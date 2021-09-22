Ціни на хліб в Україні зростатимуть попри рекордний урожай пшениці в 32 млн тонн, - ЗМІ

Хліб і надалі дорожчатиме, незважаючи на те, що в сусідніх Польщі, Болгарії, Угорщини він дешевше, а купівельна спроможність населення вище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "ZN.ua" "Переваги" рекордного врожаю пшениці в 32 мільйони тонн".

Аграрії цього року зібрали небувалий урожай пшениці - 32 млн т. Проте ціна за булку пшенично-житнього все ближче і ближче до позначки в 1 долар. Зазначається, що вперше в історії незалежності країни була подолана планка в три десятки тонн.

"Однак є одне прикре "але" — якість зібраного зерна. Зазвичай співвідношення продоволка—фураж становить 60 до 40%. Нинішнього ж рекордного року, за різними оцінками (виробники, торговці, пекарі), лише 40% зібраного зерна можна вважати придатним для випічки хліба. ... Отримуємо вже зовсім іншу історію — зібрано лише 13 млн т продовольчого зерна. Уточнимо, хто не в курсі: щоб були ситими жителі та гості України, потрібно, плюс-мінус, 6,5 млн т якісного зерна щорічно", - зазначає видання.

За даними "ZN.ua", аграрне відомство в рамках Меморандуму на 2021/2022 маркетинговий рік затвердило граничний обсяг експорту пшениці в 24,3 млн т, причому влада згодна, що трейдери вивезуть на зовнішні ринки понад 14 млн т продовольчої пшениці.

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Видання зазначає, що пшениця росла в ціні по $ 10 на тонну за два-три дні, хоча, якщо урожай рекордний, значить, хліб має подешевшати.

"Насправді нинішнє повсякдення свідчить, що хліб дорожчає за будь-яких розкладів. Просто в неврожайні роки ціни зростають сильніше, ніж у рекордні. Чому?

Річ у тому, що українські внутрішні ціни чітко корелюють із глобальними ринками, оскільки багато років тому Україна вибрала ринкові відносини. Так, експортні ціни на пшеницю (12,5% протеїну) на початок вересня-2021 становлять 294–302 дол./т, FOB для поставок у вересні-жовтні. Дорожчає і фураж: 282–292 дол./т, FOB. Ціни, як і раніше, підтримуються інтересом із боку глобальних імпортерів", - пояснили в матеріалі.

Так, закупівельні ціни переробників на пшеницю на початок вересня 2021 року становлять 7700-8500 грн/т, хоча торік ціна становила 6050-6600 грн/т.

Директор асоціації "Укрхлібпром" Олександр Васильченко заявив, що сьогодні ціна на традиційні види хліба впритул наближається до психологічної позначки в 1 долар. За даними "Укрхлібпром", протягом 2021 року хліб вже подорожчав на 10%.

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"Отож хліб дорожчатиме у кожному разі. "Збільшення в рази або на сотні відсотків не станеться, але всі орієнтуються на ринок", — констатує О.Васильченко. І додає: це раніше пекарі нарікали, що в нас найнижчі ціни на хліб, а в сусідніх Росії та Білорусі — вищі. Тепер у сусідніх Польщі, Болгарії, Угорщині ціни на хліб нижчі, а купівельна спроможність у рази відрізняється... ", - підсумувало видання.