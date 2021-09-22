УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16947 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
7 717 122
пшениця (47) урожай (71) хліб (35) ціни (677)

Ціни на хліб в Україні зростатимуть попри рекордний урожай пшениці в 32 млн тонн, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Ціни на хліб в Україні зростатимуть попри рекордний урожай пшениці в 32 млн тонн, - ЗМІ

Хліб і надалі дорожчатиме, незважаючи на те, що в сусідніх Польщі, Болгарії, Угорщини він дешевше, а купівельна спроможність населення вище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "ZN.ua" "Переваги" рекордного врожаю пшениці в 32 мільйони тонн".

Аграрії цього року зібрали небувалий урожай пшениці - 32 млн т. Проте ціна за булку пшенично-житнього все ближче і ближче до позначки в 1 долар. Зазначається, що вперше в історії незалежності країни була подолана планка в три десятки тонн.

Ціни на хліб в Україні зростатимуть попри рекордний урожай пшениці в 32 млн тонн, - ЗМІ 01

"Однак є одне прикре "але" — якість зібраного зерна. Зазвичай співвідношення продоволка—фураж становить 60 до 40%. Нинішнього ж рекордного року, за різними оцінками (виробники, торговці, пекарі), лише 40% зібраного зерна можна вважати придатним для випічки хліба. ... Отримуємо вже зовсім іншу історію — зібрано лише 13 млн т продовольчого зерна. Уточнимо, хто не в курсі: щоб були ситими жителі та гості України, потрібно, плюс-мінус, 6,5 млн т якісного зерна щорічно", - зазначає видання.

За даними "ZN.ua", аграрне відомство в рамках Меморандуму на 2021/2022 маркетинговий рік затвердило граничний обсяг експорту пшениці в 24,3 млн т, причому влада згодна, що трейдери вивезуть на зовнішні ринки понад 14 млн т продовольчої пшениці.

Читайте також: Інфляція в Україні в липні прискорилася з 9,5% до 10,2%, - Держстат

Видання зазначає, що пшениця росла в ціні по $ 10 на тонну за два-три дні, хоча, якщо урожай рекордний, значить, хліб має подешевшати.

"Насправді нинішнє повсякдення свідчить, що хліб дорожчає за будь-яких розкладів. Просто в неврожайні роки ціни зростають сильніше, ніж у рекордні. Чому?

Річ у тому, що українські внутрішні ціни чітко корелюють із глобальними ринками, оскільки багато років тому Україна вибрала ринкові відносини. Так, експортні ціни на пшеницю (12,5% протеїну) на початок вересня-2021 становлять 294–302 дол./т, FOB для поставок у вересні-жовтні. Дорожчає і фураж: 282–292 дол./т, FOB. Ціни, як і раніше, підтримуються інтересом із боку глобальних імпортерів", - пояснили в матеріалі.

Так, закупівельні ціни переробників на пшеницю на початок вересня 2021 року становлять 7700-8500 грн/т, хоча торік ціна становила 6050-6600 грн/т.

Директор асоціації "Укрхлібпром" Олександр Васильченко заявив, що сьогодні ціна на традиційні види хліба впритул наближається до психологічної позначки в 1 долар. За даними "Укрхлібпром", протягом 2021 року хліб вже подорожчав на 10%.

Також дивіться: Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль. ВIДЕО

"Отож хліб дорожчатиме у кожному разі. "Збільшення в рази або на сотні відсотків не станеться, але всі орієнтуються на ринок", — констатує О.Васильченко. І додає: це раніше пекарі нарікали, що в нас найнижчі ціни на хліб, а в сусідніх Росії та Білорусі — вищі. Тепер у сусідніх Польщі, Болгарії, Угорщині ціни на хліб нижчі, а купівельна спроможність у рази відрізняється... ", - підсумувало видання.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Мне за пятдесят и всю мою жизнь цены на продукты только росли, причины были такие: доллар упал, доллар поднялся, неурожайили урожай и негде хранить и всё сгнило и тд
показати весь коментар
22.09.2021 09:34
+15
Ви скажіть на що ціни не зросли за останні роки.
показати весь коментар
22.09.2021 09:31
+12
Ти.

Це.

Зробив.

Разом.
показати весь коментар
22.09.2021 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Миши, з держрещерву, знов погризли все зерно...
показати весь коментар
22.09.2021 10:12 Відповісти
Хліб за західним кордоном точно не дешевше, ніж у нас, вцілому. Якщо брати окремі сорти і випічки, то там є питання. Але і у нас є різні соціальні хлібини за ціню по 10 грв за кг.

