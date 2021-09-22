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Закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його до України, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США на Генасамблеї ООН зустрівся з генсеком ООН Антоніо Гутерішем і закликав його підтримати "Кримську платформу".
Про це Зеленський повідомив у своєму твітері, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави підкреслив, що під час зустрічі з Гуттерішем подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
"Закликав Генсека ООН посилити підтримку "Кримської платформи". Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну", - повідомив президент.
Топ коментарі
+2 Герхард
показати весь коментар22.09.2021 08:47
+2 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар22.09.2021 09:13
+1 5 копійок
показати весь коментар22.09.2021 08:50
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Надо было попросить еще ЗЕЛенкин форум первых лядей поддержать. Бо без генсека ООН эта тусовка выглядит как-то не солидно.
А шо может освободить тусовка, которая существует ради самой тусовки?
По всяких турне,
Особливо в тому разі,
Якщо ти - дурне…"(с) П.Глазовий