Добова смертність від COVID-19 у світі знизилася до найнижчого показника за 11 місяців, - ВООЗ
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21 вересня у світі зареєстрували 5082 смерті серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією, що є найнижчим показником із жовтня 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Востаннє меншу смертність серед інфікованих COVID-19 за добу фіксували на планеті 20 жовтня – 4514.
Загалом від початку пандемії у світі померло майже 4,7 млн хворих. Найбільшу добову смертність фіксували 21 липня 2021 року – майже 20 тис.
Протягом останньої доби у світі підтвердили 308,1 тис. нових випадків коронавірусної інфекції, що є мінімальним показником за останні три місяці.
Загалом за час пандемії на планеті зареєстрували 228,8 млн інфікувань коронавірусом.
Найбільше випадків COVID-19 підтвердили у США (41,8 млн), Індії (33,5 млн), Бразилії (21,2 млн), Великобританії (7,5 млн) і Росії (7,3 млн).
Нагадаємо, спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила поширення коронавірусу пандемією.
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Бо самодуркін при владі.
А у нас по-прежнему полно гукутов, верящих, что оно само пройдет.
Є ще закордонні антикацинатори. От цікаво, чи їх без щеплення десь у суспільство випускають. А може вони і вакцинувались, а тут лише тріпають язиками, закликаючи дурненьких не рятувати своє здоров'я.
Звичайно, що вакцинувались, бо їх же нікуди взагалі не пустять. Сидіти під проксі та болтать єрундой про вакцини на форумі, та не зробити вакцину у реальномужитті в Європі - це дві великі різниці.