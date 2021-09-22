Україна хоче почути, чому ООН не була представлена ​​на саміті Кримської платформи: є підстави вважати, що попрацювала РФ, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем порушив питання: чому ця організація не була представлена ​​на саміті Кримської платформи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи переговори Володимира Зеленського з керівництвом ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент порушив питання Криму, оскільки для нього воно є фундаментальним і ніколи не може бути винесене за дужки", - сказав глава МЗС.

Він пояснив, що "відповідь на це питання ми не почули, але почули про підтримку територіальної цілісності України".

"Ідеться про фундаментальне зобов’язання ООН – захищати суверенітет і територіальну цілісність держав, - зазначив він. - І як міністр, представник держави – засновниці ООН хочу почути чітку відповідь від Організації Об’єднаних Націй: чому вона не взяла участь у жодній формі в саміті Кримської платформи". Водночас НАТО, Рада Європи, ГУАМ та інші міжнародні організації знайшли формат своєї участі.

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За словами Кулеби, є всі підстави вважати, "що попрацювала Російська Федерація", яка ставила завдання взагалі зірвати саміт Кримської платформи, не допустити його успішного проведення. "Але це завдання було провалене, і успішне проведення саміту Кримської платформи – це перемога України", - наголосив міністр.

Він додав, що питання практичного залучення ООН до проблем Криму залишається відкритим, при цьому сьогодні українська сторона "озвучила декілька ідей, які будуть генеральним секретарем опрацьовані". "Але ми вважатимемо неприйнятною ситуацією, якщо ООН самоусунеться від вирішення питання Криму та Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, кордони і права людини на цих територіях", - підкреслив КУлеба, вказавши, що "йдеться про Російську Федерацію".

Під час переговорів з Гутеррешем, Зеленський порушив також інші питання, пов’язані з Кримом, зокрема щодо прав людини на окупованих територіях. Президент також передав генеральному секретареві ООН список політичних в’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Гутерреш, за словами Кулеби, пообіцяв, що докладатиме зусиль для їх звільнення.