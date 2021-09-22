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земля (804) Карпати (188) Княжицький (84) купівля (59) ПВК "Вагнер" (1477)

ЗМІ звинуватили оточення Княжицького в придбанні за безцінь землі колишнього курорту в Карпатах. Нардеп вважає, що "СН" дала вказівку "мочити" його через інтерес до "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ЗМІ звинуватили оточення Княжицького в придбанні за безцінь землі колишнього курорту в Карпатах. Нардеп вважає, що

Оточення народного депутата від "Європейської Солідарності" Миколи Княжицького через ветеранів АТО скуповувало 2 гектари землі колишнього курорту в Івано-Франківській області менш ніж за 17 тисяч доларів.

Про це пише видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Наприкінці 2018 року Зеленська сільська рада, в розпорядженні якого перебуває село Буркут, почала пакетами видавати земельні ділянки. За інформацією журналістів, до приватизації причетне оточення Княжицького, якого місцеві жителі вважають бенефіціаром роздачі землі.

Уточнюється, що 6 та 20 грудня 2018 року, а також 30 березня і 22 серпня 2019 року в Буркуті видали земельні ділянки 22 місцевим жителям, які є бійцями АТО і відповідно мають право на безкоштовне отримання 10 соток під житло. При цьому 18 із 22 атовців перепродали свою землю, а семеро з них зробили це в перші дні після видачі.

За даними ЗМІ, підприємство, яке купило землю в атовців, готувалося до цього з 2017 року, купивши в Буркуті спочатку 4 будівлі, а потім взявши в оренду ще пів гектара землі. В цілому нові власники контролюють 2 гектари землі в селі, що становить приблизно 77% всього Буркута. За це було заплачено приблизно 450 тисяч гривень.

Покупцем землі є київська компанія "Фон Секкендорф", офіційними власниками якої значаться Валентин і Андрій Голумбівські, що працюють в охоронній сфері. Один із братів два останні роки був членом комісії департаменту внутрішньої безпеки поліції.

У 2017 році підприємство "Фон Секкендорф" подало заявку, а в 2019-му зареєструвало торгову марку "Буркутська джерельна вода". Тоді ж у реєстрі з'явилася торгова марка "Буркут", яка, згідно з відкритими даними, зможе розвивати пансіонати, табори і готельний бізнес, надавати розважальні послуги. Ця марка записана на Миколу Княжицького.

Водночас реєстрацією обох торгових марок займалися одні й ті самі юристи (фірма "Юрімекс"), якими керує експомічник Княжицького Юрій Крайняк. Крім того, ці ж юристи раніше обслуговували телевізійний канал ТВі, а компанія, що скупила землі в Буркуті, раніше була зареєстрована в одному з офісів "Юрімекс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа "вагнерівців": нардеп "ЄС" Княжицький заявив, що влада чинить тиск на ексначальника ГУР Бурбу

Зазначається, що в далекому минулому село Буркут, яке розташовується в Івано-Франківській області, було відомим курортом. Зокрема, приблизно 120 років тому там відпочивала поетеса Леся Українка.

Депутат Княжицький підтверджує своє знайомство з Валентином Голумбівським, який займався охороною організованого парламентарієм фестивалю Via Carpatia. Також, за інформацією журналістів, Голумбівський охороняв особисто самого Княжицького на партійній конференції.

Сам нардеп прокоментував цю публікацію на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Вчора на одному із загальноукраїнських сайтів з’явилася дивна стаття , де мене згадували. Суть статті полягала в тому, що ніби-то моє оточення купило менше двох гектарів землі у карпатському вимираючому мальовничому селі Буркут на Верховинщині. Все – як підкреслено в матеріалі – відбулося законно, а я до цього причетний, бо фірма, яка купила землю обслуговується у тій самій юридичній фірмі, що й я. Новину про мої "злочини" тут же поширили ботоферми у соцмережах, а також сайти і телеканали родини львівських Садових), перекрутивши і перебрехавши статтю, яка крім посмішки нічого не викликала. От, забули ще згадати про Довбуша, щоб все звучало ще більш "сенсаційно". Стаття, додам, чомусь вийшла синхронно із вказівкою "Слугам народу" у їхніх темниках мене "мочити" , бо я піднімаю тему вагнерівців", - наголошує Княжицький.

"А тепер по суті. Я дійсно працюю на Верховинщині і хочу розвивати цей край. Це не бізнесове, а громадське бажання. І про це від років знає кожен, хто цікавиться Карпатами і Гуцульщиною. Слідів моєї активності вдосталь. Мені дійсно важливо відродити пам'ять про українських корифеїв і зберегти гуцульську традицію. Тому й ініціював Віа Карпатію, з цієї ж причини ініціював закон про гірські території, проводив на Верховинщині кінофестивалі, купив бібліотеку співця цього краю Станіслава Вінценза і найбільшу колекцію антикварних листівок про Гуцульщину", - продовжив він.

