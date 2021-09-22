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Україна хоче почути, чому ООН не була представлена ​​на саміті Кримської платформи: є підстави вважати, що попрацювала РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Україна хоче почути, чому ООН не була представлена ​​на саміті Кримської платформи: є підстави вважати, що попрацювала РФ, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем порушив питання: чому ця організація не була представлена ​​на саміті Кримської платформи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи переговори Володимира Зеленського з керівництвом ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент порушив питання Криму, оскільки для нього воно є фундаментальним і ніколи не може бути винесене за дужки", - сказав глава МЗС.

Він пояснив, що "відповідь на це питання ми не почули, але почули про підтримку територіальної цілісності України".

"Ідеться про фундаментальне зобов’язання ООН – захищати суверенітет і територіальну цілісність держав, - зазначив він. - І як міністр, представник держави – засновниці ООН хочу почути чітку відповідь від Організації Об’єднаних Націй: чому вона не взяла участь у жодній формі в саміті Кримської платформи". Водночас НАТО, Рада Європи, ГУАМ та інші міжнародні організації знайшли формат своєї участі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його до України, - Зеленський

За словами Кулеби, є всі підстави вважати, "що попрацювала Російська Федерація", яка ставила завдання взагалі зірвати саміт Кримської платформи, не допустити його успішного проведення. "Але це завдання було провалене, і успішне проведення саміту Кримської платформи – це перемога України", - наголосив міністр.

Він додав, що питання практичного залучення ООН до проблем Криму залишається відкритим, при цьому сьогодні українська сторона "озвучила декілька ідей, які будуть генеральним секретарем опрацьовані". "Але ми вважатимемо неприйнятною ситуацією, якщо ООН самоусунеться від вирішення питання Криму та Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, кордони і права людини на цих територіях", - підкреслив КУлеба, вказавши, що "йдеться про Російську Федерацію".

Під час переговорів з Гутеррешем, Зеленський порушив також інші питання, пов’язані з Кримом, зокрема щодо прав людини на окупованих територіях. Президент також передав генеральному секретареві ООН список політичних в’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Гутерреш, за словами Кулеби, пообіцяв, що докладатиме зусиль для їх звільнення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Кулебе давно пора вызвать Гутерриша на ковёр и объявить о неполном служебном соответствии.
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22.09.2021 09:26
+8
К ногтю их! К ответу! Почему не в НАТО?! Где наши 270 млрд?!
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22.09.2021 09:31
+4
Потому что ООН-это ничто. Сродни бабушкам на лавочке. Только ещё семечки а зале пока не плюют.
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22.09.2021 09:29
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Кулебе давно пора вызвать Гутерриша на ковёр и объявить о неполном служебном соответствии.
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22.09.2021 09:26 Відповісти
ООН отделались стандартной отговоркой.
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22.09.2021 09:27 Відповісти
у величайшего все фундаментально

сборы зеленожопых в трускавце - фундаментальные

крымская платформа - фундаментальная

может ему в строители податься? фундаменты строить
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22.09.2021 09:29 Відповісти
А может одного клована в фундамент закатать? Веками фундаментировать будет...
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22.09.2021 09:36 Відповісти
Вонять будет.
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22.09.2021 09:38 Відповісти
Потому что ООН-это ничто. Сродни бабушкам на лавочке. Только ещё семечки а зале пока не плюют.
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22.09.2021 09:29 Відповісти
Пора уже эту организацию- импотента ООН отправить туда же,куда и Лигу Наций.
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22.09.2021 11:15 Відповісти
Что предлагаешь: Закрыть за ненадобностью?
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22.09.2021 11:16 Відповісти
Да.
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22.09.2021 11:30 Відповісти
Знакомая позиция. От наших северных, прости господи, соседей часто можно услышать: "Давайте закроем Украину "за ненадобностью".

"Закрыть" - много ума не надо. А реформировать? Не, не вариант? Работать надо?
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22.09.2021 11:40 Відповісти
При чём здесь Украина? Балабольство сплошное. ООН создана в 1945 году и что? Сильно нареформировали за это время? Это болото с говорильней устраивает всех причастных. И всем пох.
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22.09.2021 11:48 Відповісти
Ты погугли чем занимается ООН и все организации при нем. А потом задай себе вопрос: Кто и как будет этим заниматься без ООН.

А по поводу "балабольства" есть вопросы к самому Кулебе. Так как заявляя, что "Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН - защищать суверенитет и территориальную целостность государств ..." Кулеба технично "забыл" сослаться на конкретный пункт устава ООН и самое главное, замял для ясности, КАК КОНКРЕТНО ООН обязано защищать суверенитет и территориальную целостность государств.

