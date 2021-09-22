Добова смертність від COVID-19 у світі знизилася до найнижчого показника за 11 місяців, - ВООЗ

21 вересня у світі зареєстрували 5082 смерті серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією, що є найнижчим показником із жовтня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Востаннє меншу смертність серед інфікованих COVID-19 за добу фіксували на планеті 20 жовтня – 4514.



Загалом від початку пандемії у світі померло майже 4,7 млн хворих. Найбільшу добову смертність фіксували 21 липня 2021 року – майже 20 тис.

Протягом останньої доби у світі підтвердили 308,1 тис. нових випадків коронавірусної інфекції, що є мінімальним показником за останні три місяці.



Загалом за час пандемії на планеті зареєстрували 228,8 млн інфікувань коронавірусом.



Найбільше випадків COVID-19 підтвердили у США (41,8 млн), Індії (33,5 млн), Бразилії (21,2 млн), Великобританії (7,5 млн) і Росії (7,3 млн).

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Нагадаємо, спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила поширення коронавірусу пандемією.