"І так, я запрошую бізнесменів інвестувати у Гуцульщину, бо цей край живе бідно. Місцеві люди пишуть мені десятки листів з проханням допомогти продати землю. Я й сам купив там землю і побудував дерев'яний будинок. Запрошую до себе багатьох відомих людей, щоб вони відчули цей край, запрошую інвестувати в нього. Я дійсно знайомий з власником фірми, яка придбала землю у гірському селі. У Валентина десятки охоронних фірм на Полтавщині, які охороняють великі агрохолдинги. Усе це легко перевірити. А ще він займається туризмом на Київщині. Тому я зацікавлений у тому, щоб всіляко йому сприяти оживити Буркут, відродити його, але залишити відкритим і доступним для місцевих жителів. Це непросто зробити, бо зимою туди доїхати взагалі неможливо, а цього року річка вкотре забрала дорогу і туди не можна було доїхати і літом", - зазначає нардеп.

"Я готовий сприяти і допомагаю не лише власнику фірми, а й іншим. Він був на війні, згодом тренував українських солдатів, нагороджений орденами і медалями. Інколи такі замовні кампанії (маю на увазі не саму дивну статтю на столичному сайті, а тих , хто поширює її ще й перекручено) стимулюють до дій. Тому докладу усіх зусиль, щоб допомогти власнику фірми та іншим, хто хоче інвестувати у Карпати. Ну, і звичайно до того, щоб очистити мій рідний Львів від брехунів)", - резюмував парламентар.

Читайте: Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Да, дохрена скупил - аж 2 гектара в селе, до которого не доедешь ни летом ни зимой. Тем более что 2 гектара по закону можно получить бесплатно.
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22.09.2021 09:35
+15
Можно - нельзя.... Кого это волнует. Старая зеленая тактика - облить грязью и пусть попробуют отмыться. Зелена гидота.
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22.09.2021 09:34
+13
А что там с "окружением" зеленского? Коломойский уже вернул украденные 5.5 млрд.дол.? Или санкции против него ввели за отмывание денег в США и Евросоюзе, а здесь, в Украине, Беня "белый и пушистый"? И хотелось бы всё таки узнать, цель Оманской поездки Найвэлычнишого...
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22.09.2021 09:33
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А хіба не можна купувати землю в атовців ?
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22.09.2021 09:26 Відповісти
Можно - нельзя.... Кого это волнует. Старая зеленая тактика - облить грязью и пусть попробуют отмыться. Зелена гидота.
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22.09.2021 09:34 Відповісти
Можна, однак цікаво виходить , враховуючи обмежені земельні ресурси- в горах не дуже й наріжеш ділянок, всі виділені ділянки одразу ж перепродані. Попробуйте ви, як громадянин України отримати ділянку в с.Буркут, а тут одразу 20 ! Двадцять АТОвців з Буркута?! В Буркуті жителів всього від сили 150 і то з туристами. Схожі схеми отримання землі ( в тому числі і с/г призначення) під прикриттям АТОвців широко використовуються на Житомирщині, Кіровоградщині та Полтавщині.
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22.09.2021 09:44 Відповісти
Ще раз. Де злочин? І про атвців у Буркуті. Їх там не 30, а трохи більше. І до вашого відома. Хлопці з гірських сіл Боцкіящини і Гуцульщини пвдписують контракти із ЗСУ масово. І не з доброго життя. Поїдьтеся по цих селах. Там немає роботи. А красти ліс - то не та робота, яка є почесною. Тому молоді хлопці пвдписують контракт, проходять ротацію, сиають після цього на біржу, доки отримують виплату, а потім знову на контракт. І так, більшість мріє продати землю, щоб вирватися з бідності. І, д речі, де дуже цю землю і купують. Щоб розуміти специфіку Карпат, потрібно тут жити, а не лише відпочивати декілька днів у році у розпал літнього, чи зимового сезону. Ви осінь і весну в Карпатах спробуцте прожити. Коли кожен день дощі, дощі, дощі. І так 40 днів підряд.
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22.09.2021 09:55 Відповісти
Так скільки в Буркуті АТОвців? В селі з населенням 10 чоловік? Не 30 а трохи більше?))))
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22.09.2021 10:02 Відповісти
Ти АТОвець?- Можеш теж отримати там землю. Поїдь і подай заяву.
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22.09.2021 10:05 Відповісти
Ахаха! За Миколою навряд чи щось встигнеш!
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22.09.2021 10:08 Відповісти
Буркут (укр. Буркут) - село в Зелёнской сельской общине Верховинского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 10 человек. Занимает площадь 2 км².
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22.09.2021 10:20 Відповісти
Этой схеме лет 30. Скупка дачных участков на подставных лиц (студенты, пенсионеры, позже - АТОшники ).
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22.09.2021 10:29 Відповісти
Тобто скуповування земельних ділянок він не заперечує! Одночасно показує себе благодійником-. Местные люди пишут мне десятки писем с просьбой помочь продать землю. Источник: https://censor.net/ru/n3289662
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22.09.2021 09:28 Відповісти
Да, дохрена скупил - аж 2 гектара в селе, до которого не доедешь ни летом ни зимой. Тем более что 2 гектара по закону можно получить бесплатно.
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22.09.2021 09:35 Відповісти
Спробуй отримати сам 2 га в Буркуті))))
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22.09.2021 09:47 Відповісти
А нахрена они мне? Это ж не Конча-заспа.
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22.09.2021 09:54 Відповісти
Можеш заскрінити- скоро там буде приватний бальнеологічний курорт для нуворишів
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22.09.2021 10:06 Відповісти
то есть для всех кто разбогател после 1991 года. Для меня в том числе.