Здорожчання хліба неминуче, бо зростатиме питома вага всіх складових його ціни: від зарплат працівників до вартості пального, електроенергії, газу, води, і звичайно плюс корупція ускрізь.

А людей продовжуватимуть дурити різними порівняннями.
показати весь коментар
22.09.2021 10:20 Відповісти
Какие там "цены на хлеб"! О чем вы? Зеле некогда ерундой заниматься - оно в ООН выступает.
показати весь коментар
22.09.2021 10:25 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 10:28 Відповісти
Закон про "Антисемітизм" "юдейським слугам" важливіший ніж виживання українців в Україні.
показати весь коментар
22.09.2021 10:34 Відповісти
аргументов так и не привели - просто пукнули в воздух и написали статью
показати весь коментар
22.09.2021 10:44 Відповісти
рекордний врожай це не для людей а шоб усю эвропу кормити
показати весь коментар
22.09.2021 10:44 Відповісти
Гешефт он и в Африке гешефт..
показати весь коментар
22.09.2021 11:48 Відповісти
З часів ПОПа грабунок населення завжди пояснювався ринком, навіть якщо в сусідніх країнах ціни набагато нижче, наприклад олія. Тільки мовчать на чию користь працює такий "ринок".
показати весь коментар
22.09.2021 10:54 Відповісти
Агробароны лапшу плебсу вешают и по хлебу и по олии,маслу ,молоку и по мясу.Из фуражного пекут хлеб для пенсов и нищих.Мы ще не пьяни,чтобы в такую брехню верить.
показати весь коментар
22.09.2021 11:05 Відповісти
при сладчайшем всё только дешевело.
показати весь коментар
22.09.2021 11:14 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 11:19 Відповісти
недавно ж только зебилы радостно сообщали, что собрано почти 100 млн. тонн зерна ...

куда делись остальные 68 млн. ?
показати весь коментар
22.09.2021 11:24 Відповісти
Не, ну на хлеб... На хлеб, Карл !!! видать, дох**ра нахлебников .
показати весь коментар
22.09.2021 11:30 Відповісти
Не понял, зерно тоже нам кацапы по трубам поставляют?
показати весь коментар
22.09.2021 11:38 Відповісти
пора животных фермеров брать за рога и в стойло давно....суки распоясались..... всегда у нас найдётся причина подорожаниям ...всегда! из хлеба делают деликатес.... каждые пару месяцев суки его дорожают . уже и энергия вот дешевле стала и станет и доллар рухнул и супер тройной урожай, уценять нужно...а нет мрази всё им мало, все хотят в журнал ФОРБС попасть жирные мрази....((
показати весь коментар
22.09.2021 12:00 Відповісти
Нельзя винить фермеров. Они подымают цену так как иначе окажутся в минусе, в этом году резко подорожало топливо и удобрения - а это вопрос к той шобле, которая сидит на верху и делает вид, что управляет экономикой и страной.
показати весь коментар
22.09.2021 12:29 Відповісти
Да на Соловки их, а тебе кожанку и *маузер*, правда - да.
показати весь коментар
22.09.2021 13:05 Відповісти
да кожанка и так ..... минималка пенсия 1800 грн...это и есть кожанка ... хлеб беру как правило с этикеткой -30% как правило, такого немало в супермаркете .а маузер то при чём?смотри.... в евросоюзе наши товары дешевле чем на внутреннем рынке! это как называется и как это так умудряются торговать... тоесть принцип (бей своих чтобы чужие боялись,) но в данном случае здесь чужие зажратые европейцы у которых товары со всего мира круглосуточно и ценники на товары стоят в евроцентах, покажет мне пусть хоть кто то ценник в копейках на что либо!? нет так ценников всё измеряется десятком-десятками и сотнями гривен банка, бутылка или килограм что не возьми. всё же очень просто!! а причины одни и те же .электроэнергия, удобрения, ремонт сельскохоз техники, повышение зарплаты рабочим, налоги, плохие погодные условия, то жарко...то холодно, то курс валют, то бензин!то дожди....вечно не слава БОГУ как говорится . просто монопольный кабинет нихрена неделает . одни проблемы как посмотриш у них.... бедные пожалеть и некому.....
показати весь коментар
22.09.2021 13:45 Відповісти
Назовите хоть один продукт местного производства на который за этот год не выросла цена. Причем на некоторые цена выросла в два раза. Доуправлялись суки.
показати весь коментар
22.09.2021 12:25 Відповісти
проста нада перестать кушать
показати весь коментар
22.09.2021 12:34 Відповісти
А що ви хотіли? Це кінець епохи бідності 😂😂😂😂
показати весь коментар
22.09.2021 13:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 