Кулеба очень грамотный дипломат и если бы он вытащил язык из жопы Зеленского, то оказалось бы, что вовсе не ООН виновата.
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22.09.2021 11:57 Відповісти
Полностью согласен! ООН надо ****...ывать подобными конкретными вопросами до потери пульса! И "решения и резолюции" по Крыму должны быть. Даже если там никакой конкретики. Это называется "держать на повестке дня".
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22.09.2021 12:21 Відповісти
100 вiдсоткiв.
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22.09.2021 12:33 Відповісти
Україна має повне право ставити такi питання перед керiвництвом ООН, тому що ця сама ООН приймала вiдповiднi рiшення та резолюцii по Криму.
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22.09.2021 12:13 Відповісти
К ногтю их! К ответу! Почему не в НАТО?! Где наши 270 млрд?!
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22.09.2021 09:31 Відповісти
И вообще, штаб-квартира уже давно Киеве должна быть! Шо-то советники Зели недодумали.
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22.09.2021 13:06 Відповісти
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22.09.2021 09:32 Відповісти
Як розпіарена Кримська платформа реагувала на масові арешти кримських татар після помпезного шоу з приводу створення цієї платформи?

Ніяк не відреагувала.
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22.09.2021 09:33 Відповісти
Дякуючи 73% дебілів маємо цей щоденний сором.
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22.09.2021 09:37 Відповісти
как говорил твой любимый президент ***** "Кто обзывается тот сам так называется." Привет ферме!!!!
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22.09.2021 10:23 Відповісти
И на форум первых лядей ЗЕЛенки ООН тоже нагло не явились. И за здоровье великого ЗЕ не пили.

Построже с ними надо, а то возомнили о себе.
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22.09.2021 09:37 Відповісти
І платформу примирення Сивохи проігнорували фундаментально!
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22.09.2021 09:45 Відповісти
А это так вобще непомерная наглость. Такая хорошая платформа фундаментальная была.

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22.09.2021 09:47 Відповісти
Була та "потекла", клапан не витримав тиску.
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22.09.2021 10:03 Відповісти
Фіктивна організація,яка тільки прожирає гранти та вирожає глибоку стурбованість!
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22.09.2021 09:38 Відповісти
Шарашка - бабло пилят а общественности очки втирают о поддержке...
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22.09.2021 09:38 Відповісти
Kotyk NYC

Подивився я на запізнілі фото Зелупи біля монументу 9/11 тут, в NYC і, як би це сказати... ох...їв. Потім погуглив, перевірив і оху...в ще більше. Long story short: Зелупа спи...ив квіти з могили для постановочного фото!

Якщо хто не в курсі, то білі троянди ставлять (а саме встромляють у заглиблення літер) на імена тих жертв, чий день народження припадає на сьогодні. І кожного дня там нові троянди на іменах тих людей, які народились того дня, але загинули на 9/11
Тут ми бачимо як Зелупа ставить білу троянду на ім'я загиблого емігранта з України Ігора Зукелмана (Igor Zukelman). Троянди там, біля меморіалу, до речі не роздають і не продають, це не базар під цвинтарем. Організація пам'яті сама розміщує білі троянди на імена тих в кого на це число припадає день народження. Не особливо складно було з'ясувати зо в Ігора Зукелмана день народження зовсім не збігається із датами візиту Зелупи в США:
тобто Зелупа ТУПО СПИ...ИВ троянду пам'яті з імені іншої жертви, приставив до прапорця і імені українського емігранта, скорчив кислу міну і зробив постановочне фото з емоційною компонентою псевдо-жалю. ****, це МЄРЗОСТЬ.

https://twitter.com/ShittyNewyork/status/1440197094585745413
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22.09.2021 09:41 Відповісти
В этом поступке весь Гринпоц.Это всё,что нужно об этом ничтожестве знать.

Испанский стыд.
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22.09.2021 11:21 Відповісти
Это почему вы не подсуетились что б ООН была представлена на саммите?
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22.09.2021 09:51 Відповісти
мир дешевый и продажный. все ходят в церковь, но молятся золотому тельцу.
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22.09.2021 10:01 Відповісти
На превеликий жаль цей Світ ще ніяк не усвідомив, що дикоазійський рашонацизм є послідовником та приємником Адоська Шікльгрубера на чолі зі своїм новітьнім ф'юрером-Х*йлоПуцькіним.
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22.09.2021 10:14 Відповісти
От ццкаво - чому я не чую жорстких заяв, від МЗС та зєлєнскава, вбік фєдєрастів, путєна???
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22.09.2021 10:16 Відповісти
ООН... организация озабоченных наций, единственной цементирующей силой которой сейчас - являются кровавые кремлёвские взносы, пахнущие газом, и нефтью, а результатом работы - иммитация бурных действий
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22.09.2021 11:17 Відповісти
Зеля считет, что по-мелкому ********** - лучший способ наладить отношения.
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22.09.2021 11:28 Відповісти
взагалi-то Україна має повне право ставити такi питання перед керiвництвом ООН, тому що ця сама ООН приймала вiдповiднi рiшення та резолюцii.

потрiбно весь час про це нагадувати стурбованим.
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22.09.2021 12:11 Відповісти
 
 