И чем это плохо для меня лично или для государства Украина?
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22.09.2021 10:22 Відповісти
Ну и слава Богу. Это лучше чем умирающее село. Не люблю Коломойшу, но никогда не буду призывать засыпать Буковель песком.
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22.09.2021 10:34 Відповісти
И что в этом плохого?
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22.09.2021 17:41 Відповісти
тобто, ти вже спробував?
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22.09.2021 09:56 Відповісти
тема конечно мутная. И чувак где-то что-то нарушил. Но у нас такие законы что невозможно вести бизнес так, чтобы ничего не нарушить.

С другой стороны, если скупают - то чтобы вкладывать деньги и развивать его как курорт.

Не вижу здесь ничего плохого.

А наезды скорее всего из-а того, что по такой же мутной схеме кто-то другой из дружбанов СН не смог скупиться.
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22.09.2021 10:22 Відповісти
У меня полгорода знакомых, мы пересекаемся и обслуживаемся в общих заведениях, значит я за них отвечаю? 😂
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22.09.2021 09:36 Відповісти
Окружение Княжицкого ну очень большое....
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22.09.2021 09:29 Відповісти
Цю овину розповсюдив Садовий, який сам скупив багацько старих львівських будинків і нині здає їх під магазини, ресторації, тощо.
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22.09.2021 09:33 Відповісти
Про Липецьку хвабрыку шось давно не калякалы малакалы...
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22.09.2021 09:31 Відповісти
А что там с "окружением" зеленского? Коломойский уже вернул украденные 5.5 млрд.дол.? Или санкции против него ввели за отмывание денег в США и Евросоюзе, а здесь, в Украине, Беня "белый и пушистый"? И хотелось бы всё таки узнать, цель Оманской поездки Найвэлычнишого...
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22.09.2021 09:33 Відповісти
Ну хорошо. Заляпала зелень дерьмом Княжицкого. Допустим даже что он реально замазан. Но как это,блеать влияет на то,что д'ерьмак с подельниками слили дело "вагнеровцев"? Дебилы.
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22.09.2021 09:36 Відповісти
Не знаю,як можна заляпати Княжицького ЗАКОННОЮ купівлею у 15 ветеранів 1.5 га фірмою "Фон Секкендорф" братів Голумбівських.

От що ці жадібні псевдожурналісти Вінокуров і Лукашова заляпались,-факт.
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22.09.2021 10:13 Відповісти
Тут Княжицкий реально дал в штангу. Умный мужик, а не понял, что сейчас все сделки, даже суперкриминальные надо оформлять через ОП и визировать у Ермака. Скромный гонорар легализует сделки даже со времен Николая ІІ.
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22.09.2021 09:39 Відповісти
Насчёт "легализации любых сделок даже со времен Николая ІІ за скромный гонорар" - это настоящий мини-шедевр сарказма.

Респект ув. Старому Котяре.
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22.09.2021 10:13 Відповісти
это очень дорого, т.к. и Зеля и Шефир очень жадные.
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22.09.2021 10:23 Відповісти
Окружение Зелемойских круче окружения Княжицкого...
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22.09.2021 09:39 Відповісти
Щось не зрозумів суті звинувачень проституточної уп'ячки.
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22.09.2021 09:56 Відповісти
читав статтю. жодних доказів в уп немає. зрештою скупівля землі через атошнмків стандартна річ, і знаходиться в межах закону. і ще земля в забутому богом селі...але уп давно і міцно лягла під зелених, і тому тут головне заголовок- а зміст то таке
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22.09.2021 10:29 Відповісти
Честно говоря не очень понял в чем тут "зашквар" Княжицкого. Намного интереснее личности Голумбивских. Менты? Бывшие? Действующие? Вдруг ставшие успешными бизнесменами? Ню, ню ...
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22.09.2021 10:41 Відповісти
Чого не пишуть про скуплені 200 гектарів, 2000 гектарів, 20000 гектарів?
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22.09.2021 10:47 Відповісти
Какое символичное название. Зеленский сельский совет...
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22.09.2021 11:42 Відповісти
 
 