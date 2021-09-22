Україна хоче почути, чому ООН не була представлена на саміті Кримської платформи: є підстави вважати, що попрацювала РФ, - Кулеба
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Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем порушив питання: чому ця організація не була представлена на саміті Кримської платформи.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи переговори Володимира Зеленського з керівництвом ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент порушив питання Криму, оскільки для нього воно є фундаментальним і ніколи не може бути винесене за дужки", - сказав глава МЗС.
Він пояснив, що "відповідь на це питання ми не почули, але почули про підтримку територіальної цілісності України".
"Ідеться про фундаментальне зобов’язання ООН – захищати суверенітет і територіальну цілісність держав, - зазначив він. - І як міністр, представник держави – засновниці ООН хочу почути чітку відповідь від Організації Об’єднаних Націй: чому вона не взяла участь у жодній формі в саміті Кримської платформи". Водночас НАТО, Рада Європи, ГУАМ та інші міжнародні організації знайшли формат своєї участі.
За словами Кулеби, є всі підстави вважати, "що попрацювала Російська Федерація", яка ставила завдання взагалі зірвати саміт Кримської платформи, не допустити його успішного проведення. "Але це завдання було провалене, і успішне проведення саміту Кримської платформи – це перемога України", - наголосив міністр.
Він додав, що питання практичного залучення ООН до проблем Криму залишається відкритим, при цьому сьогодні українська сторона "озвучила декілька ідей, які будуть генеральним секретарем опрацьовані". "Але ми вважатимемо неприйнятною ситуацією, якщо ООН самоусунеться від вирішення питання Криму та Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, кордони і права людини на цих територіях", - підкреслив КУлеба, вказавши, що "йдеться про Російську Федерацію".
Під час переговорів з Гутеррешем, Зеленський порушив також інші питання, пов’язані з Кримом, зокрема щодо прав людини на окупованих територіях. Президент також передав генеральному секретареві ООН список політичних в’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Гутерреш, за словами Кулеби, пообіцяв, що докладатиме зусиль для їх звільнення.
Будь ласка, зачекайте...
сборы зеленожопых в трускавце - фундаментальные
крымская платформа - фундаментальная
может ему в строители податься? фундаменты строить
"Закрыть" - много ума не надо. А реформировать? Не, не вариант? Работать надо?
А по поводу "балабольства" есть вопросы к самому Кулебе. Так как заявляя, что "Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН - защищать суверенитет и территориальную целостность государств ..." Кулеба технично "забыл" сослаться на конкретный пункт устава ООН и самое главное, замял для ясности, КАК КОНКРЕТНО ООН обязано защищать суверенитет и территориальную целостность государств.
Кулеба очень грамотный дипломат и если бы он вытащил язык из жопы Зеленского, то оказалось бы, что вовсе не ООН виновата.
Ніяк не відреагувала.
Построже с ними надо, а то возомнили о себе.
Подивився я на запізнілі фото Зелупи біля монументу 9/11 тут, в NYC і, як би це сказати... ох...їв. Потім погуглив, перевірив і оху...в ще більше. Long story short: Зелупа спи...ив квіти з могили для постановочного фото!
Якщо хто не в курсі, то білі троянди ставлять (а саме встромляють у заглиблення літер) на імена тих жертв, чий день народження припадає на сьогодні. І кожного дня там нові троянди на іменах тих людей, які народились того дня, але загинули на 9/11
Тут ми бачимо як Зелупа ставить білу троянду на ім'я загиблого емігранта з України Ігора Зукелмана (Igor Zukelman). Троянди там, біля меморіалу, до речі не роздають і не продають, це не базар під цвинтарем. Організація пам'яті сама розміщує білі троянди на імена тих в кого на це число припадає день народження. Не особливо складно було з'ясувати зо в Ігора Зукелмана день народження зовсім не збігається із датами візиту Зелупи в США:
тобто Зелупа ТУПО СПИ...ИВ троянду пам'яті з імені іншої жертви, приставив до прапорця і імені українського емігранта, скорчив кислу міну і зробив постановочне фото з емоційною компонентою псевдо-жалю. ****, це МЄРЗОСТЬ.
https://twitter.com/ShittyNewyork/status/1440197094585745413
Испанский стыд.
потрiбно весь час про це нагадувати стурбованим.