ЗМІ звинуватили оточення Княжицького в придбанні за безцінь землі колишнього курорту в Карпатах. Нардеп вважає, що "СН" дала вказівку "мочити" його через інтерес до "вагнерівців"

Оточення народного депутата від "Європейської Солідарності" Миколи Княжицького через ветеранів АТО скуповувало 2 гектари землі колишнього курорту в Івано-Франківській області менш ніж за 17 тисяч доларів.

Про це пише видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Наприкінці 2018 року Зеленська сільська рада, в розпорядженні якого перебуває село Буркут, почала пакетами видавати земельні ділянки. За інформацією журналістів, до приватизації причетне оточення Княжицького, якого місцеві жителі вважають бенефіціаром роздачі землі.

Уточнюється, що 6 та 20 грудня 2018 року, а також 30 березня і 22 серпня 2019 року в Буркуті видали земельні ділянки 22 місцевим жителям, які є бійцями АТО і відповідно мають право на безкоштовне отримання 10 соток під житло. При цьому 18 із 22 атовців перепродали свою землю, а семеро з них зробили це в перші дні після видачі.

За даними ЗМІ, підприємство, яке купило землю в атовців, готувалося до цього з 2017 року, купивши в Буркуті спочатку 4 будівлі, а потім взявши в оренду ще пів гектара землі. В цілому нові власники контролюють 2 гектари землі в селі, що становить приблизно 77% всього Буркута. За це було заплачено приблизно 450 тисяч гривень.

Покупцем землі є київська компанія "Фон Секкендорф", офіційними власниками якої значаться Валентин і Андрій Голумбівські, що працюють в охоронній сфері. Один із братів два останні роки був членом комісії департаменту внутрішньої безпеки поліції.

У 2017 році підприємство "Фон Секкендорф" подало заявку, а в 2019-му зареєструвало торгову марку "Буркутська джерельна вода". Тоді ж у реєстрі з'явилася торгова марка "Буркут", яка, згідно з відкритими даними, зможе розвивати пансіонати, табори і готельний бізнес, надавати розважальні послуги. Ця марка записана на Миколу Княжицького.

Водночас реєстрацією обох торгових марок займалися одні й ті самі юристи (фірма "Юрімекс"), якими керує експомічник Княжицького Юрій Крайняк. Крім того, ці ж юристи раніше обслуговували телевізійний канал ТВі, а компанія, що скупила землі в Буркуті, раніше була зареєстрована в одному з офісів "Юрімекс".

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Зазначається, що в далекому минулому село Буркут, яке розташовується в Івано-Франківській області, було відомим курортом. Зокрема, приблизно 120 років тому там відпочивала поетеса Леся Українка.

Депутат Княжицький підтверджує своє знайомство з Валентином Голумбівським, який займався охороною організованого парламентарієм фестивалю Via Carpatia. Також, за інформацією журналістів, Голумбівський охороняв особисто самого Княжицького на партійній конференції.

Сам нардеп прокоментував цю публікацію на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Вчора на одному із загальноукраїнських сайтів з’явилася дивна стаття , де мене згадували. Суть статті полягала в тому, що ніби-то моє оточення купило менше двох гектарів землі у карпатському вимираючому мальовничому селі Буркут на Верховинщині. Все – як підкреслено в матеріалі – відбулося законно, а я до цього причетний, бо фірма, яка купила землю обслуговується у тій самій юридичній фірмі, що й я. Новину про мої "злочини" тут же поширили ботоферми у соцмережах, а також сайти і телеканали родини львівських Садових), перекрутивши і перебрехавши статтю, яка крім посмішки нічого не викликала. От, забули ще згадати про Довбуша, щоб все звучало ще більш "сенсаційно". Стаття, додам, чомусь вийшла синхронно із вказівкою "Слугам народу" у їхніх темниках мене "мочити" , бо я піднімаю тему вагнерівців", - наголошує Княжицький.

"А тепер по суті. Я дійсно працюю на Верховинщині і хочу розвивати цей край. Це не бізнесове, а громадське бажання. І про це від років знає кожен, хто цікавиться Карпатами і Гуцульщиною. Слідів моєї активності вдосталь. Мені дійсно важливо відродити пам'ять про українських корифеїв і зберегти гуцульську традицію. Тому й ініціював Віа Карпатію, з цієї ж причини ініціював закон про гірські території, проводив на Верховинщині кінофестивалі, купив бібліотеку співця цього краю Станіслава Вінценза і найбільшу колекцію антикварних листівок про Гуцульщину", - продовжив він.

"І так, я запрошую бізнесменів інвестувати у Гуцульщину, бо цей край живе бідно. Місцеві люди пишуть мені десятки листів з проханням допомогти продати землю. Я й сам купив там землю і побудував дерев'яний будинок. Запрошую до себе багатьох відомих людей, щоб вони відчули цей край, запрошую інвестувати в нього. Я дійсно знайомий з власником фірми, яка придбала землю у гірському селі. У Валентина десятки охоронних фірм на Полтавщині, які охороняють великі агрохолдинги. Усе це легко перевірити. А ще він займається туризмом на Київщині. Тому я зацікавлений у тому, щоб всіляко йому сприяти оживити Буркут, відродити його, але залишити відкритим і доступним для місцевих жителів. Це непросто зробити, бо зимою туди доїхати взагалі неможливо, а цього року річка вкотре забрала дорогу і туди не можна було доїхати і літом", - зазначає нардеп.

"Я готовий сприяти і допомагаю не лише власнику фірми, а й іншим. Він був на війні, згодом тренував українських солдатів, нагороджений орденами і медалями. Інколи такі замовні кампанії (маю на увазі не саму дивну статтю на столичному сайті, а тих , хто поширює її ще й перекручено) стимулюють до дій. Тому докладу усіх зусиль, щоб допомогти власнику фірми та іншим, хто хоче інвестувати у Карпати. Ну, і звичайно до того, щоб очистити мій рідний Львів від брехунів)", - резюмував парламентар.

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