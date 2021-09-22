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Добова смертність від COVID-19 у світі знизилася до найнижчого показника за 11 місяців, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Добова смертність від COVID-19 у світі знизилася до найнижчого показника за 11 місяців, - ВООЗ

21 вересня у світі зареєстрували 5082 смерті серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією, що є найнижчим показником із жовтня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Востаннє меншу смертність серед інфікованих COVID-19 за добу фіксували на планеті 20 жовтня – 4514.

Загалом від початку пандемії у світі померло майже 4,7 млн хворих. Найбільшу добову смертність фіксували 21 липня 2021 року – майже 20 тис.

Добова смертність від COVID-19 у світі знизилася до найнижчого показника за 11 місяців, - ВООЗ 01

Протягом останньої доби у світі підтвердили 308,1 тис. нових випадків коронавірусної інфекції, що є мінімальним показником за останні три місяці.

Загалом за час пандемії на планеті зареєстрували 228,8 млн інфікувань коронавірусом.

Найбільше випадків COVID-19 підтвердили у США (41,8 млн), Індії (33,5 млн), Бразилії (21,2 млн), Великобританії (7,5 млн) і Росії (7,3 млн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанція в 1,5 м або обслуговувати тільки вакцинованих, - МКІП назвало правила роботи закладів культури з 23 вересня. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Автор: Наталя Джума
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А в нас показники зросли.

Бо самодуркін при владі.
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22.09.2021 09:04 Відповісти
Во всем Мире смертность от Ковида уменьшается пропорционально росту вакцинации.

А у нас по-прежнему полно гукутов, верящих, что оно само пройдет.
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22.09.2021 09:10 Відповісти
І не кажіть, як почнеш тут читати коментарі - самі спеціалісти з імунології позбирались.

Є ще закордонні антикацинатори. От цікаво, чи їх без щеплення десь у суспільство випускають. А може вони і вакцинувались, а тут лише тріпають язиками, закликаючи дурненьких не рятувати своє здоров'я.
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22.09.2021 09:13 Відповісти
Вони з бухгалтерів перекваліфікувалися у інфекціоністів, це зараз тренд такий. Світова «еліта» антиваксерів рулить у ютьюбі та демонструє своє «критичне мислення» на форумах.
Звичайно, що вакцинувались, бо їх же нікуди взагалі не пустять. Сидіти під проксі та болтать єрундой про вакцини на форумі, та не зробити вакцину у реальномужитті в Європі - це дві великі різниці.
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22.09.2021 09:56 Відповісти
 
 