бо без генсека ООН эта тусовка выглядит как-то не солидно.
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22.09.2021 08:47 Відповісти
Нехай спочатку розкаже йому як ця платформа звільнить Крим.
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22.09.2021 08:50 Відповісти
Ну любит ЗЕ всякие тусовки.

А шо может освободить тусовка, которая существует ради самой тусовки?
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22.09.2021 09:07 Відповісти
Государство РАБссия в ООН не числится,был ССср но он сдох...а правоопреемником являются все 15 республик бывшгего Совка.... в марте 1992 года все расписано написано на этот счет подробнейше.........
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22.09.2021 08:54 Відповісти
"Тинятися менше треба
По всяких турне,
Особливо в тому разі,
Якщо ти - дурне…"(с) П.Глазовий
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22.09.2021 08:55 Відповісти
От встречи с кочегаром дядей Васей больше толку.
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22.09.2021 09:04 Відповісти
Трюдо пригласил, Гутерриша пригласил, а Байдена забыл, а еще утвеждал что не лох.
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22.09.2021 09:05 Відповісти
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22.09.2021 09:06 Відповісти
гемор лечит?
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22.09.2021 09:12 Відповісти
Эту картинку наклеить на кирпич и прикладывать к больному месту зебирателей три раза в день.
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22.09.2021 09:13 Відповісти
ето зе для перенятия опьіта, примеряется на должность генсека оон
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22.09.2021 09:11 Відповісти
А де фотки зеленського в спортивному костюмі і двадцяти його биків біля меморіалу жертвам 11 вересня ? Хочу побачити на які забаганки я плачу податки.
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22.09.2021 09:15 Відповісти
 
 